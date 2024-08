Kennt ihr noch das Horror-Spiel "Until Dawn"? Das erschien damals für die PlayStation 4 im Jahr 2015. Ein großartiges Spiel, das jetzt auch auf PS5 und PC kommt – grafisch ordentlich aufpoliert, versteht sich. Sony hat nun endlich ein Release-Datum verkündet. Mitsamt eines neuen Trailers, der die Grafikverbesserungen im Detail zeigt.

Bei einigen Online-Magazinen müsstet ihr jetzt ganz ans Ende des Artikels scrollen. Bei uns aber nicht: Am 4. Oktober 2024 erscheint Until Dawn für PlayStation 5 und PC. Vorbesteller können sich den Titel schon ab dem 21. August sichern. Einen Preis hat Sony zwar noch nicht genannt, wir gehen aber davon aus, dass ihr den aufpolierten Klassiker eher Richtung 40 Euro erwerben könnt statt zum Vollpreis. Hier ist der Trailer mit dem Grafikvergleich:

Darum solltet ihr Until Dawn gespielt haben

Der Titel ist ein Adventure, in dem Dialoge, Entscheidungen und Quick-Time-Events im Vordergrund stehen. Wie in einem Action-Adventure könnt ihr euch also nicht durch die Passagen von "Until Dawn" ballern. Das Spiel erinnert eher (stark) an bekannte Genrevertreter wie "Heavy Rain", "Beyond: Two Souls" oder auch "Detroit: Become Human" – um nur drei Beispiele zu nennen.

Besonders cool: In "Until Dawn" trefft ihr auf euch womöglich bekannte Gesichter. Darunter Hayden Panettiere ("Heroes"), Rami Malek ("Mr. Robot") und Brett Dalton ("Agents of S.H.I.E.L.D."). Und genau die begleitet ihr durch eine Nacht, in der ein Horror auf den nächsten folgt.

Ob alle Charaktere überleben, hängt dann von euren Entscheidungen ab. Und euren Fingerfertigkeiten mit dem Controller. Sei es bei Quick-Time-Events. Oder bei Momenten, in denen ihr das Pad keinen Millimeter bewegen dürft, da euere Figur sonst vom Bösen entdeckt wird (und das ist in Sachen Spannungsaufbau wirklich fies).

Unvergessen, aber nicht durchgespielt Christoph Lübben Kein Scherz: "Until Dawn" gehört zu einem der TItel, wegen dem ich unbedingt eine PS4 kaufen wollte. Damals machte "Heavy Rain" auf der PS3 einfach große Lust auf mehr Spiele dieser Art. Allerdings habe ich "Until Dawn" bis zum heutigen Tage nie durchgespielt. Dabei hat mir das Spiel hervorragend gefallen. Das gesamte Gameplay ist ziemlich spannend und die Story hat genügend verschiedene Handlungsfäden parat, um euch durchgehend bei Laune zu halten. Kurz vorm Ende habe ich den Controller aber aus der Hand gelegt. Aus Sorge, dass mir der perfekte Durchlauf doch noch durch das Ableben der einen oder anderen Figur ruiniert wird – ja, ernsthaft. Und bis heute habe ich die vermutlich letzten 10 Minuten nicht gespielt – auch wenn ich es mir immer mal wieder vornehme. Wer mit einem spielbaren Horrorfilm etwas anfangen kann, bei dem kaum einer der (teils liebgewonnenen Charaktere) sicher ist. Sollte "Until Dawn" dringend nachholen. Aber bitte an einem kalten Winterabend im dunklen Wohnzimmer!