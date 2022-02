Oppo Find X5 (Pro): Launch-Event im Februar 2022

Erst vor Kurzem haben wir über den womöglich letzten großen Leak zur kommenden Oppo-Find-X5-Reihe berichtet. Jetzt lädt der Hersteller ganz offiziell zum Launch-Event der neuen Smartphones ein. Das Augenmerk wird wohl auf einer Kooperation liegen.

Im Rahmen einer Pressemitteilung lädt Oppo zur Präsentation der kommenden Oppo-Find-X5-Serie ein. Die wird demnach am 24. Februar 2022 stattfinden. Dabei erwarten uns wohl mindestens zwei Modelle: Oppo selbst schreibt bereits vom Oppo Find X5 Pro, während auf dem dazugehörigen Bild ein weiteres Gerät aus der Reihe zu sehen ist. Bestätigt sind bisher nur wenige Details – unter anderem eine Kooperation mit einem Premium-Hersteller für Kameras: Hasselblad. Doch auch weitere Features der neuen Oppo-Handys (hier mit Vertrag) wurden bereits bestätigt.

Oppo Find X5 Pro mit Top-Ausstattung

Bei seinem Flaggschiff-Modell 2022 setzt Oppo wohl konsequent auf beste Hardwarekomponenten. Besonders stolz scheint man dabei auf die Kamera zu sein. So spricht man, neben der Zusammenarbeit mit Hasselblad, die wir schon von OnePlus-Smartphones kennen, von "RAW-Verarbeitung in Echtzeit" und "bis zu 20-mal schnelleren 4K-KI-Leistung". Besonders der Nachtmodus soll von der verbesserten Kamera profitieren und "Licht in die Nacht" bringen.

Dabei ist die bereits in vorangegangenen Leaks vermutete sogenannte MariSilicon-KI nun auf den Bildern zur Einladung als Branding zu erkennen. Zusätzlich ersichtlich sind drei Linsen. Das deckt sich ebenfalls mit den bisherigen Gerüchten, die größtenteils von einer Triple-Kamera mit 50-MP-Weitwinkel, 50-MP-Ultraweitwinkel und 13-MP-Telelinse ausgehen. Es könnt also sein, dass Oppo die Kamerahardware aus dem Vorgänger verbaut und rein auf Verbesserung durch Prozessor, Software und andere Optimierungen setzt.

Der verbaute Prozessor kommt nämlich mit ordentlich Power: Oppo bestätigt den Snapdragon 8 Gen 1 von Qualcomm im Find X5 Pro. Darüber hinaus hat man bestätigt, dass man sein Top-Modell mit einer Keramikrückseite versehen wird, die es Fingerabdrücken schwer machen und gleichzeitig schick aussehen soll. Den Rest spart sich der Hersteller für das in wenigen Tagen stattfindende Event auf.