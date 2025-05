Ganz unter dem Radar hat Apple iOS um eine coole Funktion erweitert. Und das meinen wir ernsthaft – denn Clickbait ist nicht unser Ding. Kurz gesagt: Fast überall habt ihr via iPhone Zugriff auf einen schnellen Taschenrechner. Ganz ohne dazugehörige App. Und das finden wir richtig cool. Wir erklären euch, wie es geht.

Egal, ob ihr in einer WhatsApp-Gruppe die gemeinsamen Ausgaben zusammenrechnen wollt, andere Zahlen addieren, multiplizieren oder gar komplexere Formeln bearbeiten möchtet: Das geht ganz ohne Taschenrechner-App direkt über das virtuelle Keyboard eures iPhones. An die wirklich große Glocke hat Apple diese Neuerung mit dem Start von iOS 18 aber nicht gehangen.

So geht's:

Öffnet die virtuelle Tastatur eures iPhones, beispielsweise in WhatsApp

Gebt eure Rechnung ein. Zum Beispiel 1+1

Wenn eure Rechnung komplett ist, setzt ein "="-Zeichen dahinter

Euer iPhone führt die Rechnung automatisch aus und ihr seht "1+1=2" auf dem Display

Bevor ihr meckert: Ja, 1+1=2 ist eher ein Liebesbekenntnis anstatt eines großen mathematischen Problems. Man sollte aber immer mit einem einfach verständlichen Beispiel beginnen – oder?

Der flotte Taschenrechner kann auch komplexere Rechnungen ausführen, sogar dann, wenn ihr Klammern setzen wollt. Dazu könnt ihr auch mit Währungszeichen hantieren. "2 x 2 €" ergibt dann 4 €. Rechnet ihr mit Klammern z. B. "(2+3)*3" ist das Ergebnis folgerichtig 15.

Auch mit Währungen funktioniert der Taschenrechner. Praktisch! Auf Wunsch könnt ihr über die Auto-Suggestions auch nur das Ergebnis anzeigen lassen. (© 2025 CURVED )

Wieso der versteckte Taschenrechner so cool ist

Ihr müsst künftig die gerade genutzte App nicht mehr verlassen, wenn ihr eine schnelle Rechnung ausführen wollt. Zudem könnt ihr Rechenweg mitsamt Ergebnis so direkt an Freunde senden oder in eure Notizen speichern. In der Taschenrechner-App selbst lässt sich nach durchgeführter Rechnung in der Regel nur das Ergebnis direkt kopieren. Ein klarer Vorteil also, wenn ihr ihn gerade benötigt. Über die Textvorschläge könnt ihr aber auch nur das Ergebnis darstellen lassen und den Rechenweg für euch geheim halten.

Überall klappt das Ganze aber offenbar nicht. Beispielswiese in der Suche in den Einstellungen eures iPhones. Hier erscheint der Text nämlich direkt in der oberen Suchmaske, nicht aber (wie gewohnt) direkt über dem virtuellen Keyword in einem Textfeld.

So oder so: Jetzt habt ihr ein neues Feature erlernt, das eure Freunde womöglich noch gar nicht kennen. Insbesondere dann, wenn diese ein Android-Handy verwenden. Der Trick klappt nämlich ausschließlich mit Apple-Geräten.

