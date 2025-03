Mit einem dramatischen Finale verabschiedete sich die Serie Severance aus der zweiten Staffel. Klar dürfte schon jetzt sein: Die Story rund um Mark, Gemma und Co. wird auf Apple TV+ fortgesetzt. Zumal es noch einige offene Fragen gibt. Wir fassen zusammen, was wir bereits über Severance Staffel 3 wissen – und wie es weitergehen könnte.

Inhaltsverzeichnis

Starttermin: Wann kommt Severance Staffel 3?

Noch ist unklar, wann wir die Fortsetzung auf Apple TV+ zu sehen bekommen. Zur Erinnerung: Die erste Staffel erschein im Jahr 2022. Knapp drei Jahre später – im Jahr 2025 – folgte erst Staffel 2. Aber: Regisseur und Executive Produce Ben Stiller hat bereits durchblicken lassen, dass es dieses Mal keine drei Jahre bis zur Fortsetzung dauern wird.

Dass es überhaupt weitergeht ist bereits sicher. Für die Fortsetzung gab Apple schon grünes Licht. Absehbar war das schon: Seit Wochen dominiert Severance die Serien-Charts auf Apple TV+, gilt sogar als eine der meistdiskutierten Serien.

Story: So könnte es in Severance Staffel 3 weitergehen

Achtung, ab hier erwarten euch Spoiler zum Finale der zweiten Staffel!

In der zehnten und letzten Episode von Severance Staffel 2 wird klar, dass es keinen Status Quo mehr geben wird: Mark (Adam Scott) hat einen hochrangingen Mitarbeiter von Lumon ermordet und endlich seine Outie-Frau Gemma (Dichen Lachman) befreit. Doch anstatt mit ihr zu fliehen und Lumon zu Fall zu bringen, entscheidet sich sein Innie, mit Helly (Britt Lower) durchzubrennen. In der letzten Szene sehen wir, wie die beiden durch die immer noch mit roten Alarmleuchten durchflutete Severance-Etage laufen.

Das Ende lässt uns mit vielen offenen Fragen zurück:

Wird es Gemma auch ohne Mark schaffen, aus dem Gebäude zu fliehen?

Was passiert mit Innie-Mark und Helly, sobald Lumon sie in die Finger bekommt?

Wieso kannte der Outie von Irving den schwarzen Raum?

Auf welcher Seite steht Mr. Milchick wirklich?

Was ist das wahre Ziel der Experimente an Gemma?

Wird Mark die Reintegration beenden? Und was passiert dann mit seinem Innie und seiner Beziehung zu Helly?

Wieso hat Lumon ausgerechnet Mark und Gemma für die Experimente auserwählt?

Welches Ziel hatte die Makrodaten-Verarbeitung von Irving, Helly und Dylan?

Welche Lumon-Geheimnisse kennt Burt sonst noch?

Und... Wieso opfert Lumon Ziegen?

Auch Executive Producer und Regisseur Ben Stiller (der bekannte Schauspieler führte bei einem Großteil der Folgen Regie) hat in einem Interview bereits verraten, dass das Ende der zweiten Staffel einen großen Wendepunkt darstellt. In Staffel 3 von Severance soll sich die Tonalität der Serie stark von den bisherigen Folgen unterscheiden. Für die Innies dürfte jetzt etwa ein Überlebenskampf beginnen.

Und auch die bereits angespannte Beziehung zwischen dem Innie und Outie von Mark wird vermutlich einen neuen Tiefpunkt erreichen. Beide lieben unterschiedliche Frauen und haben ebenso unterschiedliche Ziele. Gerade das dürfte eine Reintegration (die Prozedur, bei der die Erinnerungen von Innie und Outie wieder vereint werden) nahezu unmöglich machen. Hier prallen emotional Welten aufeinander, die innerhalb einer Persönlichkeit schwer vereinbar wirken.

Die Zukunft der Beziehung von Mark und Helly

Es bleibt auch weiterhin fraglich, ob die Beziehung zwischen Innie-Mark und Helly überhaupt eine Zukunft hat. Immerhin ist ihr Outie Helena Eagan die Tochter vom Lumon-Boss. Schaut man aber etwas genauer hin, ist Helena ein undurchsichtiger Charakter, der uns noch die eine oder andere Überraschung bescheren kann. Wir wissen über sie, dass die Erwartungen in sie eher eine Belastung für sie darstellt. Selbst wie sie ihr Frühstücksei isst, wird von ihrem Vater kritisch beäugt.

Und wir wissen, dass sie sich als Helly ausgegeben hat – und direkt den Beischlaf mit Mark praktiziert hat. Zudem haben wir im Finale erfahren, dass ihr Vater eher Helly als Erbin bevorzugt. Das könnte dazu führen, dass sich Helena das Leben ihres Innies wünscht – eine Reintegration wäre hier nicht auszuschließen. Würden Mark und Helly reintegrieren, würde das die Dreiecksbeziehung mitsamt Gemma auf ein neues Level heben.

Innie-Mark und Helly sind durchgebrannt – und Lumon dürfte hinter ihnen her sein. (© 2025 Apple )

Entscheidende Rolle für Mr. Milchick?

Es ist wahrscheinlich, dass Mr. Milchick für noch kommende Wendepunkte von Severance Staffel 3 sehr wichtig sein wird. Am Ende der zweiten Staffel hat sich der aktuelle Leiter der Severance-Etage zwar noch gegen die Hauptprotagonisten gestellt. Aber im Verlauf der zweiten Staffel wurde immer wieder deutlich, dass er sich wohl noch nicht ganz mit seinem Job angefreundet hat. Zumal die Chef-Etage ihn mehrfach schikaniert oder erniedrigt hat.

Das könnte dazu führen, dass er im entscheidenden Moment doch noch die Seiten wechseln wird. So könnte der Charakter zur wichtigen Schlüsselfigur der Serie werden.

Theorie: Was hat Lumon mit den Experimenten vor?

Zuletzt wollen wir in diesem Artikel noch etwas Raum für die Frage schaffen, was Lumon mit den Experimenten an Gemma überhaupt bezwecken will. Und hier ist ein Detail wichtig, das von vielen Magazinen bislang kaum diskutiert wurde: In einer Szene sehen wir, wie Mark und sein Team Makrodaten bearbeiten. In einer ganz anderen Etage zeigt uns die Serie dann aber ein ebenso vierköpfiges Team, das die Arbeit der Protagonisten ganz genau beobachtet. Wer genauer hinschaut stellt fest: Diese Beobachter haben optisch allesamt Ähnlichkeiten mit Mark, Helly, Irving und Dylon. Wir glauben, dass die Macher hier subtil einen Twist vorbereiten, den die Zuschauer nicht kommen sehen.

Unsere gewagte Theorie deshalb: Das ultimative Ziel von Lumon ist es nicht, das Bewusstsein von Menschen aufzusplitten und mehrere Persönlichkeiten zu erschaffen. All dies sind nur Zwischenschritte, um am Ende das bereits bestehende Bewusstsein oder ausgewählte Eigenschaften eines Menschen in einen neuen Körper zu transferieren – Unsterblichkeit für die Elite. Einen entsprechenden Twist halten wir für möglich, da uns die Serie nie erklärt hat, wieso die Beobachter von Mark und Co. zufällig optisch ähnlich aussehen – und warum sie überhaupt einen Blick auf die Makrodaten-Verarbeitung haben.

Auf dieser Lumon-Etage saßen Doppelgänger von Mark und seinem Team. Noch ist unklar, was dahintersteckt. (© 2025 Apple )

Wir wissen zwar bereits, was Mark mit seiner Arbeit bezweckt hat (neue Innie-Persönlichkeiten für Gemma schaffen). Doch Severance lässt uns noch immer im Unklaren darüber, welchen Zweck die Arbeit von Irving, Dylon und Helly hat. Womöglich forscht hier Lumon parallel daran, deren Bewusstsein auf kompatible Körper (deshalb das ähnliche Aussehen) zu übertragen oder zu kopieren.

Das würde auch erklären, wieso Helenas Vater ein gesteigertes Interesse an Helly entwickelt – die laut ihm dem Gründer Kier Eagan ähnlicher ist als ihr Outie. Er könnte darauf aus sein, die perfekte Person für das Erbe von Lumon zu schaffen. Quasi eine ewige und vorhersehbare Regentschaft. Womöglich läuft es also darauf hinaus, dass er die aus seiner Sicht perfekten Eigenschaften von Helly "extrahieren" will. Eben, um die perfekte Tochter zu erschaffen – oder um Teile ihres Wesens für eine Art Auferstehung von Kier Eagan in Severance Staffel 3 zu nutzen.

Alle an Gemma durchgeführten Experimente könnten genau das untermauern. Ihre verschiedenen Innies wurden in endloser Schleife Situationen ausgesetzt, die man schon als Folter bezeichnen kann: Das dauerhafte Schreiben von Weihnachtskarten, der ewige Zahnarztbesuch oder der immer wieder auftretende Flugzeugabsturz. Und zuletzt natürlich: Die Konfrontation mit einem tragischen Erlebnis ihres Outies, wenn sie das Kinderbett zerlegen soll. Hier könnte das Unternehmen austesten, wie "stabil" ein bestimmtes geschaffenes Bewusstsein ist – oder ob die ursprüngliche Persönlichkeit doch noch aufblitzen und hervorkommen kann.

Theorie 2: Wird es in Staffel 3 übernatürlich?

Bislang hat sich Severance auf Sci-Fi mit einem Hauch Mystery konzentriert. Genau zwei Dinge sind uns aber insbesondere in der zweiten Staffel stark aufgefallen. Auf der einen Seite lernen wir im Verlauf der Story, dass die Ziegen (auch?) als Opfergaben dienen. Das "Wieso" erklärt die Serie aber nicht.

Verwirrender Moment: Ein Ziegenopfer. Wir denken, dass die Serie hier mehr andeutet, als wir uns aktuell vorstellen können. (© 2025 Apple )

Auf der anderen Seite bekommen wir weitere Gemälde in der Severance-Etage zu sehen. Die Motive erinnern hier an religiöse oder biblische Motive. Erinnern an Konzepte wie Himmel und Hölle. Zusammen mit den Ziegenopfern besteht aus unserer Sicht die Möglichkeit, dass die dritte Staffel von Severance auch eine übernatürliche Komponente einführen könnte. Denkbar wäre, dass etwa der Ursprung der Severance-Prozedur einen mystischen und übernatürlichen Kern hat. Die ersten Erfolge von Lumon liegen immerhin über 100 Jahre zurück – mit einer Salbe als erstes Produkt...

Klar: Die genannten Elemente könnten nur einfach darauf hindeuten, wie sehr Lumon mit der Verehrung des Gründers Kier Egan einem Kult gleicht. Für uns sind die Motive aber so präsent, dass wir hier schon fast auf einen weiteren Wendepunkt tippen, der das Übernatürliche mit in die Story einbringt. Wie weiter oben schon erwähnt: Möglich wäre, dass die Geschichte auf eine Auferstehung des Gründers hinausläuft – in welcher Form auch immer.

Ob wir mit beiden Theorien richtig liegen? Wir sind gespannt...

Cast: Welche Schauspieler kehren in Severance Staffel 3 zurück?

Wir sind überzeugt davon, dass wir auch in der dritten Staffel viele der bekannten Darsteller erneut zu sehen bekommen. Bei einigen Nebenfiguren gibt es etwa noch offene Fragen, weshalb wir hier auch auf ein Wiedersehen mit Miss Huan und Burt tippen.

Adam Scott (Mark Scout)

Britt Lower (Helly R./ Helena Eagan)

Zach Cherry (Dylan G.)

John Turturro (Irving B.)

Tramell Tillman (Mr. Milchick)

Dichen Lachman (Ms. Casey/Gemma)

Christopher Walken (Burt Goodman)

Patricia Arquette (Harmony Cobel)

Jen Tullock (Devon Hale)

Michael Chernus (Ricken Hale)

Gwendoline Christie (Lorne)

John Noble (Cecil Fields)

Robby Benson (Dr. Mauer)

Michael Siberry (Jame Eagan)

Marc Geller (Kier Eagan)

Sarah Bock (Miss Huan)

Trailer: Gibt es schon eine Vorschau auf Staffel 3?

Bislang hat Apple noch keinen Trailer veröffentlicht. Hier dürften (Stand März 2025) auch noch viele Monate vergehen, ehe wir hier etwas zu sehen bekommen. Sobald der erste Teaser da ist, werden wir diesen Artikel aktualisieren. Bislang gibt es lediglich ein kurzes Video, mit dem die dritte Staffel bestätigt wird.

(© 2025 CURVED )

Nach Staffel 3: Wird es noch weitere Staffeln geben?

Wie viele Staffeln insgesamt geplant sind, ist nicht bekannt. Bedenken wir aber, wie sich die Geschehnisse schon im Finale von Staffel 2 zugespitzt haben, könnte Staffel 3 schon den Abschluss der Serie markieren. Vielleicht erwartet uns aber auch ein Wendepunkt, der weitere Staffeln von Severance ermöglicht.

Fazit: Mit vielen offenen Fragen in Richtung Staffel 3

Wir fassen zusammen: Ja, es geht mit Severance weiter. Und es wird vermutlich sehr spannend. Die bisherigen Folgen sind gespickt mit offenen Fragen und Mysterien, die viele unterhaltsame Wendepunkte und Enthüllungen versprechen. Wir sind gespannt, ob unsere Theorien in die richtige Richtung gehen. Oder ob Severance eine ganz andere Richtung einschlägt. Schon jetzt freuen wir uns jedenfalls auf die neuen Folgen – auch, wenn wir zum jetzigen Zeitpunkt wohl noch länger auf Staffel 3 warten müssen.

(© 2025 CURVED )

