Das Galaxy S21 FE beschäftigt die Gerüchteküche wie kaum ein anderes Gerät. Nun zeigt sich das mit Spannung erwartete Samsung-Smartphone in einem Video. Allerdings nur zur Hälfte ...

Über diesem Artikel könnt ihr euch das "exklusive Galaxy S21 FE Hands-on" anschauen. Diese Bezeichnung, die der YouTube-Channel Concept Creaptor für den Clip gewählt hat, ist allerdings irreführend. Denn ihr seht darin nicht wirklich das Galaxy S21 FE, wie es in den Handel gelangen wird. Sondern nur die Abdeckung für die Rückseite, die zuletzt bereits auf Fotos auftauchte. Diese hat sich Jermain Smith, der Herr im Video, organisiert und es auf den Rahmen eines Galaxy S10 gesteckt.

Galaxy S21 FE: Rundum Plastik

Trotz der Schummelei erfüllt das Video einigermaßen seinen Zweck. Es vermittelt einen Eindruck davon, wie das Galaxy S21 FE sich in der Hand macht – zumindest, solange ihr es von hinten betrachtet. Das Smartphone sieht dem S21 zum Verwechseln ähnlich. Nur Samsung-Kennern dürfte auf den ersten Blick auffallen, dass es Abweichungen beim Material für das Kamera-Modul gibt. Beim Galaxy S21 FE scheint auch diese Komponente aus Plastik zu bestehen.

Galaxy S21: Was steckt drin?

Nachdem wir auch aus früheren Leaks eine ganz gute Vorstellung vom Design des Galaxy S21 FE haben, bleibt die Frage: Was steckt unter der Haube? Smith rattert in seinem Clip einige technische Details herunter, die er aber in der Gerüchteküche aufgegabelt hat. Neue Erkenntnisse zu den Specs scheint es hier nicht zu geben. Und auch die Farben, die er nennt, stammen aus den Fotos zum Galaxy S21 FE, die der Journalist Roland Quandt kürzlich veröffentlicht hat.

Immerhin will Smith uns aber in Kürze mit echten Neuigkeiten versorgen. Wie zu Beginn des Videos zu hören ist, befänden sich die Hauptkamera und das Teleobjektiv auf dem Weg zu ihm. Woher er diese Komponenten bekommen wird, ist unklar. Nach deren Eintreffen gibt es aber offenbar ein weiteres Video, das die Kamera des Galaxy S21 FE thematisiert. Wir sind schon gespannt, was er uns dann auftischen wird.