The Last of Us Staffel 2: Start, Handlung & Cast der neuen Folgen

Die gefeierte Serie The Last of Us kehrt mit Staffel 2 zurück und setzt die dramatische Geschichte von Joel und Ellie fort. Die HBO-Produktion basiert auf dem Videospiel The Last of Us Part II und verspricht erneut ein emotional packendes Abenteuer in einer postapokalyptischen Welt. Doch wann startet die neue Staffel? Wer ist im Cast dabei? Und worum geht es in den neuen Folgen? Hier erfahrt ihr alle wichtigen Infos.

Inhaltsverzeichnis:

Wann startet Staffel 2 von The Last of Us?

Nach Verzögerungen durch den Hollywood-Streik sind die Dreharbeiten mittlerweile abgeschlossen, und der Starttermin steht fest: Die zweite Staffel beginnt am 14. April 2025 – nur einen Tag nach der US-Premiere bei HBO. Neue Folgen erscheinen wöchentlich und sind exklusiv auf Sky Atlantic und auch über WOW (Der Streaming-Dienst von Sky) abrufbar. Insgesamt umfasst Staffel 2 sieben Episoden, die einen Teil der Handlung von The Last of Us Part II adaptieren.

Episodenplan für Staffel 2:

Folge 1: 14. April 2025

14. April 2025 Folge 2: 21. April 2025

21. April 2025 Folge 3: 28. April 2025

28. April 2025 Folge 4: 5. Mai 2025

5. Mai 2025 Folge 5: 12. Mai 2025

12. Mai 2025 Folge 6: 19. Mai 2025

19. Mai 2025 Folge 7: 26. Mai 2025

Falls ihr Nachholbedarf habt: Die komplette erste Staffel ist weiterhin auf Abruf über WOW verfügbar.

Worum geht es in Staffel 2?

Die zweite Staffel setzt fünf Jahre nach den Ereignissen von Staffel 1 ein. Joel und Ellie haben sich in der sicheren Siedlung Jackson eine neue Heimat aufgebaut. Doch Joels schwerwiegende Entscheidung am Ende von Staffel 1 – als er Ellie die Wahrheit über die Fireflies und der möglichen Heilung verschwieg – belastet ihre Beziehung.

Plötzlich wird sie all das jedoch einholen und sie in einen gefährlichen Konflikt stürzen. Die Welt von The Last of Us ist noch brutaler geworden, und neue Bedrohungen tauchen auf – nicht nur durch die infizierten Monster, sondern auch durch Menschen. Wer The Last of Us Part II gespielt hat, dürfte schon ein paar genauere Vorstellungen davon haben, welche Schicksalsschläge Joel und Ellie erwarten – wir gehen derzeit davon aus, dass sich die Serie eng an der Handlung des Spiels orientieren wird.

Wie im Spiel wird Ellie auch in der Serie zur Gitarre greifen. (© 2025 HBO / YouTube/Sky )

Welche Schauspieler sind in Staffel 2 dabei?

Diese Darsteller kehren zurück (Auszug):

Pedro Pascal als Joel

Bella Ramsey als Ellie

Gabriel Luna als Tommy

Rutina Wesley als Maria

Neue Charaktere in Staffel 2:

Kaitlyn Dever als Abby

Isabela Merced als Dina

Young Mazino als Jesse

Danny Ramirez als Manny

Jeffrey Wright als Isaac Dixon

Tati Gabrielle als Nora

Spencer Lord als Owen

Catherine O'Hara als Gail (eine neue Figur, die es im Spiel nicht gibt)

Abby, die von Kaitlyn Dever verkörpert wird, dürfte die umstrittenste neue Figur sein, da sie eine zentrale Rolle in der Handlung einnimmt. Besonders interessant ist aber auch die Besetzung von Jeffrey Wright als Isaac – er spielte die Figur bereits in der Videospielvorlage.

Gibt es schon einen Trailer zu Staffel 2?

Es gibt bereits erstes Bildmaterial. Die Szenen geben uns einen guten Eindruck von der Stimmung der zweiten Staffel. Zu sehen ist etwa die verschneite Siedlung Jackson. Wer das Spiel gezockt hat, wird im Trailer zumindest die eine oder andere Sache wiedererkennen. Hier könnt ihr euch den Clip ansehen:

(© 2025 CURVED )

Wie viele Staffeln wird es insgesamt geben?

Während Staffel 1 das komplette erste The Last of Us-Spiel adaptiert hat, wird The Last of Us Part II auf mehrere Staffeln aufgeteilt. HBO hat zwar offiziell noch keine dritte Staffel angekündigt, aber Showrunner Craig Mazin deutete an, dass es insgesamt vier Staffeln geben könnte. Ein Grund dafür sei, dass das zweite Videospiel viel mehr Handlung aufweisen kann – und daraus lassen sich offenbar dann mehrere statt nur eine Staffel machen.

Laut Francesca Orsi, der Programmchefin der Drama-Sektion von HBO, gibt es aber noch keinen fixen Plan. Man gehe aber davon aus, dass die komplette Serie nach insgesamt vier Staffel auserzählt sein wird.

Wo kann man The Last of Us Staffel 2 streamen?

Die zweite Staffel ist exklusiv auf Sky Atlantic und WOW verfügbar. Die neuen Episoden erscheinen immer montags – nur einen Tag nach der US-Ausstrahlung auf HBO. Wer es besonders einfach haben will, kann einfach den Streaming-Dienst WOW abonnieren. Das Monats-Abo "Filme & Serien" kostet 9,98 Euro im Monat. Wer die Mindestlaufzeit von 12 Monaten wählt, zahlt pro Monat nur 5,98 Euro.

Streaming-Optionen:

Sky Atlantic (mit Entertainment Plus Paket)

(mit Entertainment Plus Paket) WOW (ehemals Sky Ticket) – alle Folgen auf Abruf, sobald verfügbar

Die erste Staffel ist weiterhin auf WOW abrufbar.

Fazit: Ein düsteres Comeback mit neuen Herausforderungen

Mit Staffel 2 kehrt The Last of Us in eine noch gefährlichere Welt zurück. Ellie muss sich neuen Bedrohungen stellen – und die Vergangenheit holt sie und Joel ein. Die neue Staffel verspricht nicht nur emotionale Konflikte, sondern auch intensive Action-Szenen und neue Figuren, die das Universum der Serie erweitern. Die Spielvorlage verspricht jedenfalls eine Serie, die zwar sehr spannend sein könnte – aber auch nichts für zarte Gemüter sein wird.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht