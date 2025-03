Mit Daredevil: Born Again bringt Disney+ eine der damals größten Netflix-Serien zurück auf euren Fernseher. In unserem Episodenguide zu Daredevil: Born Again erfahrt ihr, wann ihr welche Folge der ersten Staffel sehen könnt. Und ob es danach weitere Episoden geben wird. Willkommen zurück in Hell's Kitchen!

Übersicht:

Muss man die alten Folgen von Daredevil kennen?

Grundsätzlich sei gesagt: Ihr müsst die alten Folgen der Daredevil-Serie nicht unbedingt gesehen haben. Mit der neuen Marvel-Version findet ein softer Reboot statt. Ihr trefft in Daredevil: Born Again auf bekannte Gesichter, einen großen Bezug auf vergangene Geschehnisse der Originalserie gibt es aber mutmaßlich nicht. Dennoch empfehlen wir euch einen Blick in die bisherigen Folgen (auch auf Disney+ verfügbar), da die Serie sehr spannend gehalten ist und zurecht zu den ersten großen Highlights von Netflix zählt – in einer Ära, bevor es Stranger Things und Co. gab.

Falls ihr euch vor dem Einstieg noch einmal einstimmen wollt, folgt hier der Trailer zur ersten Staffel von Daredevil: Born Again:

Daredevil: Born Again im Episodenguide: Alle Folgen von Staffel 1

Zuerst bekommt ihr mit unserem Episodenguide einen kurzen Überblick, wie viele Folgen es gibt und wann diese erscheinen. Anschließend folgen die bereits verfügbaren Infos zu den einzelnen Episoden von Daredevil: Born Again.

Wie viele Folgen hat Daredevil: Born Again und wann ist das Finale?

Insgesamt erwarten euch neun Folgen. Ab dem 5. März 2025 gibt es jede Woche eine neue Folge. Das Finale erwartet euch dann am 16. April 2025. Eine Besonderheit: Folge 1 und 2 sowie Folge 5 und 6 erscheinen jeweils am gleichen Tag. Mehr Details entnehmt ihr der Liste:

Episode 1: Eine halbe Stunde im Himmel ab 5. März 2025 verfügbar Laufzeit: 60 Min.

Eine halbe Stunde im Himmel Episode 2: Außenwirkung ab 5. März 2025 verfügbar Laufzeit: 49 Min.

Außenwirkung Episode 3: Titel noch unbekannt verfügbar ab 12. März 2025 Laufzeit: unbekannt

Titel noch unbekannt Episode 4: Titel noch unbekannt ab 19. März 2025 verfügbar Laufzeit: unbekannt

Titel noch unbekannt Episode 5: Titel noch unbekannt ab 26. März 2025 verfügbar Laufzeit: unbekannt

Titel noch unbekannt Episode 6: Titel noch unbekannt ab 26. März 2025 verfügbar Laufzeit: unbekannt

Titel noch unbekannt Episode 7: Titel noch unbekannt ab 2. April 2025 verfügbar Laufzeit: unbekannt

Titel noch unbekannt Episode 8: Titel noch unbekannt ab 9. April 2025 verfügbar Laufzeit: unbekannt

Titel noch unbekannt Episode 9 (Finale): Titel noch unbekannt ab 16. April 2025 verfügbar Laufzeit: unbekannt

Titel noch unbekannt

Episodenguide: Handlung von Daredevil: Born Again

Folge 1: Eine halbe Stunde im Himmel

Die erste Folge führt uns auf neue Weise in die Welt von Daredevil ein. Matt Murdock hat seine Maske eigentlich aufgegeben. Und auch sein Widersacher Fisk (Kingpin) hat große Pläne. Doch die beiden Rivalen werden von ihrer Vergangenheit eingeholt.

Wertung laut IMDb: 9,0/10

Folge 2: Außenwirkung

Matt macht als Anwalt Bekanntschaft mit einem neuen Klienten, hinter dem allerdings mehr steckt, als er preisgibt. Fisk lernt hingegen mehr über die macht der Außenwirkung.

Wertung laut IMDb: 9,0/10

Folge 3 bis 9

Zusammenfassungen zu den weiteren Folgen sind Stand 5. März 2025 noch nicht verfügbar.

Cast: Welche bekannten Gesichter sind wieder dabei?

Die gute Nachricht: Disney dürfte die größten Lieblinge der ursprünglichen Netflix-Serie mit zu Daredevil: Born Again gebracht haben. Auch ein weiterer Bekannter wird erneut auf dem Bildschirm zu sehen sein – der Punisher. Die nachfolgenden Darsteller kennt ihr schon aus der alten Serie und werdet sie auch in der Disney/Marvel-Version sehen:

Charlie Cox als Matt Murdock/Daredevil

Deborah Ann Woll als Karen Page

Vincent D'Onofrio als Wilson Fisk

Jon Bernthal als Frank Castle/Punisher

Elden Henson als Foggy Nelson

Neue Folgen: Wird es eine zweite Staffel geben?

Nach den ersten 9 Episoden ist garantiert noch nicht Schluss. Disney hat bereits bestätigt, dass es eine zweite Staffel von Daredevil: Born Again geben wird. Voraussichtlich im Jahr 2026 geht es dann mit der Geschichte rund um Matt Murdock und seinen Freunden weiter. Derzeit gehen wir davon aus, dass auch die Fortsetzung erneut 9 Folgen umfassen wird. Viele Infos gibt es zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht.

