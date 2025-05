iOS 18.5 schon in wenigen Tagen: Diese Neuerungen kommen aufs iPhone

Schon bald dürfte iOS 18.5 auf euren iPhones eintreffen. Die letzte Hürde vor dem Release ist genommen. Erfahrt hier, welche Neuerungen euch erwarten und wann das Update voraussichtlich kommt.

Update, 07.05.2025, 10:40 Uhr: Apple hat den sogenannten "Release Candidate" (RC) für iOS 18.5 veröffentlicht (via zwei weitere nennenswerte Neuerungen im Gepäck: Neues Wallpaper: Pünktlich zum im Juni anstehenden "Pride Month" veröffentlicht Apple unter anderem ein passendes Wallpaper mit den Farben der LGBTQ+-Community. Mit iOS 18.5 trifft der neue Hintergrund auf iPhones ein.

Pünktlich zum im Juni anstehenden "Pride Month" veröffentlicht Apple unter anderem ein passendes Wallpaper mit den Farben der LGBTQ+-Community. Mit iOS 18.5 trifft der neue Hintergrund auf iPhones ein. Änderung der Bildschirmzeit-Funktion: Das für Eltern nützliche Feature wird angepasst. Erziehungsberechtigte erhalten nun automatisch eine Benachrichtigung, sobald Kinder den Bildschirmzeit-Code eingeben, um die Beschränkung zu umgehen. Der Release von iOS 18.5 könnte bereits nächste Woche folgen, sofern Apple keine unerwarteten Probleme entdeckt. Apple hat den sogenannten "Release Candidate" (RC) für iOS 18.5 veröffentlicht (via AppleInsider ). Damit präsentiert das Unternehmen sozusagen die fertige Version des Updates vor dem Release. Große Änderungen gibt es danach in der Regel nicht mehr, weshalb die Beta-Version praktisch alle wichtigen Infos bereithält. iOS 18.5 RC hat neben den bereits erwähnten Änderungenim Gepäck:Derkönntefolgen, sofern Apple keine unerwarteten Probleme entdeckt.

Ursprünglicher Artikel vom 23.04.2025:

Die iOS 18.5 Beta 2 war bis vor Kurzem nur für Entwickler verfügbar. Nun können auch "normale" Nutzer auf die neue Beta-Version von iOS 18.5 zugreifen. Damit ihr das Update herunterladen könnt, müsst ihr lediglich am Beta-Programm von Apple teilnehmen.

Wollt ihr die Beta-Version ausprobieren, könnt ihr euch auf dieser Apple-Seite für das "Apple Beta Software-Programm" registrieren. In den Einstellungen lässt sich dann das Beta-Softwareupdate herunterladen.

iOS 18.5 Beta: Diese Neuerungen erwarten euch

Mit iOS 18.5 plant Apple ein eher kleineres Software-Update. Das zeigte bereits die erste Beta. Mit dem eventuell letzten größeren Sprung vor der nächsten Hauptversion (iOS 19) arbeitet Apple vor allem an Optimierungen. Große KI-Features oder Ähnliches wird es mit diesem Update wohl nicht geben.

Stattdessen erwarten euch folgende Neuerungen (Stand: iOS 18.5 Beta 2):

Mail: Kontakt-Fotos können nun direkt in der Inbox ein- und ausgeblendet werden. E-Mails können nun nach Absender gruppiert werden.

Kontakt-Fotos können nun direkt in der Inbox ein- und ausgeblendet werden. E-Mails können nun nach Absender gruppiert werden. Fotos (Beta 1): Es gibt einen neuen "Alle wiederherstellen"-Button, um alle gelöschten Fotos schneller wiederherzustellen. Zuvor waren mehrere Schritte notwendig. In der Beta 2 wurde die Funktion entfernt (vermutlich vorübergehend).

Es gibt einen neuen "Alle wiederherstellen"-Button, um alle gelöschten Fotos schneller wiederherzustellen. Zuvor waren mehrere Schritte notwendig. In der Beta 2 wurde die Funktion entfernt (vermutlich vorübergehend). Home: Ein drittes, größeres Steuerelement für das Kontrollzentrum ist nun verfügbar (zuvor nur zwei Größen).

Ein drittes, größeres Steuerelement für das Kontrollzentrum ist nun verfügbar (zuvor nur zwei Größen). AppleCare & Garantie: In diesem Einstellungen-Untermenü findet ihr nun einen Banner mit einem direkten Link zu den AppleCare-Plänen.

Neben den genannten Anpassungen hat Apple außerdem kleinere Optimierungen vorgenommen (z. B. in der Apple-Vision-Pro-App). Ein in der Beta aufgetretener Bug bei der Lossless-Audio-Unterstützung wurde ebenfalls behoben. Außerdem arbeitet Apple mit jeder Beta an allgemeinen Performance-Optimierungen. Welche Neuerungen es letztlich in die finale Version von iOS 18.5 schaffen, sehen wir zum Release.

iOS 18.5 Beta 3 für Entwickler ebenfalls veröffentlicht

Neben der öffentlichen Beta 2 hat Apple auch die darauffolgende iOS 18.5 Beta 3 für Entwickler bereitgestellt. An diese Beta-Version kommt ihr nur mit einem (kostenpflichtigen) Entwickler-Konto. Größere Anpassungen scheint es in der dritten Beta im Vergleich zur vorherigen Version allerdings nicht zu geben.

