Bei Amazon gibt's ein USB-C-Schnellladegerät vom Qualitätshersteller Anker aktuell 44 Prozent günstiger. Normalerweise kostet es 17,99 Euro, aktuell sind es im Rahmen der Black Week nur noch 9,99 Euro. Wir raten euch: schnell zuschlagen, bevor das Angebot endet.

Alle Details zum Anker "Nano" Schnellladegerät

Produktname: Anker Nano

Anker Nano Steckertyp: USB Typ C

USB Typ C Leistung: 20 W

20 W Eingangsspannung: 240 Volt (Wechselstrom)

240 Volt (Wechselstrom) Inklusive: Kabel für USB C auf USB C (180 cm), 18-monatige Garantie vom Hersteller

Kabel für USB C auf USB C (180 cm), 18-monatige Garantie vom Hersteller Kompatibilität: alle Android-Handys und iPhones mit USB-C-Port

alle Android-Handys und iPhones mit USB-C-Port Dealpreis: 9,99 Euro (statt 17,99 Euro)

Ist Anker ein guter Hersteller?

Bei Ladegeräten für Handys haben viele Nutzer Sicherheitsbedenken. Oft hört man Dinge wie: "iPhones sollte man nur mit den originalen Apple-Netzteilen aufladen, sonst gehen sie kaputt". Das ist Blödsinn. Theoretisch könnt ihr jedes Ladegerät nutzen, das die nötige Leistung aufbringt.

Ihr solltet allerdings vorsichtig sein, was Billigprodukte von unbekannten Herstellern angeht. Nicht unbedingt, weil diese euer Smartphone beschädigen, sondern weil sie eine Brandgefahr darstellen können.

Bei Anker braucht ihr euch diesbezüglich aber keine Sorgen zu machen. Der Hersteller ist bekannt für seine erstklassige Qualität und Sicherheit. Im "Nano"-Schnellladegerät ist ein Sicherheits-Chip verbaut.

Was die Ladegeschwindigkeit betrifft, solltet ihr euch unbedingt vorab informieren, was euer Smartphone maximal unterstützt. Das neue iPhone 17 braucht zum Beispiel ein Schnellladegerät, das 30 W unterstützt, um die maximale Ladegeschwindigkeit abzurufen. Für ältere Modelle wie das iPhone 15 reichen die 20 W aber aus, weil sie ohnehin nicht mehr schaffen. Eine zu geringe Ladeleistung schadet übrigens nicht. Es dauert nur länger.

