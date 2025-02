Zero Day Staffel 2: Kommt eine Fortsetzung des Netflix-Thrillers?

Mit Zero Day hat Netflix einen packenden Polit-Thriller veröffentlicht, der aktuell die Spitze der Streaming-Charts dominiert. Die sechsteilige Miniserie mit Robert De Niro in der Hauptrolle als Ex-Präsident George Mullen zieht die Zuschauer mit einer komplexen Verschwörungsgeschichte in ihren Bann. Doch wie geht es weiter? Gibt es Hoffnung auf eine zweite Staffel? Und welche offenen Fragen könnten in einer Fortsetzung beantwortet werden?

Inhaltsverzeichnis:

Wann könnte Staffel 2 von Zero Day starten?

Noch hat Netflix keine zweite Staffel von Zero Day bestätigt. Überraschend ist das nicht, da der Streamingdienst in der Regel erst einmal auswerten muss, wie erfolgreich eine Serie lief – zumal Superstar Robert De Niro sicherlich zu den teureren Schauspielern gehört und ein erheblicher Faktor für die Produktionskosten darstellen dürfte.

Angesichts der enormen Beliebtheit und der offenen Fragen am Ende der ersten Staffel stehen die Chancen auf eine Fortsetzung nicht schlecht. Falls Netflix grünes Licht gibt, könnte Zero Day frühestens 2026 mit neuen Episoden zurückkehren.

Die Produktion der ersten Staffel nahm knapp zwei Jahre in Anspruch (zum Teil aufgrund des Hollywood-Streiks). Falls sich Netflix für eine zweite Staffel entscheidet und die Dreharbeiten noch 2025 beginnen, wäre ein Release nicht vor 2026 zu erwarten.

Worum könnte es in Staffel 2 von Zero Day gehen?

Achtung: Leichte Spoiler zu Staffel 1!

Die erste Staffel von Zero Day hat die Handlung zwar im Prinzip abgeschlossen und die Gefahr ist vorerst gebannt. Dennoch bleiben Fragen am Ende der Serie offen, auf die wir nur allzu gerne eine Antwort hätten. Und das könnte genügend Stoff für eine zweite Staffel bieten. Mögliche Ansatzpunkte wären:

Wie tief reicht die Verschwörung wirklich? Der Cyberangriff konnte aufgeklärt werden, doch es bleibt unklar, ob wirklich alle Drahtzieher enttarnt wurden. George Mullen könnte weiter nach den Hintermännern suchen, insbesondere da sein persönliches Umfeld betroffen ist.

Der Cyberangriff konnte aufgeklärt werden, doch es bleibt unklar, ob wirklich alle Drahtzieher enttarnt wurden. George Mullen könnte weiter nach den Hintermännern suchen, insbesondere da sein persönliches Umfeld betroffen ist. Was hat es mit Proteus auf sich? Die mysteriöse neurologische Waffe spielte eine zentrale Rolle in der ersten Staffel, doch es bleibt unklar, ob sie tatsächlich eingesetzt wurde. Das gefundene Elektroteil in Mullens Futterspender könnte darauf hindeuten, dass Proteus weiterhin eine Gefahr ist.

Die mysteriöse neurologische Waffe spielte eine zentrale Rolle in der ersten Staffel, doch es bleibt unklar, ob sie tatsächlich eingesetzt wurde. Das gefundene Elektroteil in Mullens Futterspender könnte darauf hindeuten, dass Proteus weiterhin eine Gefahr ist. Kommt es zu einem neuen Angriff? Sollte die Bedrohung durch Proteus real sein, könnte Mullen versuchen, einen noch größeren Angriff zu verhindern, möglicherweise in Zusammenarbeit mit internationalen Geheimdiensten.

Sollte die Bedrohung durch Proteus real sein, könnte Mullen versuchen, einen noch größeren Angriff zu verhindern, möglicherweise in Zusammenarbeit mit internationalen Geheimdiensten. Ein neues politisches Umfeld? Denkbar wäre auch, dass Staffel 2 sich mit einer ähnlichen Bedrohung in einem anderen Land beschäftigt – etwa Deutschland oder Großbritannien. Womöglich ist Proteus auch eine internationale Bedrohung.

Die Serie könnte also entweder Mullens Geschichte weiterführen und die noch offenen Punkte für eine zweite Staffel von Zero Day nutzen. Oder wir erleben einen ähnlichen Vorfall in einem anderen Land – mit neuen Charakteren (deren Darsteller womöglich weniger Gage verlangen als es ein Robert De Niro tun dürfte).

Welche Schauspieler könnten in Staffel 2 zurückkehren?

Da eine zweite Staffel noch nicht bestätigt wurde, ist die Besetzung ungewiss. Sicher ist jedoch, dass Robert De Niro als George Mullen essenziell für die Fortsetzung wäre, sollten die Macher die offenen Fragen aufgreifen wollen.

Sollte Netflix die bisherige Geschichte ohne einen frischen Neustart im gleichen Universum weiterführen, könnten auch folgende Darsteller zurückkehren:

Lizzy Caplan als Alexandra Mullen

Jesse Plemons als Roger Carlson

Joan Allen als Sheila Mullen

Connie Britton als Valerie Whitesell

Dan Stevens als Evan Green

Bill Camp als Jeremy Lasch

McKinley Belcher III als Carl Otieno

Gaby Hoffmann als Monica Kidder

Clark Gregg als Robert Lyndon

Matthew Modine als Richard Dreyer

Angela Bassett als Evelyn Mitchell

Üblicherweise führen Fortsetzungen auch neue Charaktere ein. Denkbar wären weitere Figuren wie etwa hochrangige Politiker oder Geheimdienstagenten, die in die Verschwörung verwickelt sind.

Gibt es schon einen Trailer zu Zero Day Staffel 2?

Nein, aktuell gibt es noch keinen Trailer zu einer möglichen zweiten Staffel. Netflix hat (wie erwähnt) bislang auch keine Andeutungen gemacht, dass eine Fortsetzung in Planung ist.

Wer die Wartezeit überbrücken auf eine mögliche zweite Staffel von Zero Day möchte, kann sich mit ähnlichen Thrillern wie House of Cards oder Designated Survivor die Zeit vertreiben. Hier ist noch mal der Trailer zur ersten Staffel von Zero Day:

Fazit: Steht die Zukunft von Zero Day auf der Kippe?

Ob Zero Day eine zweite Staffel bekommt, bleibt also vorerst ungewiss. Stand 25. Februar 2025 ist die Serie allerdings sehr beliebt auf Netflix und dominiert derzeit die Charts des Streaming-Dienstes. Eine gute Voraussetzung für eine Fortsetzung der Story. Offen wäre nur, ob es mit George Mullen weitergeht – oder ganz neuen Charakteren.

Sollte Netflix die Fortsetzung bestätigen, aktualisieren wir diesen Artikel. Bis dahin bleibt euch aber nichts anderes übrig, als abzuwarten.

