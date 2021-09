Wie sieht das iPhone 13 Pro Max in Gold aus? Auf Apples Pressebildern haben wir es natürlich bereits gesehen. Ein Unboxing-Video zeigt es uns nun auch "in echt". Wer es sich anschauen möchte, muss aber wohl schnell sein. Denn Apple könnte das YouTube-Video entfernen lassen.

Grund dafür ist das eigentlich noch einige Stunden geltende Embargo. Der YouTube-Channel SalimBaba Technical hat sich davon nicht abhalten lassen und zeigt uns in dem Unboxing-Video über diesem Artikel das iPhone 13 Pro Max in Gold. Der Clip ist seit gestern online und hat bereits Hunderttausende von Aufrufen gesammelt.

iPhone 13 Pro Max: Understatement und ...

Wer sich für das iPhone 13 Pro Max in Gold interessiert, fragt sich womöglich, ob die Farbvariante nicht zu aufdringlich ist. Dem Video nach zu urteilen, ist das nicht der Fall. Das matte Finish auf der Rückseite scheint für einen luxuriösen, aber gleichzeitig zurückhaltenden Look zu sorgen. Das Gold schimmert nur leicht unter der mattierten Glasrückseite durch. Mehr Understatement als Bling-Bling sozusagen.

Auch weil Apple sich für einen dezenteren Gold-Ton entschieden hat. Der Hersteller setzt diesbezüglich traditionell auf Abwechslung, nicht nur bei seinen goldenen iPhones, sondern auch bei den Gold-Varianten der Apple Watch. Während wir dieses Jahr ein hellgelbes Gold bekommen, gab es in der Vergangenheit auch schon honiggelbe oder gar rötliche Goldtöne.

... ein wenig Bling-Bling

Während die Rückseite des goldenen iPhone 13 Pro Max matt gehalten ist, glänzt der Edelstahlrahmen und sorgt damit für einen interessanten Kontrast, der einige Blick auf sich ziehen dürfte. Vorausgesetzt natürlich, ihr versteckt das Edel-Handy nicht in einer Hülle, wie es wohl doch die meisten machen werden. Sinnvollerweise, denn das iPhone 13 Pro Max in Gold (und anderen Farben) kostet mindestens 1249 Euro. In der Praxis dürfte es daher für die meisten entscheidender sein, wie die einzelnen Farbvarianten des iPhone 13 Pro Max zu den – ebenfalls in vielen Farben – erhältlichen Hüllen passen.