Animes für Anfänger: Die besten Einsteiger-Serien

Für interessierte Einsteiger ist die gefühlt unendliche Auswahl an Animes oft überwältigend. Damit ihr als Neulinge einen besonders einfachen Start in die bunte japanische Zeichentrickwelt habt, haben wir euch eine Auswahl der besten Animes für Anfänger zusammengestellt.

Inhaltsverzeichnis:

Animes für Anfänger: Unsere Auswahl

Unter unseren Einsteiger-Animes findet ihr Serien, die möglichst unterschiedliche Anime-Typen gut repräsentieren. Auch wenn es zu vielen Serienarten deutlich mehr als eine exzellente Empfehlung gibt, haben wir versucht, uns zu beschränken. So sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Am Ende gehen wir außerdem auf ein paar Klassiker ein.

Die einzelnen Serien sind nicht nach Qualität sortiert. Auch wenn sich Genres und Themen teilweise überschneiden, sind alle vorgestellten Animes innerhalb der genannten Genres eine sehr gute Wahl.

Info: Angaben zu Streaming-Diensten – Stand: Mai 2024

1. My Hero Academia

"My Hero Academia" gehört aktuell zu den beliebtesten Animes, die es im Bereich der typischen Action-Superhelden-Serien für Jungen (Shounen) gibt. Auf euch warten viele Battles und vielseitige Kämpfer in klassischer Anime-Manier. Auch ein bisschen Humor fehlt natürlich nicht.

Der Anime erzählt die Geschichte von "Izuku". Er lebt in einer Welt voll mit Superhelden, in welcher der Großteil aller Menschen besondere Fähigkeiten ("Spezialitäten") besitzen. Izuku fehlt jedoch scheinbar diese Fähigkeit. Er träumt dennoch davon, in der bekanntesten Superhelden-Akademie aufgenommen zu werden - bis sich eines Tages sein Schicksal ändert.

Genere/Typ: Shounen, Action, Superhelden

Shounen, Action, Superhelden Staffeln: 7 Staffeln (140+ Episoden)

7 Staffeln (140+ Episoden) Bewertung: 7,86 (MyAnimeList)

7,86 (MyAnimeList) Streaming: Crunchyroll

2. Attack on Titan

"Attack on Titan" ist eines der Animes, die in den letzten Jahren einen riesigen Hype erlebt haben. Die Anime-Adaption des Mangas lässt sich den Bereichen Drama, Action und teilweise Horror zuordnen. Wenn ihr einen Anime einer dystopischen Welt mit reichlich Action-Sequenzen, (sehr) viel Spannung und einer tiefen Story sucht, seid ihr hier richtig. Aber Achtung: Stellenweise ist die Geschichte sehr düster und es wird an der einen oder anderen Stelle etwas blutig.

In Attack on Titan kam die Menschheit vor Jahrhunderten dem Aussterben nahe und lebt nun in Angst hinter riesigen Mauern. Der Grund dafür sind die sogenannten "Titanen": monströse, menschenähnliche Kreaturen. Für Sicherheit sorgen die Soldaten des "Aufklärungstrupps" - bis eines Tages die Mauer von einem riesigen Titan durchbrochen wird.

Genere/Typ: Action, Drama, (Horror)

Action, Drama, (Horror) Staffeln: 4 Staffeln (94 Episoden)

4 Staffeln (94 Episoden) Bewertung: 8,55 (MyAnimeList)

8,55 (MyAnimeList) Streaming: Crunchyroll

3. Shigatsu wa Kimi no Uso / Your lie in April

"Shigatsu wa Kimi no Uso" lässt sich grob in die Kategorie "Slice-of-Life"-Anime einordnen (dt.: "ein Stück aus dem Leben"). Der Anime besitzt zudem Elemente aus dem Drama-Genre sowie Teile einer Liebesgeschichte. Besonders wird diese Serie zudem durch den Bezug zur klassischen Musik. Davon solltet ihr euch nicht abschrecken lassen, denn der Anime bietet deutlich mehr also nur exzellente musikalische Einlagen.

Die Geschichte handelt vom hochtalentierten Pianisten "Kousei Arima". Seit dem plötzlichen Tod seiner Mutter kämpft dieser damit, das Geschehene zu verarbeiten. Und auch sein perfektes Pianospiel ist scheinbar verloren gegangen. Kouseis Leben ändert sich plötzlich, als eine lebhafte Violinistin namens "Kaori Miyazono" in sein Leben tritt.

Genere/Typ: Slice-of-Life, Drama, Liebe

Slice-of-Life, Drama, Liebe Staffeln: 1 Staffel (22 Episoden)

1 Staffel (22 Episoden) Bewertung: 8,64 (MyAnimeList)

8,64 (MyAnimeList) Streaming: aktuell in keinem Streaming-Paket

4. One Punch Man

"One Punch Man" liefert euch einen tollen Mix aus einzigartigen Action-Szenen und ganz viel Comedy. Wenn ihr beeindruckende Kampfszenen und urkomischen Humor zum Ablachen sucht, findet ihr bei dieser fast schon Superhelden-Parodie den perfekten Einstieg in die Anime-Welt.

In One Punch Man erlebt ihr die Abenteuer von "Saitama", einem Superhelden "aus Spaß". Dieser ist durch sein eigenes Spezialtraining so stark geworden, dass er praktisch jeden Gegner mit nur einem Schlag besiegt. Auf der Suche nach Anerkennung und spannenden Kämpfen erlebt Saitama einige Abenteuer mit Spannung und Witz, die ihr nicht verpassen solltet.

Genere/Typ: Comedy, Action, Parodie

Comedy, Action, Parodie Staffeln: 2 Staffeln (25 Episoden)

2 Staffeln (25 Episoden) Bewertung: 8,50 (MyAnimeList)

8,50 (MyAnimeList) Streaming: Crunchyroll

Wenn Sport euer Thema ist, dann gibt es eine Menge Animes für Einsteiger, die euch gefallen dürften. "Haikyuu!!" ist ein Volleyball-Anime, der zu den besten Vertretern mit Sportbezug in den letzten Jahren zählt. Es ist unglaublich gut animiert, bietet spannende Matches und überraschende Wendungen.

In "Haikyuu!!" erlebt ihr den Aufstieg des volleyballbegeisterten "Hinata Shouyou". Dieser ist für einen Volleyballspieler ungewöhnlich klein. Er eifert seinem Vorbild nach – dem "Kleinen Riesen". Deshalb wechselt er nach einem herzzerbrechenden Mittelschulturnier auf die einstige Oberschule seiner Legende. Dort angekommen, erlebt er allerdings eine ziemliche Überraschung...

Genere/Typ: Sport

Sport Staffeln: 4 Staffeln (75 Episoden)

4 Staffeln (75 Episoden) Bewertung: 8,44 (MyAnimeList)

8,44 (MyAnimeList) Streaming: Cruncyhroll, Netflix, Amazon Prime, Joyn

6. Tokyo Ghoul

Wer es etwas düsterer mag, findet im Bereich der "Seinen"-Animes mit "Tokyo Ghoul" einen guten Einstieg. Animes dieser Art richten sich weniger an Kinder und mehr an Teenager oder "junge Erwachsene". Oft sind die Szenen deshalb etwas "gnadenloser". Rasante Kampf-Action und auch ein paar Gore- oder Horror-Elemente findet ihr in Tokyo Ghoul. Dieser Anime ist nichts für Zartbesaitete.

In einem dystopischen "Fantasie-Welt-Tokyo" leben Menschen in Angst vor sogenannten "Ghulen", die sich in erster Linie von Menschenfleisch ernähren. Das Beängstigende: Diese Ghule können sich unerkannt unter Menschen mischen. Eines Tages wird auch der unscheinbare Student "Ken Kaneki" in diese schreckliche Welt verwickelt, indem er zu einem Halb-Ghul wird...

Genere/Typ: Seinen, Horror, Action

Seinen, Horror, Action Staffeln: 3 Staffeln (48 Episoden)

3 Staffeln (48 Episoden) Bewertung: 7,79 (MyAnimeList)

7,79 (MyAnimeList) Streaming: Crunchyroll

7. That Time I Got Reincarnated as a Slime

Dieser auf Deutsch auch als "Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt" bekannte Anime ist aktuell einer der besten "Isekai"-Animes. Bei diesem sehr beliebten Genre wird eine gewöhnliche Person durch einen Vorfall in eine "andere Welt" (Isekai) transportiert. Dieser Anime-Typ ist für alle Action- und Fantasy-Fans perfekt geeignet – sogar Rollenspielelemente kommen oft vor.

"Satoru Mikami" wird eines Tages sinnlos ermordet und wacht kurze Zeit später in einer neuen Welt auf. Jedoch ist er kein Mensch mehr, sondern wurde in ein kleines Schleim-Monster verwandelt. Nachdem er sich mit seinem neuen Schicksal abgefunden hat, fängt er an, die neue Welt und ihre Gesetze zu erforschen. Dabei warten starke Gegner und ebenso starke Verbündete auf ihn.

Genere/Typ: Isekai, Fantasy, Action

Isekai, Fantasy, Action Staffeln: 4 Staffeln (52 Episoden)

4 Staffeln (52 Episoden) Bewertung: 8,14 (MyAnimeList)

8,14 (MyAnimeList) Streaming: Crunchyroll

8. Kimi ni Todoke - From Me To You

"Kimi ni Todoke" ist ein klassisches Liebesdrama aus dem "Shoujo"-Bereich. Darunter fallen in der Regel vor allem romantische Geschichten für Mädchen (jp.: Shoujo). Dieses Anime-Genre bzw. der Typ ist das Gegenstück zu den oben erwähnten "Shounen"-Serien. Die romantische Story im oft genutzten Schul-Setting ist als Anfänger-Anime ideal, wenn ihr eine Serie mit langsamem Pacing ohne Action sucht.

Im Schulalltag hat es die introvertierte "Sawako Kuronuma" nicht leicht. Aufgrund ihrer Persönlichkeit und ihrer Erscheinung wird sie oft mit "Sadako" aus dem Horror-Film "The Ring" verglichen. Obwohl sie kaum Anschluss in der Klasse findet, ist sie vom sehr beliebten und gutherzigen Mitschüler "Shouta Kazehaya" fasziniert. Und dieser scheint sogar Interesse an ihr zu haben. Die beiden lernen sich zunehmend besser kennenlernen – und Sadako beginnt sich zu wandeln.

Genere/Typ: Shoujo, Liebe, Drama

Shoujo, Liebe, Drama Staffeln: 3 Staffeln (37+ Episoden)

3 Staffeln (37+ Episoden) Bewertung: 8,01 (MyAnimeList)

8,01 (MyAnimeList) Streaming: Netflix

9. Fullmetal Alchemist: Brotherhood

Zum Abschluss noch ein Meisterwerk, das wir euch einfach nicht vorenthalten können. "Fullmetal Alchemist: Brotherhood" ist ein Action-Anime der Shounen-Kategorie, das zu den besten seiner Art gehört. Eine tiefe Fantasy-Story, dramatische Elemente, spannende Kämpfe und ein wundervoller Zeichenstil erwarten euch in diesem Anime. Die Neu-Adaption "Brotherhood" orientiert sich dabei klar an der Manga-Vorlage.

Die Brüder "Edward" und "Alphonse Elric" leben in einer Welt, in der Alchemie existiert. Schon im jungen Alter lernen sie viel darüber. Nach dem Tod ihrer Mutter versuchen sie diese verzweifelt wiederzubeleben. Es kommt zu einem tragischen Vorfall, bei dem Edward nicht nur einige Gliedmaßen, sondern Alphonse auch seinen Körper verliert. Um ihre Körper wiederherzustellen, machen sie sich deshalb auf die Suche nach dem legendären Stein der Weisen.

Genere/Typ: Action, Fantasy, Drama

Action, Fantasy, Drama Staffeln: 2 Staffeln (68 Episoden)

2 Staffeln (68 Episoden) Bewertung: 9,09 (MyAnimeList)

9,09 (MyAnimeList) Streaming: Amazon Prime, aniverse (Prime Channel)

Weitere Animes für Einsteiger: Klassiker im Kurzüberblick

Wenn ihr als Anime-Einsteiger auch offen für etwas ältere Serien seid, wollen wir euch an dieser Stellen ein paar Klassiker mitgeben, die immer noch zu den besten Vertretern im Anime-Bereich zählen.

Ein klassischer Battle-Anime , der viele nachfolgende Generationen von Manga-Zeichnern beeinflusst hat, ist zum Beispiel "Dragon Ball" bzw. "Dragon Ball Z".

, der viele nachfolgende Generationen von Manga-Zeichnern beeinflusst hat, ist zum Beispiel "Dragon Ball" bzw. "Dragon Ball Z". Auch "Naruto" oder "One Piece" sind gute Shounen-Animes für Anfänger , die sich durch actionreiche Kämpfe und eine umfassende Story auszeichnen.

, die sich durch actionreiche Kämpfe und eine umfassende Story auszeichnen. Sportbegeisterte finden mit dem Basketball-Anime "Slam Dunk" eine Serie sowie ein Manga-Original (hier bei Amazon), das von vielen selbst heute noch immer wieder gelesen oder geschaut wird.

finden mit dem Basketball-Anime "Slam Dunk" eine Serie sowie ein Manga-Original (hier bei Amazon), das von vielen selbst heute noch immer wieder gelesen oder geschaut wird. Ein der bekanntesten Sci-Fi-Thriller im Anime-Bereich ist ohne Zweifel "Neon Genesis Evangelion". Der Mix aus Roboter-Anime mit tiefgründigen psychologischen Themen und vielen fast schon philosophischen Elementen hat die Bekanntheit von Mangas und Animes in der Welt maßgeblich beeinflusst.

im Anime-Bereich ist ohne Zweifel "Neon Genesis Evangelion". Der Mix aus Roboter-Anime mit tiefgründigen psychologischen Themen und vielen fast schon philosophischen Elementen hat die Bekanntheit von Mangas und Animes in der Welt maßgeblich beeinflusst. Auch die Anime-Version von "Death Note" ist als eine Suspense-Serie mit vielen psychologischen Elementen und einem einzigartigen Zeichenstil kaum aus der Welt der japanischen Zeichenserien wegzudenken.

mit vielen psychologischen Elementen und einem einzigartigen Zeichenstil kaum aus der Welt der japanischen Zeichenserien wegzudenken. Zuletzt ist "Solo Leveling" ein aktueller großer Anime-Hit. In dieser Serie steht viel Action, Mystery und Spannung auf dem Plan. Ihr könnt euch auf einen Hauptcharakter freuen, der vom Schwächling zum unglaublich mächtigen Kämpfer heranwächst – und so einige Monster aus dem Weg fegt.

Wenn euch unsere Liste der unserer Meinung nach besten Animes für Anfänger nicht reicht oder ihr einfach mehr über aktuelle Animes erfahren wollt, schaut auch in unseren weiteren Artikeln vorbei.

