Mikey Madison Filme: Vom Indie-Debüt bis zum Oscar-Erfolg

Mikey Madison hat sich in den letzten Jahren als Schauspielerin immer stärker in Hollywood etabliert. Ihren bisherigen Höhepunkt erreichte sie Anfang März 2025 mit dem Gewinn des Oscars als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in Anora bei der 97. Verleihung der Academy Awards.

Mikaela "Mikey" Madison Rosberg wurde am 25. März 1999 in Los Angeles, Kalifornien, geboren. Sie wuchs im San Fernando Valley auf und hat einen Zwillingsbruder namens Miles. Zudem hat sie zwei ältere Schwestern und einen älteren Bruder. Ursprünglich strebte sie eine Karriere als professionelle Reiterin an, bevor sie sich im Alter von 14 Jahren der Schauspielerei zuwandte.

Alle Filme mit Mikey Madison

Liza, Liza, Skies Are Grey (2015)

(© 2025 CURVED )

In diesem Independent-Film spielte Madison die Rolle der Liza. Ein junges Mädchen, das in den 1960er Jahren mit ihrem Freund eine Motorradreise durch Kalifornien unternimmt. Der Film thematisiert Liebe, Freiheit und das Erwachsenwerden, wobei Madison Liza mit einer Mischung aus Unschuld und Rebellion verkörpert.

Nostalgia (2018)

(© 2025 CURVED )

In diesem Drama übernahm Madison die Rolle der Kathleen, einer jungen Frau, die mit Verlust und Erinnerungen konfrontiert wird. Der Film verwebt verschiedene Geschichten über Menschen und ihre Beziehungen zu persönlichen Gegenständen und Erinnerungen.

Lese-Tipps:

Monster (2018)

(© 2025 CURVED )

In diesem Gerichtsdrama porträtierte Madison eine Nebenfigur in der Geschichte eines 17-jährigen Filmstudenten, der wegen seiner angeblichen Beteiligung an einem Raubüberfall und Mord angeklagt wird. Der Film beleuchtet die Herausforderungen des Justizsystems und die Frage nach Schuld und Unschuld.

Der Film ist auf Netflix verfügbar.

Once Upon a Time in Hollywood (2019)

(© 2025 CURVED )

Unter der Regie von Quentin Tarantino trat Madison als Susan "Sadie" Atkins auf, ein Mitglied der berüchtigten Manson-Familie. Obwohl ihre Screentime begrenzt war, hinterließ sie einen bleibenden Eindruck, insbesondere in einer intensiven Szene, die Tarantinos typischen Stil widerspiegelt. Diese Rolle brachte ihr größere Aufmerksamkeit in der Filmindustrie ein.

Der Film ist auf Netflix verfügbar.

The Addams Family (2019)

(© 2025 CURVED )

In dieser animierten Neuinterpretation des klassischen Franchise lieh Madison der Figur Candi, einer Barista, ihre Stimme.

Der Film ist auf dem Channel MGM+ bei Amazon Prime Video & auf MagentaTV verfügbar.

Rhino (It Takes Three) (2021)

(© 2025 CURVED )

In dieser romantischen Komödie spielt Mikey Madison die Rolle der Kat Walker. Die Handlung dreht sich um den beliebtesten Jungen der Schule, der erkennt, dass das neue Mädchen ihn nicht nur wegen seines Aussehens mag. Er bittet den Klassennerd, seine Social-Media-Profile zu übernehmen, um sie für sich zu gewinnen.

Scream (2022)

(© 2025 CURVED )

Im fünften Teil der berühmten Horrorreihe spielte Madison die Rolle der Amber Freeman, einer Teenagerin, die in die neuen Morde von Ghostface verwickelt ist.

Der Film ist auf RTL+ verfügbar.

All Souls (2023)

(© 2025 CURVED )

In diesem Mystery-Drama spielte Madison die Rolle der River. Eine Nebenfigur in einer Geschichte, die sich um einen Informanten der Polizei dreht. Dieser ist Undercover unterwegs – und erlebt einige Abgründe der Unterwelt.

Anora (2024)

(© 2025 CURVED )

In diesem Drama von Regisseur Sean Baker übernahm Madison die titelgebende Rolle der Anora "Ani" Mikheeva, einer erotischen Tänzerin, die versucht, ihr Leben neu zu ordnen. Für diese intensive und nuancierte Darstellung wurde sie mit dem Oscar als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet.

Der Film ist derzeit nur zum Kaufen oder Leihen verfügbar.

Lese-Tipp: Unlimited Datenvolumen im Check: Hier streamt ihr so viele Filme unterwegs, wie ihr wollt

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht