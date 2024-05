Die besten Animes auf Netflix: Diese Serien lohnen sich richtig

Netflix hat mittlerweile viele Animes im eigenen Angebot. Wir haben uns die aktuell über den Dienst streambaren Serien genauer angesehen und die besten Animes auf Netflix herausgesucht. Hier findet ihr eine Auswahl der erfolgreichsten Serien und unsere Empfehlungen.

Gute Animes auf Netflix: Unsere Auswahl

Netflix bietet euch mittlerweile eine ziemlich große Auswahl an Animes auf dem eigenen Streaming-Portal, die unterschiedliche Genres bedienen. Bekannte Klassiker wie Naruto, One Piece, Neon Genesis Evangelion oder Cowboy Bepop sind dabei, aber auch erfolgreiche Titel wie Seven Deadly Sins – welchen ihr vermutlich schon gesehen habt. Es gibt aber viele weitere Serien. Sowohl ideale Animes für Einsteiger als auch echt nischige Fan-Lieblinge finden sich darunter.

Wir haben in unserer Auswahl der besten Animes auf Netflix auf eine gute Balance geachtet. Wir stellen euch nachfolgend unsere Serien-Tipps und einige der über den Dienst am meisten geschauten Animes vor.

Die einzelnen Serien sind dabei nicht nach Qualität sortiert. Alle hier erwähnten Titel sind gleichermaßen einen Blick wert – je nach Geschmack. Beachtet außerdem, dass sich das Angebot von Netflix mit der Zeit ändern kann und Serien zu einem späteren Zeitpunkt eventuell nicht mehr verfügbar sind.

1. Demon Slayer

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" war laut einer von "Anime News Network" (ANN) veröffentlichen Liste im Jahr 2023 einer der am meisten geschauten Animes auf Netflix. Der Fantasy-Action-Anime mit historischem Flair aus dem frühen Japan überzeugt durch seinen beeindruckenden Animationsstil mit stilvollen 3D-Elementen und eine packende Story.

Demon Slayer erzählt die Geschichte von Tanjirou. Dieser versorgt seine Familie in einem entlegenen Dorf so gut er kann, bis seine Mutter und Geschwister eines Tages von menschenfressenden Dämonen angegriffen werden. Nur seine Schwester "Nezuko" überlebt, wird allerdings dadurch selbst zum Dämon. Um seine Schwester zu heilen und sich zu rächen, schließt sich Tanjirou der "Demon Slayer"-Einheit an. Dort wird er ausgebildet, um die gefährlichsten Dämonen zu bekämpfen.

Genere/Typ: Action, Fantasy,

Action, Fantasy, Staffeln auf Netflix (gesamt): 2 Staffeln (4 Staffeln)

2 Staffeln (4 Staffeln) Bewertung: 8,6 (IMDb)

2. Jujutsu Kaisen

"Jujutsu Kaisen" ist aktuell allgemein einer der beliebtesten Animes. Euch erwartet ein dunkles Setting, denn in diesem Anime werden Flüche mit übernatürlichen Fähigkeiten bekämpft. Wenn ihr ein besonders düsteres Action-Anime mit schnellen, wilden Kampfszenen sucht, werdet ihr bei Jujutsu Kaisen nicht enttäuscht. Nicht umsonst hat die Serie international einen riesen Hype ausgelöst.

In Jujutsu Kaisen kämpft der junge Oberschüler Yuuji Itadori um sein Schicksal, als er in die Welt der okkulten Magie und Flüche verwickelt wird. Er hat nämlich einen verfluchten Gegenstand verschluckt, der ihn zu einer enormen Gefahr und zur Zielscheibe böser Mächte macht. Um seiner notwendigen Hinrichtung zu entgehen, wird Itadori zu einem "Jujutsuisten" ausgebildet. Fortan kämpft er gegen die dunklen Fluchmächte in der Welt und die Gefahr in seinem Inneren.

Genere/Typ: Action, Drama

Action, Drama Staffeln auf Netflix (gesamt): 1 Staffel (2 Staffeln)

1 Staffel (2 Staffeln) Bewertung: 8,6 (IMDb)

3. Spy x Family

"Spy x Family" liefert eine interessante Mischung aus Comedy und Spannung mit einigen emotionalen Feel-Good-Momenten. Wenn ihr einen größtenteils entspannten Anime sucht, der eine ungewöhnliche Story hat, schaut in diese Serie rein.

Die Geschichte handelt von einem meisterhaften Spion mit Codenamen "Twilight", der für eine Undercover-Mission als Tarnung eine Familie gründet. Schnell heiratet er eine junge Frau und adoptiert ein Kind. Was er nicht weiß: Das kleine Mädchen besitzt telepathische Kräfte und seine liebenswürdige Frau ist eine Auftragskillerin. Dieses ungewöhnliche Team versucht täglich das Bild einer normalen Familie zu erhalten, ohne einander die jeweils eigenen Geheimnisse zu verraten.

Genere/Typ: Comedy, Action

Comedy, Action Staffeln auf Netflix (gesamt): 1 Staffel (2 Staffeln)

1 Staffel (2 Staffeln) Bewertung: 8,3 (IMDb)

4. One Punch Man

"One Punch Man" liefert euch einen genialen Mix aus einzigartiger Action und urkomischen Comedy-Elementen. Dieser Anime hat etwas von einer Superhelden-Parodie – spart aber an spektakulären Kämpfen nicht. Der besondere Zeichenstil und die extrem detaillierten, völlig überzogenen Action-Szenen machen One Punch Man zu einem erfrischenden Erlebnis. Eine absolute Empfehlung von uns und definitiv eines der besten Anime auf Netflix.

One Punch Man erzählt die Abenteuer von Saitama, der durch sein "einfallsreiches Spezialtraining" zu einem mächtigen Superhelden geworden ist. Da gibt es nur ein Problem: Durch sein Training hat er nicht nur alle Haare verloren, sondern ist gleichzeitig so stark geworden, dass er jeden Gegner mit einem Schlag vernichtet. Sein Traumjob ist dadurch unglaublich langweilig geworden. So macht er sich auf die Suche nach würdigen Gegnern.

Genere/Typ: Action, Comedy

Action, Comedy Staffeln auf Netflix (gesamt): 2 Staffeln – ab Juni 2024 (2 Staffeln)

2 Staffeln – ab Juni 2024 (2 Staffeln) Bewertung: 8,7 (IMDb)

Unter den Animes auf Netflix findet sich auch eine passende Serie für Sport-Fans. Mit "Haikyu!!" hat sich der Streaming-Anbieter einen der besten Sport-Anime der letzten Jahre gesichert. Volleyball-Matches waren vermutlich noch nie so spannend. Und die Animationen vom Produktionsstudio "Production I.G" sehen dabei einfach unfassbar gut aus.

In diesem Anime geht es um den volleyballbegeisterten Hinata Shouyou. Als ungewöhnlich kleiner Volleyballspieler eifert er seinem Vorbild nach: dem "Kleinen Titan". Nachdem Hinata in einem Mittelschulturnier eine herbe Niederlage einstecken musste, wechselt er entschlossen auf die einstige Oberschule seines Vorbilds, um besser zu werden. Die Überraschung ist allerdings groß, als er seine neuen Teammitglieder kennenlernt ...

Genere/Typ: Sport

Sport Staffeln auf Netflix (gesamt): 4 Staffeln (4 Staffeln)

4 Staffeln (4 Staffeln) Bewertung: 8,7 (IMDb)

6. Black Clover

"Black Clover" ist ein Battle-Anime mit viel Action, das in klassischer Shounen-Manier furiose Kämpfe bereithält. Die Geschichte spielt in einer Welt, die vom König der Magier regiert wird. Entsprechend ist dieser Anime etwas für euch, wenn ihr magische Fantasy-Welten und Zauberer als Setting liebt. Gefallen euch klassische "Underdog-Geschichten", wie zum Beispiel Naruto, seid ihr hier ebenfalls richtig.

In "Black Clover" geht es um die zwei Waisen "Asta" und "Yuno", die in einer kirchlichen Gemeinde großgezogen wurden. Die beiden Rivalen setzen es sich zum Ziel, Magierkönig zu werden. Als sie vom Clover-Königreich bei einer Art Zeremonie endlich ihre Zauberbücher zugeteilt bekommen, kommt es zu einer Überraschung: Während Yuno ein legendäres Buch erhält, geht Asta leer aus – bis plötzlich ein schwarzes Grimoire auftaucht.

Genere/Typ: Fantasy, Action

Fantasy, Action Staffeln auf Netflix (gesamt): 3 Staffeln – ab Juni 2024 (4 Staffeln)

3 Staffeln – ab Juni 2024 (4 Staffeln) Bewertung: 8,2 (IMDb)

7. Dr. Stone

Bei "Dr. Stone" erwartet euch ein erfrischender Anime, der sich vor allem mit Wissenschaft beschäftigt. Langweilig ist die Serien aber definitiv nicht: Vielmehr ist Dr. Stone ein klasse Mix aus Abenteuer, Science-Fiction und Comedy mit ordentlich Action.

Dr. Stone erzählt die Geschichte vom genialen Wissenschaftler Senkuu, dessen Leben sich plötzlich verändert, als die Welt unerklärlich für lange Zeit versteinert wird. Nun liegt es an Senkuu und seinen Freunden, die Welt mithilfe der Wissenschaft Stück für Stück aus der Steinzeit wieder in die Moderne zu führen und die Zivilisation erneut aufzubauen.

Genere/Typ: Abenteuer, Sci-Fi, Action

Abenteuer, Sci-Fi, Action Staffeln auf Netflix (gesamt): 1 Staffel (1 Staffel)

1 Staffel (1 Staffel) Bewertung: 8,7 (IMDb)

8. Monster

Sucht ihr einen Anime mit langsamem Pacing, der eher wie ein Kinofilm wirkt, ist "Monster" etwas für euch. Das düstere Setting hat fast schon Züge eines Thriller-Films. Während viele beliebte Animes der Kategorie "Shounen" (dt.: "Junge") zuzuordnen sind, richtet sich dieser "Seinen"-Anime (dt.: "junge Männer") eher an junge Erwachsene.

Monster handelt vom brillanten Neurochirurg Dr. Kenzou Tenma, der in einem korrupten Krankenhaus in Deutschland arbeitet. Seine Karriereambitionen werden zerstört, als er sich weigert, einen reichen Patienten bei einer kritischen Operation zu bevorzugen. Nach einigen mysteriösen Todesfällen erlangt er jedoch unerwartet trotzdem die Position des Klinikleiters. Das ist allerdings erst der Anfang einer Geschichte mit vielen Abgründen ...

Genere/Typ: Drama, Mystery, Seinen

Drama, Mystery, Seinen Staffeln auf Netflix (gesamt) : 2 Staffeln (2 Staffeln)

: 2 Staffeln (2 Staffeln) Bewertung: 8,0 (IMDb)

9. Vinland Saga

"Vinland Saga" ist gemäß der auf Netflix-Daten basierenden ANN-Liste 2023 der Anime mit der drittmeisten Stream-Zeit auf Netflix gewesen. Bei dieser im fiktiven Island spielenden Serie erwarten euch ziemlich brutale Kämpfe, einige historisch inspirierte Elemente und eine tiefgründige Geschichte. Mit "Studio MAPPA" hat hier ab der zweiten Staffel zudem eines der besten Animationsstudios die Umsetzung übernommen. Für Schwache Nerven sind einige Szenen allerdings nichts.

In dieser Geschichte geht es um einen Jungen namens Thorfinn. Nachdem sein Vater durch den Wikingeranführer Askeladd getötet wird, schwört dieser Rache. Deshalb schließt sich Thorfinn gezwungenermaßen der Söldnertruppe von Askeladd an, die sich auf in das entfernte "Vinland" macht.

Genere/Typ: Drama, Abenteuer, Seinen

Drama, Abenteuer, Seinen Staffeln auf Netflix (gesamt) : 2 Staffeln (2 Staffeln)

: 2 Staffeln (2 Staffeln) Bewertung: 8,8 (IMDb)

10. Record of Ragnarok

"Record of Ragnarok" ist der 2023 am meisten geschaute Anime bei Netflix. Der Seinen-Anime mit vielen Martial-Arts-Elementen wurde exklusiv von Netflix lizensiert. Wenn euch Serien wie "BAKI" (ebenfalls auf Netflix verfügbar) gefallen, dann sollte Record of Ragnarok voll euren Geschmack treffen. Auch der Art-Stil ist hier sehr ähnlich.

In dieser Geschichte geht es um den letzten Kampf der Menschen. Die Götter haben beschlossen, die Menschheit zu vernichten. In einem großen Turnier müssen die Sterblichen nun als letzte Chance gegen verschiedene Gottheiten antreten, um der Vernichtung zu entgehen.

Genere/Typ: Action, Seinen

Action, Seinen Staffeln auf Netflix (gesamt) : 2 Staffeln (2 Staffeln)

: 2 Staffeln (2 Staffeln) Bewertung: 6,5 (IMDb)

Inspiriert von Animes: Netflix-Serien im Kurzüberblick

An dieser Stelle wollen wir euch im Kurzüberblick noch ein paar Serien empfehlen, die wir nicht unbedingt in die klassischen Animes einordnen würden. Viel mehr sind diese inspiriert vom typischen japanischen Zeichentrickstil. Folgende Netflix-Serien mit Anime-Flair solltet ihr auf der Plattform definitiv nicht verpassen.

"Arcane" ist mit einer IMDb-Wertung von 9,0 eine der wohl am besten bewerteten Serien auf Netflix insgesamt. Sie basiert auf der Lore des MOBA-Spiels "League of Legends" und erzählt den Konflikt zwischen den zwei Städten Piltover und Zhaun. Natürlich kommen einige Champions aus dem Spiel darin vor.

ist mit einer IMDb-Wertung von 9,0 eine der wohl am besten bewerteten Serien auf Netflix insgesamt. Sie basiert auf der Lore des MOBA-Spiels und erzählt den Konflikt zwischen den zwei Städten Piltover und Zhaun. Natürlich kommen einige Champions aus dem Spiel darin vor. "Cyberpunk: Edgerunners" ist für Fans des Spiels "Cyberpunk 2077" praktisch Pflicht und auch so eine besondere Erfahrung. Diese Serie erzählt von Söldnern (Edgerunner) in Night City. In der IMDb erreicht die Serie eine Wertung von 8,3 Sternen.

ist für praktisch Pflicht und auch so eine besondere Erfahrung. Diese Serie erzählt von Söldnern (Edgerunner) in Night City. In der IMDb erreicht die Serie eine Wertung von 8,3 Sternen. "Blue Eye Samurai" spielt in der japanischen Edo-Zeit und handelt von einer Kriegerin, die sich als Ausgestoßene mit allen Mitteln rächen will. Der exklusive Netflix-Anime überzeugt mit einem gelungenen 3D-Stil und einer IMDb-Bewertung von 8,7 Sternen.

In unserer Liste haben wir euch verschiedene Serien vorgestellt, die zu den besten Animes auf Netflix gehören. Sollte sich das aktuelle Programm (Stand: Mai 2024) umfassend ändern, aktualisieren wir unsere Empfehlungen mit neuen Tipps. Übrigens: Wenn ihr noch mehr spannende Animes sehen wollt, haben wir für euch natürlich weitere Artikel.

