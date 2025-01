Solo Leveling Staffel 2: Release, Story, Cast & mehr

Die wichtigsten Infos:

Starttermin: 4. Januar 2025 (18:30 Uhr)

4. Januar 2025 (18:30 Uhr) Folgenanzahl: 13 Folgen

13 Folgen Start deutsche Synchro: 25. Januar 2025 (22:00 Uhr).

25. Januar 2025 (22:00 Uhr). Wo zu sehen: Crunchyroll (Simulcast + Dub)

Crunchyroll (Simulcast + Dub) Verkauf Blu-ray und DVD: ab 20. Juni 2025

Die erste Staffel von "Solo Leveling" war ein großer Erfolg. Deshalb ist es kaum verwunderlich, dass die Macher bereits eine zweite Staffel angekündigt haben. Hier erfahrt ihr alle Neuigkeiten, die es bereits zur Fortsetzung des Anime-Hits gibt.

Inhaltsverzeichnis:

Release: Wann kommt "Solo Leveling" Staffel 2?

Die insgesamt 13 neuen Folgen werden unter dem Titel "Solo Leveling – Arise from the Shadow" ausgestrahlt. Seit dem 4. Januar 2025 erscheinen wöchentlich neue Episoden im japanischen Original – jeweils um 18:30 Uhr, zeitgleich zum Start in Japan.

Mit dem 25. Januar 2025 fiel auch der Startschuss für die deutsche Synchro. Mehr Infos hierzu folgen weiter unten.

Übrigens: Wer nicht auf den Start der zweiten Staffel warten konnte, hatte Im November 2024 noch die Möglichkeit, die ersten beiden Folgen im Kino zu genießen – mitsamt eines Recaps der ersten Staffel. Das Event "Solo Leveling ReAwakening" hat zumindest bei einem unserer Redakteure für echtes Kinofeeling gesorgt. Noch ist aber unklar, ob und wann der Film als Stream verfügbar ist.

Zu ungeduldig für Staffel 2?

Wer nicht wöchentlich auf neue Folgen warten will, kann die Story auch schneller erleben. Greift hierfür einfach zum gleichnamigen Manhwa (so bezeichnet man quasi einen Manga aus Südkorea). Im Gegensatz zu japanischen Mangas ist hier nicht nur die Leserichtung eine andere. Den Manhwa gibt's komplett in Farbe. Hierzulande wird die Reihe von Altraverse vertrieben. Jetzt bei Amazon: Solo Leveling 1 (Manhwa) für 16 Euro

Übersicht bei Amazon: Alle verfügbaren Ausgaben von Solo Leveling (Manhwa) Aber Vorsicht: Es gibt einen gewissen Suchtfaktor. Im Zweifel stehen bei euch flott Wer nicht wöchentlich auf neue Folgen warten will, kann die Story auch schneller erleben. Greift hierfür einfach zum gleichnamigen Manhwa (so bezeichnet man quasi einen Manga aus Südkorea). Im Gegensatz zu japanischen Mangas ist hier nicht nur die Leserichtung eine andere. Den Manhwa gibt's komplett in Farbe. Hierzulande wird die Reihe von Altraverse vertrieben.Es gibt einen gewissen Suchtfaktor. Im Zweifel stehen bei euch flott alle verfügbaren Bände von Solo Leveling im Bücherregal.

(© 2025 CURVED )

Wann kommt die deutsche Sprachausgabe für die zweite Season?

Crunchyroll ist mit der zweiten Staffel im Simulcast gestartet. Doch seit dem 25. Januar 2025 erscheinen die Folgen auch mit deutscher Synchro. Und das im festen Rhythmus: Jede Woche am Samstag um 22 Uhr gibt es eine neue Episode in deutscher Vertonung beim Streaming-Dienst.

Cast – Wer ist mit dabei?

Für eure Ohren gibt's in der zweiten Staffel altbekannte Stimmen. Auch bei er deutschen Vertonung gehen wir davon aus, da erneut VSI Berlin für die Synchro verantwortlich ist. Mit dabei sind unter anderem:

Japanisches Original:

Jin-Woo Sung: Taito Ban

Jin-Ho Yoo: Genta Nakamura

Haei-In Cha: Reina Ueda

Deutsche Synchronfassung:

Jin-Woo Sung: Marco Eßer

Jin-Ho Yoo: Bastian Sierich (noch nicht bestätigt)

Haei-In Cha: Özge Kayalar (noch nicht bestätigt)

Die vollständige Liste des deutschen Casts findet ihr bei Crunchyroll.

Wie geht es in "Solo Leveling – Arise from the Shadow" weiter?

Die erste Staffel von "Solo Leveling" reicht bis zum Anfang des vierten Manhwas der Reihe (Kapitel 45 des Webtoons). Behalten die Macher dieses Erzähltempo bei, könnte "Arise from the Shadow" die Story bis hin zum Anfang des siebten Manhwas erzählen.

Ohne zu spoilern: Jin-Woo ist nun im Besitz einer Schattenarmee. Die möchte natürlich – genau wie er selbst – gelevelt werden. Und dabei kommt er nicht nur neuen Geheimnissen auf die Spur, sondern findet auch neue Verbündete. Dass hier der eine oder andere mysteriöse Bösewicht auftaucht und viele neue Fragen aufgeworfen werden, müssen wir wohl erst gar nicht erwähnen. Ihr könnt euch ebenso auf die eine oder andere dramatische Storywendung freuen – und auf einen beängstigend mächtigen Jin-Woo. Zudem erfahrt ihr endlich, was ein "Red Gate" ist.

Allerdings: Es ist gut möglich, dass die Anime-Fassung stärker von der Manhwa- bzw. Webtoon-Vorlage abweicht. Denn schon in Staffel 1 wurde der anstehende Raid auf die Insel Jeju mehrfach angeteasert – einige Protagonisten sind sogar schon unterwegs zur Insel. Wir verraten dazu nur so viel: Die Insel wird erst in den späteren Büchern ein Thema und wäre beim aktuellen Pacing eher eine Sache für Staffel 3.

Im Anime werden wir noch so einige Gates zu sehen bekommen. (© 2024 YouTube/Aniplex / Solo Leveling Animation Partners )

Wie viele Staffeln wird es geben?

Aktuell lässt sich schwer einschätzen, wie viele Staffeln es von "Solo Leveling" geben wird. Beim aktuellen Erzähltempo wären aber insgesamt vier Staffeln denkbar. Je nach Erfolg könnten die Macher den Anime auch etwas in die Länge ziehen.

Letzteres würde zu einem Gerücht passen: Laut der gut informierten südkoreanischen Seite "The Bell" seien für den Anime sogar sechs Staffeln geplant. Bestätigt ist die Info aber noch nicht.

Prinzipiell sind sogar noch mehr Staffeln denkbar. Die eigentliche Geschichte ist zwar abgeschlossen. Doch mit "Solo Leveling: Ragnarok" gibt es ein Sequel, das derzeit als Webnovel verfügbar ist. Und das bietet genügend Material für viele weitere Staffeln. Allerdings gibt es derzeit noch nicht einmal eine Webtoon/Manhwa-Umsetzung des Sequels.

