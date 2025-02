Die Fantastic Four sind endlich im MCU angekommen! Während eines Live-Events präsentierte Marvel den ersten Trailer zu The Fantastic Four: First Steps – und der zeigt direkt einige spannende Neuerungen. Neben einem stilistisch ungewöhnlichen Setting gibt es auch einen ersten Blick auf einen gewaltigen Bösewicht.

Der Trailer wurde von über 250.000 Zuschauern live verfolgt und bietet einen 1:38 Minuten langen Vorgeschmack auf das, was Marvel für seine Superhelden-Familie geplant hat. Besonders auffällig: Der Film spielt nicht in der bekannten MCU-Welt, sondern auf einer Parallel-Erde, die stilistisch an die 60er-Jahre angelehnt ist. Dieser Retro-Stil verleiht dem Film eine ganz eigene Atmosphäre, die sich von bisherigen Marvel-Produktionen abhebt.

Ein neuer Look und ein gewaltiger Gegner

Das Multiversum bleibt jedoch bestehen, und ein Crossover mit dem bekannten Marvel-Universum scheint unausweichlich. Schon jetzt gibt es Spekulationen darüber, dass ein alter Bekannter in einer Post-Credit-Szene auftauchen könnte. Angeblich soll Robert Downey Jr. in einer neuen Rolle zu sehen sein – als Doctor Doom.

Doch nicht nur die Welt ist neu, sondern auch der große Gegner. Der Trailer gibt einen ersten Blick auf Galactus, der diesmal optisch stark an sein Comic-Vorbild angelehnt ist. Das sorgt in den sozialen Medien bereits für Begeisterung.

Darum feiern Fans den Trailer

Nicht nur das neue Setting kommt gut an, auch die Besetzung wird gefeiert. Pedro Pascal als Reed Richards, Vanessa Kirby als Sue Storm, Joseph Quinn als Johnny Storm und Ebon Moss-Bachrach als Ben Grimm werden in ersten Fan-Reaktionen als perfekte Wahl bezeichnet.

Ob der Film die hohen Erwartungen erfüllen kann, zeigt sich ab dem 24. Juli 2025. Dann startet The Fantastic Four: First Steps in den deutschen Kinos.

