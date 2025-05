Über 15 Jahre lang wünschten sich unzählige Nutzer bereits WhatsApp für das iPad. Doch die entsprechende Anwendung kam nie in den App Store. Der Frust hat aber endlich ein Ende. Ab sofort steht der beliebte Messenger auch fürs iPad zum Download bereit.

Direkt zum Download: WhatsApp im App Store von Apple

Ganz aus dem Nichts kommt die iPad-App aber nicht: Im September letzten Jahres hat Meta bereits erste Beta-Tests mit der Tablet-Version durchgeführt, wie MacRumors berichtete. Mehr als ein halbes Jahre später ist es nun so weit: Im App Store von Apple könnt ihr euch ab sofort WhatsApp auf euer iPad herunterladen. Wie auch über die Windows/Mac-App könnt ihr so direkt am großen Bildschirm chatten.

Wofür man WhatsApp auf dem iPad braucht? Etwa, wenn das Handy gerade im Nebenraum auflädt, man aber dennoch auf eine Nachricht antworten will. Oder um sich gesendete Fotos auf einem größeren Display anzusehen. Euch fallen vermutlich noch viele weitere Szenarien ein. Denn in den vergangen Jahren war das Thema "WhatsApp auf dem iPad" durchgehend stark in der Google-Suche gefragt.

Es ist also eine große Sache, dass Meta hier nach all den Jahren endlich eingelenkt und die App für iPads zur Verfügung gestellt hat.

So richtet ihr WhatsApp auf dem iPad ein

Um WhatsApp am iPad nutzen zu können, müsst ihr die App herunterladen und anschließend mit eurem WhatsApp-Konto auf dem Handy verbinden. Öffnet dafür die Anwendung auf eurem Handy. Unter "Einstellungen | Verknüpfte Geräte" tippt ihr auf "Gerät hinzufügen". Nun öffnet sich eure Kamera, damit ihr einen QR-Code scannen könnt.

Startet nun WhatsApp auf dem iPad und scannt mit dem Handy den QR-Code ein. Anschließend sind die Geräte verknüpft und ihr könnt wahlweise auch vom iPad aus auf Nachrichten antworten.

Es ist fraglich, wieso das Ganze bei Meta so lange gedauert hat. Schon seit geraumer Zeit ist der Messenger als App auf Mac und Windows verfügbar. iPad-Nutzer waren hingegen auf die Web-App des Messengers angewiesen, was etwas umständlicher sein kann. Zumindest bis jetzt.

Beliebter Allrounder Apple iPhone 16 Das iPhone 16 bietet viel Leistung, eine gute Dualkamera, Kamerataste und mehr – und ist der ideale Allrounder, wenn es kein Pro-Modell sein muss. Mehr Details: iPhone 16 Technische Daten inkl. Top-Tarif (30+ GB)

inkl. Airpods 4 ANC ab 38,99 € o2 inkl. Spar-Tarif (30 GB)

inkl. AirPods 4 ANC ab 41,99 € Blau ohne Vertrag ab 818,00 € Amazon

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht