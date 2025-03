Solo Leveling Manhwa : Wie viele Bände wird es geben?

Die wichtigsten Infos im Überblick:

Aktuell sind 12 Bände erhältlich

Die Gesamtzahl der deutschen Manhwa-Ausgaben ist unbekannt

Solo Leveling umfasst im Original 179 Kapitel

Die Manhwa-Reihe kommt auf 13 Bücher

Es gibt mit "Solo Leveling: Ragnarok" ein Sequel (Webroman), das eine Manhwa-Adaption erhalten könnte

Update, 18. März 2025: Endlich wissen wir, wie viele Bände der Manhwa von Solo Leveling umfassen wird. Wir haben den Artikel entsprechend aktualisiert.

Der Hype rund um den Anime zu "Solo Leveling" hat auch auf die Bücher abgefärbt. Nicht nur bei Amazon sind einzelne Ausgaben des Manhwas (so nennt man quasi einen koreanischen Manga) ganz oben in Bestseller-Listen zu finden. Auch bei einigen kleineren Bücherläden haben wir entdeckt, dass hier regelmäßig neue Ausgaben in die Regale gestellt werden müssen. Wir haben deshalb geprüft: Wie viele Bände des "Solo Leveling"-Manhwas wird es eigentlich hierzulande geben?

Inhaltsverzeichnis:

So viele Ausgaben sind bereits erschienen

In Deutschland findet ihr bislang 12 Ausgaben von "Solo Leveling". Das zwölfte Manwha-Buch erschien am 17. Februar 2025 – und beinhaltet noch nicht das große Finale. Dieses erwartet uns aber mit Solo Leveling 13, das am 12. Mai 2025 erscheint. Danach ist die (Haupt-)Story von Solo Leveling abgeschlossen. Für Fans der Reihe gibt es aber dennoch Hoffnung, wie ihr weiter unten im Artikel erfahrt.

Übrigens: Die Manhwa-Adaption kostet in Deutschland 16 Euro pro Buch. Das dürfte auch für die noch kommenden Ausgaben gelten.

So viele Bände von "Solo Leveling" erscheinen noch

Nun ist es klar: Insgesamt wird es 13 Bände von Solo Leveling in Deutschland geben. Somit lagen wir mit unserer ursprünglichen Vermutung richtig. Das Ganze war insgesamt schwerer abzuschätzen, da die Bücher hierzulande etwas dicker sind als in einigen anderen Ländern. Die italienische Version des "Solo Leveling"-Manhwas kommt pro Ausgabe zum Beispiel auf teils nur halb so viele Seiten wie die deutsche Version.

Die Geschichte rund um Jin-Woo ist im Webtoon-Original nach 179 Kapiteln beendet. Und schon der bereits in Deutschland erhältliche neunte Manhwa-Band hatte es ungefähr bis zum 133. Kapitel geschafft. Somit war schon damals absehbar, das es insgesamt 13 Ausgaben geben dürfte.

Hinweis am Rande, damit es euch nicht verwirrt: In den deutschen Bänden von "Solo Leveling" ist die Story in viel größere Kapitel eingeteilt als im koreanischen Webtoon. Hierzulande schließt das neunte Buch mit Kapitel 27 ab, während die Geschichte nach der originalen Einteilung ungefähr bei Kapitel 133 stehen sollte.

Wann kommt Solo Leveling 13?

Der Hype um die Anime-Serie hat offenbar auch beim Manhwa für einen stärkeren Informationsfluss gesorgt. Wir wissen bereits, dass am 12. Mai 2025 Solo Leveling 13 erscheint. Ihr müsst also nicht mehr lange auf das große Finale warten. Das Buch könnt ihr schon bei diversen Händlern vorbestellen. Auch bei Amazon.

Gibt es eine Fortsetzung?

Falls euch die Aussicht auf nur noch ein weiteres Buch zu mager ist, haben wir gute Nachrichten für euch: Mit "Solo Leveling: Ragnarok" erschien als Webroman bereits ein Sequel zur Hauptreihe. Und der soll sogar schon an die 200 Kapitel umfassen. Sollte das Franchise weiterhin erfolgreich sein, dürften uns auch zu dieser Fortsetzung noch einige Manhwa-Bücher (in Deutschland) erwarten.

Sollte die Fortsetzung eine Manhwa-Adaption erhalten, müsste sich ein anderer Künstler als bei der Hauptreihe der Bebilderung annehmen. Der vorherige Illustrator, Jang-Sung Rak (auch als "Dubu" bekannt), verstarb am 23. Juli 2022 aufgrund einer Hirnblutung.

Um euch nicht zu spoilern, verzichten wir an dieser Stelle auf sämtliche Informationen zu "Solo Leveling: Ragnarok".

