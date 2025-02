Alice in Borderland Staffel 3: Starttermin, Handlung, Folgen & Cast

Nach zwei actiongeladenen Staffeln kehrt Alice in Borderland für ein drittes und möglicherweise finales Kapitel zurück. Die Netflix-Serie, die auf dem gleichnamigen Manga basiert, hat sich als eine der spannendsten japanischen Produktionen etabliert. Doch was erwartet uns in Staffel 3? Wann geht es weiter? Und welche Charaktere sind wieder mit dabei? Hier erfahrt ihr alles, was bisher bekannt ist.

Gibt es schon einen Trailer zu Staffel 3?

Jein! Netflix hat für Europa noch keinen Trailer zu Alice in Borderland Staffel 3 veröffentlicht. In der Übersicht der Jahreshighlights für Netflix Japan ist allerdings schon erstes Bildmaterial zur Fortsetzung zu sehen (neben einer Vorschau für weitere Inhalte). Es kann also nicht mehr lange dauern, ehe auch ein "echter" Teaser-Trailer veröffentlicht wird – und dann auch hierzulande.

Wann startet Staffel 3 von Alice in Borderland?

Knapp drei Jahre lang mussten die Fans seit Ende der zweiten Staffel warten. Aber: Netflix hat offiziell bestätigt, dass Staffel 3 von Alice in Borderland im September 2025 erscheint. Mehr Infos gibt es zum Startdatum noch nicht. Spätestens einen Monat vor Ausstrahlung dürfte der Streaming-Anbieter aber auch den genauen Tag verkünden. Damit folgt die neue Staffel einem anderen Zeitplan als seine Vorgänger, die beide Ende des Jahres veröffentlicht wurden.

Unklar ist noch, wie viele Folgen die dritte Staffel von Alice in Borderland beinhalten wird. Die ersten beiden Staffeln der Serie bieten jeweils acht Episoden pro Staffel. Gut möglich, dass die Macher diese Anzahl auch für die Fortsetzung beibehalten.

Worum geht es in Staffel 3?

Das Ende von Staffel 2 deutete eine mögliche Fortsetzung bereits an. Arisu und seine Freunde glaubten, nach der letzten Prüfung endlich in die reale Welt zurückgekehrt und aus einem Koma erwacht zu sein – doch dann tauchte eine mysteriöse Joker-Karte auf (die es so in der Form nicht in der Vorlage gibt).

Bedeutet: Während der Joker in der Manga-Vorlage nur eine kleine Rolle als „Fährmann“ der Borderlands spielt, könnte er in der Serie eine ganz neue Bedeutung bekommen. Die Spieler befinden sich möglicherweise in einer neuen, noch grausameren Runde des Spiels – ohne es zu wissen. Womöglich haben sie die reale Welt also doch nicht erreicht und treffen quasi auf den "Endboss" in Form des Jokers. Bleiben die Schöpfer ihrem Stil treu, sollte auch die Fortsetzung viele spannende Momente und abgedrehte Spiele für uns bereithalten.

Spannend bleibt auch, ob Banda und Yaba noch einmal auftauchen werden. Die beiden Figuren sind in der alten Welt verblieben und dürften dort mittlerweile als Spielleiter aktiv sein. In dem Fall könnte uns in Staffel 3 von Alice in Borderland noch einmal ein Ausflug in die alte und düstere Welt erwarten, die die ersten beiden Staffeln geprägt hat.

Wichtig zu wissen: Die Manga-Vorlage war mit Ende der zweiten Staffel quasi auserzählt. Mit Staffel 3 betreten die Macher also erzählerisches Neuland – das lässt Raum für unerwartete Wendungen.

Welche Schauspieler sind in Staffel 3 dabei?

Netflix hat bestätigt, dass Kento Yamazaki (Arisu) und Tao Tsuchiya (Usagi) wieder dabei sind. Sie haben die bisherigen Staffeln überlebt und werden erneut im Zentrum der Handlung stehen.

Weitere mögliche Rückkehrer:

Aya Asahina als Kuina

Nijirô Murakami als Chishiya

Ayaka Miyoshi als Ann

Yuri Tsunematsu als Heiya

Dori Sakurada als Niragi

Shô Aoyagi als Aguni

Auch Riisa Naka könnte als Mira Kano zurückkehren, obwohl ihr Charakter eigentlich das Zeitliche segnete. Die Schauspielerin selbst äußerte Hoffnungen, dass Mira erneut auftauchen könnte – möglicherweise in einer neuen Rolle.

Zudem ist es nicht ausgeschlossen, dass verstorbene Charaktere durch Flashbacks oder andere Wendungen zurückkehren könnten. Die Macher haben hier freie Hand.

Fazit: Alice in Borderland mit Überraschungen für Staffel 3

Mit Staffel 3 erreicht Alice in Borderland sein möglicherweise letztes Kapitel. Die Serie hat sich mit intensiven Spielen, unerwarteten Wendungen und spannenden Charakteren einen Namen gemacht. Jetzt muss sich nur noch zeigen, ob die Macher auch ohne die Manga-Vorlage zurechtkommen und die Story sinnvoll weiterentwickeln können. An der Aufgabe sind schon so einige Schöpfer gescheitert.

