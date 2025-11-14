Bei Amazon gibt's ein USB-C-Schnellladegerät vom Qualitätshersteller Anker aktuell 44 Prozent günstiger. Normalerweise kostet es 17,99 Euro, aktuell sind es im Rahmen der Black Week nur noch 9,99 Euro. Wir raten euch: schnell zuschlagen, bevor das Angebot endet.
Direkt zum Deal: Anker-Schnellladegerät für nur 9,99 Euro
Alle Details zum Anker "Nano" Schnellladegerät
- Produktname: Anker Nano
- Steckertyp: USB Typ C
- Leistung: 20 W
- Eingangsspannung: 240 Volt (Wechselstrom)
- Inklusive: Kabel für USB C auf USB C (180 cm), 18-monatige Garantie vom Hersteller
- Kompatibilität: alle Android-Handys und iPhones mit USB-C-Port
- Dealpreis: 9,99 Euro (statt 17,99 Euro)
Jetzt Deal sichern -> Anker-Schnellladegerät für nur 9,99 Euro
Ist Anker ein guter Hersteller?
Bei Ladegeräten für Handys haben viele Nutzer Sicherheitsbedenken. Oft hört man Dinge wie: "iPhones sollte man nur mit den originalen Apple-Netzteilen aufladen, sonst gehen sie kaputt". Das ist Blödsinn. Theoretisch könnt ihr jedes Ladegerät nutzen, das die nötige Leistung aufbringt.
Ihr solltet allerdings vorsichtig sein, was Billigprodukte von unbekannten Herstellern angeht. Nicht unbedingt, weil diese euer Smartphone beschädigen, sondern weil sie eine Brandgefahr darstellen können.
Bei Anker braucht ihr euch diesbezüglich aber keine Sorgen zu machen. Der Hersteller ist bekannt für seine erstklassige Qualität und Sicherheit. Im "Nano"-Schnellladegerät ist ein Sicherheits-Chip verbaut.
Was die Ladegeschwindigkeit betrifft, solltet ihr euch unbedingt vorab informieren, was euer Smartphone maximal unterstützt. Das neue iPhone 17 braucht zum Beispiel ein Schnellladegerät, das 30 W unterstützt, um die maximale Ladegeschwindigkeit abzurufen. Für ältere Modelle wie das iPhone 15 reichen die 20 W aber aus, weil sie ohnehin nicht mehr schaffen. Eine zu geringe Ladeleistung schadet übrigens nicht. Es dauert nur länger.
Hier geht's zum Deal -> Anker-Schnellladegerät für nur 9,99 Euro
Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.