Kopfhörer, Smartwatch und manchmal auch ein Tablet: Wer ein Smartphone kauft, bekommt meist ein spannendes Geschenk dazu. Samsung hebt dies nun auf ein neues Level und setzt beim Galaxy Z Flip 3 5G auf maßgeschneidertes Zubehör.

Wer ein kompaktes faltbares Samsung Galaxy sein Eigen nennen möchte, braucht für sein Smartphone keine großen Taschen mehr. Das haben sich zumindest der südkoreanische Hersteller und Dr. Denim gedacht. Das Duo hat daher speziell für das Galaxy Z Flip 3 5G (im Test) eine passende Hose entwickelt. Ja, ihr habt richtig gelesen. Eine Jeans zum Handy. Diese besitzt am Oberschenkel eine kleine quadratische Tasche, in die das faltbare Handy genau hineinpasst.

Unsere Empfehlung Anzeige

Die klassischen Hosentaschen sind bei der Galaxy-Z-Flip-3-Jeans hingegen nur angedeutet und mit einem dicken aufgenähten "Z" fett quasi abgesperrt. Auch auf der Rückseite gibt es keine Taschen. Samsung und Dr. Denim sehen sich als Trendsetter und wollen die unbequemen klassischen Taschen in die Vergangenheit schicken. Wo ihr hingegen euer Portemonnaie und eure Schlüssel verstauen könnt, bleibt offen.

Derzeit gibt es das ungewöhnliche Gadget allerdings nur in Australien und in einer sehr limitierten Auflage von 450 Einheiten zu kaufen. Ob Samsung die außergewöhnkliche Aktion auch auf Europa ausweitet, ist bislang nicht bekannt. Wir wollen dies aber mal schwer hoffen: Denn modebewusste Käufer eines Galaxy Z Flip 3 5G dürften sich für den Deal sicher interessieren. Schließlich gibt es den besonderen Style gratis. Das Paket aus Jeans und Smartphone kostet Down Under genauso viel wie das Handy ohne Hose. Und schon das Handy alleine scheint sehr attraktiv und der Durchbruch der faltbaren Smartphones zu sein.