Severance Staffel 2: Start der neuen Folgen, Handlung und Cast

Die gefeierte Sci-Fi-Serie Severance kehrt mit einer zweiten Staffel zurück. Die dystopische Apple-TV+-Produktion über eine radikale Trennung von Arbeits- und Privatleben sorgte mit ihrer ersten Staffel für großes Aufsehen. Nach langen Verzögerungen durch Streiks in Hollywood sind die neuen Folgen nun endlich da. Doch was erwartet uns in Staffel 2 und wann wird welche Folge ausgestrahlt? Hier erfahrt ihr alles über Starttermin, Handlung und Besetzung.

Bereits 2022 hatte Apple TV+ eine Fortsetzung von Severance angekündigt. Doch die Produktion geriet ins Stocken: Neben kreativen Differenzen zwischen den Showrunnern führten vor allem der Autoren- und Schauspielerstreik in Hollywood zu Verzögerungen. Nun steht fest: Die zweite Staffel ist seit dem 17. Januar 2025 auf Apple TV+ angelaufen. Insgesamt zehn neuen Episoden warten auf euch – eine mehr als in der ersten Staffel.

Wann erscheint Staffel 2 von Severance?

Nach mehreren Verzögerungen startete Severance Staffel 2 am 17. Januar 2025. Apple TV+ veröffentlicht die neuen Folgen wöchentlich, immer freitags.

Hier ist der vollständige Release-Plan:

Folge 1 – „Hello, Ms. Cobel“ (17. Januar 2025)

(17. Januar 2025) Folge 2 – „Goodbye, Mrs. Selvig“ (24. Januar 2025)

(24. Januar 2025) Folge 3 – „Who Is Alive?“ (31. Januar 2025)

(31. Januar 2025) Folge 4 – „Woe’s Hollow“ (7. Februar 2025)

(7. Februar 2025) Folge 5 – „Trojan’s Horse“ (14. Februar 2025)

(14. Februar 2025) Folge 6 (21. Februar 2025)

(21. Februar 2025) Folge 7 (28. Februar 2025)

(28. Februar 2025) Folge 8 (7. März 2025)

(7. März 2025) Folge 9 (14. März 2025)

(14. März 2025) Folge 10 – „Prismatic Vision“ (21. März 2025)

Worum geht es in Severance Staffel 2?

Auch in der zweiten Staffel sind Mark und sein Team einem großen Geheimnis hinterher: Was machen sie da eigentlich beruflich, wenn sie Zahlen einsortieren? Es gibt aber noch weitere offene Fragen, mit denen sich die Protagonisten herumschlagen müssen.

Achtung: Spoiler zu Staffel 1!

Am Ende von Staffel 1 gelang es Mark (Adam Scott), Dylan (Zach Cherry), Helly (Britt Lower) und Irving (John Turturro), ihre Arbeits-Persönlichkeiten in die Außenwelt zu übertragen. Dort erfuhren sie schockierende Wahrheiten:

Marks verstorbene Ehefrau Gemma (Dichen Lachman) ist noch am Leben. Sie arbeitet als Wellness-Beraterin Ms. Casey innerhalb von Lumon.

Sie arbeitet als Wellness-Beraterin Ms. Casey innerhalb von Lumon. Helly ist in Wahrheit Helena Eagan. Sie gehört zur Gründerfamilie des Unternehmens – ihre „Outie“ unterstützt das Severance-Programm und sie ist die Tochter des CEO von Lumon.

Sie gehört zur Gründerfamilie des Unternehmens – ihre „Outie“ unterstützt das Severance-Programm und sie ist die Tochter des CEO von Lumon. Dylans Eingriff am Kontrollpult wurde entdeckt. Das Unternehmen wird alles daran setzen, den Fehler rückgängig zu machen.

Die sich entwickelnde Beziehung zwischen den Innies von Mark und Helly könnte durch Outie Helena auf eine harte Probe gestellt werden. (© 2025 Apple )

In Staffel 2 wird es für die Protagonisten darum gehen, die Kontrolle über ihre eigenen Leben zurückzugewinnen. Wird Mark einen Weg finden, seine Frau zu befreien? Welche Konsequenzen drohen den Rebellen? Und was steckt wirklich hinter den mysteriösen Babyziegen bei Lumon?

Laut Serienmacher Dan Erickson wird Helly eine zentrale Rolle spielen – möglicherweise als Antagonistin. Ihre Loyalität zum Familienimperium könnte die Pläne der anderen durchkreuzen. Auch die undurchsichtige Figur Ms. Cobel (Patricia Arquette) dürfte eine Schlüsselrolle spielen.

Welche Schauspieler sind in Staffel 2 dabei?

Die zweite Staffel von Severance bringt zahlreiche bekannte Gesichter zurück, aber auch einige neue Darsteller.

Wieder dabei sind:

Adam Scott (Mark Scout)

Britt Lower (Helly R.)

Zach Cherry (Dylan G.)

John Turturro (Irving B.)

Tramell Tillman (Mr. Milchick)

Dichen Lachman (Ms. Casey/Gemma)

Christopher Walken (Burt Goodman)

Patricia Arquette (Harmony Cobel)

Jen Tullock (Devon Hale)

Michael Chernus (Ricken Hale)

Neu im Cast mit teils noch unbekannten Rollen sind:

Gwendoline Christie (Game of Thrones)

Alia Shawkat (Search Party)

Bob Balaban (The Chair)

John Noble (Fringe)

Merritt Wever (Nurse Jackie)

Ólafur Darri Ólafsson (The Tourist)

Robby Benson (Beauty and the Beast)

Stefano Carannante (Mirabilia)

Gibt es einen Trailer zu Severance Staffel 2?

Ja! Apple TV+ hat bereits einen offiziellen Trailer veröffentlicht. Er zeigt erste Hinweise darauf, dass die Grenzen zwischen „Innie“ und „Outie“ weiter verschwimmen. Auch das geheime Ziel von Lumon scheint eine größere Rolle zu spielen.

(© 2025 CURVED )

Wie kann man Severance Staffel 2 streamen?

Die zweite Staffel ist exklusiv bei Apple TV+ verfügbar. Der Streaming-Dienst kann über folgende Wege genutzt werden:

Apple TV+ Abo: 9,99 € pro Monat (nach 7-tägiger Testphase)

9,99 € pro Monat (nach 7-tägiger Testphase) Apple One Paket: Ab 19,95 € monatlich (inklusive Apple Music, Arcade, iCloud+)

Ab 19,95 € monatlich (inklusive Apple Music, Arcade, iCloud+) Beim Kauf eines Apple-Geräts: 3 Monate Apple TV+ gratis

Übrigens: Seit kurzer Zeit ist Apple TV+ auch für Android verfügbar

Fazit: Ein düsteres Comeback mit vielen offenen Fragen

Mit Staffel 2 geht Severance in die nächste Runde – und verspricht noch tiefere Einblicke in die mysteriösen Machenschaften von Lumon Industries. Die neuen Folgen liefern Antworten – und vermutlich noch mehr Fragen. Fest steht: Severance bleibt eine der spannendsten Serien auf Apple TV+. Und wir sind schon fast überzeugt: Es wird vermutlich auch eine dritte Staffel geben – und noch mehr.

