Endlich: Crunchyroll führt Account-Profile ein

Genau wie die ganz großen Streaming-Dienste hat nun auch Crunchyroll Profile eingeführt. Das dürfte euch das Leben an vielen Stellen erleichtern, wenn mehrere Personen in eurem Haushalt einen Account verwenden. Allerdings steht das Feature nicht allen Nutzern zur Verfügung.

Angekündigt wurde die Funktion von Crunchyroll schon Anfang April. Seit dem 22. April soll das Profil-Update langsam ausrollen – Seit dem 24. April hat die Neuerung schon die CURVED-Redaktion erreicht, selbst auf Apple TV ist das Update schon angekommen. Noch bis Ende des Monats soll es andauern, ehe der Rollout abgeschlossen ist. Aber: Ihr kommt nur in den Profil-Genuss, wenn ihr ein Premium-Abo bei dem Anime-Streaming-Dienst habt.

Insgesamt könnt ihr fünf Profile anlegen. Als Profilbild steht euch eine große Auswahl an Motiven aus vielen bekannten Anime zur Verfügung. Neben Größen wie "One Piece" oder "Solo Leveling" sind hier viele weitere Werke vertreten – zum Start sind Profilbilder aus knapp 30 Anime wählbar. Shangri-La Frontier gehört aber nicht dazu – damit gibt's vorerst keinen Vogelmensch-Chris in der CURVED-Redaktion.

Crunchyroll-Profile lösen mehrere Probleme

Wir sagen ganz klar: Die Profil-Funktion für Crunchyroll war längst(!) überfällig. Angefangen damit: Nutzen mehrere Personen den gleichen Account, mussten sie sich bislang auch eine Watchlist teilen – und nicht immer ist man geschmacklich auf einer Wellenlänge.

Noch nerviger wurde es, wenn mehrere Personen unabhängig voneinander den gleichen Anime geschaut haben. Wer sich hier nicht merkte, bei welcher Folge er war, konnte schon einmal schnell durcheinanderkommen. Oder (Klassiker): Ihr tippt gedankenlos auf "Weiterschauen" – aber die andere Person ist schon viel weiter in der Serie als ihr. Und schon gibt's einen dicken Spoiler direkt auf den Bildschirm.

Kurz gesagt: Es gibt gute Gründe, wieso Größen wie Netflix, Disney+ und Amazon Prime auf Profile setzen. Umso schöner, dass nun auch Crunchyroll zum Kreis der Streaming-Dienste mit Profil gehört.

