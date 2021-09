Nach Ankündigungen auf Twitter und Instagram stellt Google das kommende Pixel 6 nun auch auf einer eigenen Plattform vor. Einen ersten Werbespot findet ihr nun nämlich auf Youtube – und natürlich bei uns im Artikel.

Schon seit einer Weile finden sich erste Informationen zum kommenden Pixel 6 und Pixel 6 Pro auf der offiziellen Shop-Website von Google. Zwar ist das Gerät noch nicht käuflich erwerblich, aber dafür rührt der Internet-Riese jetzt immer weiter die Werbetrommel. Vielleicht auch, um im Trubel um den Launch des iPhone 13 nicht komplett unterzugehen. Ein neuer Youtube-Spot zeigt nun noch einmal das neue Design vom Pixel 6, außen wie innen.

Material You: Das Pixel will euch besser kennenlernen

Mit Android 12 – mit dieser Version wird das Pixel 6 voraussichtlich ausgeliefert – kommt eine neue Art der Personalisierung zu Googles Betriebssystem. "Material You" nennt der Konzern diesen Ansatz und der kurze Werbespot konzentriert sich auf diesen Aspekt. Google verspricht ein Smartphone, welches "Dich als der sieht, der du bist." Was sich genau hinter diesem Marketing-Sprech versteckt, macht aber auch der Spot nicht wirklich klar. Was wir sehen können sind neue Icons für Apps und mehr Anpassungsmöglichkeiten für Widgets. Auch die künstliche Intelligenz des hauseigenen Tensor-Chipsatzes wird hervorgehoben. Mit diesem soll euer Smartphone lernen und sich entwickeln, um damit noch intuitiver bedient werden zu können. Was genau hinter diesen Behauptungen steckt, kann wohl erst ein ausführlicher Test herausfinden.

Auch das neue Gerätedesign ist zu sehen, wobei dieses inzwischen hinlänglich bekannt sein sollte. Aber immerhin befindet sich hier das Handy erstmalig in der Hand von echten Menschen, was einen besseren Eindruck der Dimensionen vermittelt. Besonders der längliche Kamerasockel auf der Rückseite ist ein Streitpunkt. Während die Einen ihn für ein cleveres Design-Element halten ist er für die Anderen eine Beleidigung für die Augen. Vielleicht sorgt das Video dafür, dass ihr eure Meinung dazu noch einmal überdenkt.

Wann ist das Pixel 6 endlich da?

Was auch jetzt weiter ein Geheimnis bleibt: Das genaue Verkaufsdatum. Mit "Herbst 2021" bleibt Google hier weiter wage, aber zumindest gibt es Hoffnung, dass die neuen Geräte nicht mehr lange auf sich warten lassen. Wenn die Vorjahre ein Indiz sind, dann ist mit der Veröffentlichung im Oktober zu rechnen. Dazu passend erscheint meist auch die neuste Android-Version in diesem Zeitraum. Android-Nutzer können sich also schonmal auf Version 12 vorbereiten.