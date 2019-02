Vorinstallierte Android-Apps offenbar bald ohne Google-Login aktualisierbar

Ohne Login in den eigenen Google-Account könnt ihr mit einem Android-Smartphone aktuell relativ wenig anfangen. Grundsätzlich ändern wird sich das wohl auch in Zukunft nicht, aber zumindest in Sachen Updates scheint Google umzudenken.

In einer E-Mail an Entwickler kündigt Google derzeit offenbar den Test eines Android-Features an, das vorinstallierte Apps automatisch aktualisieren soll, selbst wenn ein Nutzer nicht eingeloggt ist. Ziel sei eine einheitlichere Nutzererfahrung über mehrere Geräte hinweg. Den Entwicklern soll die Funktion wiederum helfen, die Kosten für den Support überholter App-Versionen zu reduzieren.

Funktion lässt sich ausschalten

Das Android-Feature betrifft also nicht nur vorinstallierte Google-Apps, sondern auch Anwendungen von Dritt-Entwicklern. Die Aktualisierung findet auch ohne Login anscheinend über Google Play statt. Voraussetzung dafür sei aber Android Lollipop oder eine neuere Version des mobilen Betriebssystems.

Wer nicht möchte, dass sich die Android-Apps auf seinem Smartphone automatisch aktualisieren, soll die Funktion auch deaktivieren können. Um Updates für nachträglich heruntergeladene Apps zu installieren, müsst ihr euch aber weiterhin in eurem Google-Konto einloggen. Der Login bleibt außerdem die Voraussetzung für das Herunterladen neuer Apps aus dem Play Store.

Der ist laut Google übrigens die sicherste Bezugsquelle für Android-Anwendungen: Dank diverser Maßnahmen sei es dem Unternehmen zuletzt gelungen, potenziell gefährliche Apps noch früher und in größerer Anzahl zu identifizieren als in der Vergangenheit. Eine entscheidende Rolle spiele dabei unter anderem das "Google Play Protect"-System.