Als The Batman 2022 in die Kinos kam, überzeugte Robert Pattinson als düsterer und junger Bruce Wayne. Doch Fans müssen sich auf eine lange Wartezeit für die Fortsetzung einstellen. Der Kinostart von The Batman 2 wurde erneut verschoben – sehr zum Unmut von Pattinson selbst.

In einem Interview mit dem Hero Magazine sprach Pattinson über die Fortsetzung The Batman 2 und machte seinem Frust Luft. Auf die Frage, ob er bald wieder als Batman zu sehen sein werde, antwortete er mit einer Mischung aus Humor und Verärgerung: „Das hoffe ich verdammt noch mal.“ Er witzelte, dass er mittlerweile vom jungen zum „verdammt alten Batman“ werde, bevor es überhaupt weitergehe. Ganz so dramatisch ist es nicht, schließlich ist der Schauspieler erst 38 Jahre alt. Dennoch zeigt seine Aussage, dass die Verzögerungen auch ihn langsam nerven.

Drehbeginn von The Batman 2: Wann geht es los?

Seit Dezember 2024 gibt es zumindest eine vage Aussicht: Regisseur Matt Reeves verriet damals, dass das Drehbuch fast fertig sei und die Produktion 2025 starten solle. Ein exaktes Datum für den Drehbeginn gibt es aber noch nicht.

Das ist problematisch, denn Pattinsons Batman sollte ursprünglich einen jungen, unerfahrenen Bruce Wayne darstellen. Je länger sich die Produktion hinzieht, desto schwieriger wird es, dieses Konzept glaubwürdig aufrechtzuerhalten.

The Batman 2: Wann ist Kinostart?

Aktuell ist der deutsche Kinostart für den 1. Oktober 2027 angesetzt. Ob es dabei bleibt, hängt davon ab, wie schnell das Drehbuch finalisiert wird und die Produktion vorankommt. Angesichts der bisherigen Verzögerungen ist eine weitere Verschiebung nicht ausgeschlossen.

