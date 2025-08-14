Braucht ihr eine Abkühlung? In Deutschland steigen die Temperaturen, aber dafür sinken bei Amazon auch die Preise für Ventilatoren – zumindest gilt das für den Pureborne-Turmventilator. Der kostet aktuell nämlich nur noch 70 statt 400 Euro.

*Amazon gibt nicht an, wie lange der Deal gilt. Wir raten daher dazu, schnell zuzuschlagen.

Bei diesem Top-Deal spart ihr bis zu 350 Euro

Gerade jetzt, wo die Temperaturen wieder steigen und es in den Wohnungen Deutschlands unerträglich warm wird, ist ein Ventilator genau das Richtige, um für eine kühle Brise zu sorgen.

Das Amazon-Angebot ist zudem richtig gut. Entscheidet ihr euch für das kleinere Modell (91 cm), spart ihr insgesamt 330 Euro, also unglaubliche 83 Prozent auf den Normalpreis.

-> Zum Pureborne (91 cm) für 69,99 statt 399,99 Euro

Braucht ihr einen größeren Ventilator (102 cm), um das Volumen des Zimmers auszufüllen, ist die Ersparnis ähnlich gut. Hier spart ihr sogar 349,96 Euro, was einem Rabatt von 81 Prozent auf den Standardpreis entspricht.

-> Zum Purebone (102 cm) für 79,99 statt 429,95 Euro

Purebone – leiser Ventilator mit smarten Funktionen

Der smarte Ventilator von Purebone verspricht, extrem leise zu sein. Er eignet sich also zum Beispiel perfekt für das Arbeitszimmer. Die Stärke des Luftstroms ist individuell einstellbar. Es gibt 4 Geschwindigkeitsstufen und 4 Modi (Natürlich, Auto, Schlaf, Normal). Weiterhin schwenkt der Ventilator um bis zu 90 Grad, um den ganzen Raum zu kühlen.

Die Einstellungen müsst ihr übrigens nicht am Gerät selbst vornehmen. Es liegt eine simple Fernbedienung bei und dank App-Anbindung könnt ihr den Ventilator per Smartphone sowieso von überall aus steuern – sogar dann, wenn ihr nicht zuhause seid. Ihr könnt sogar einen Timer oder einen Zeitplan einstellen, sodass der Raum schon gekühlt ist, bevor ihr ihn betretet.

Sichert euch jetzt eure Abkühlung:

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht