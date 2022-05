Jetzt auch bei WhatsApp: Praktische Nachrichten-Funktion endlich da

WhatsApp-Nutzer mussten länger warten als User anderer Messenger. Ab jetzt steht eine praktische Nachrichten-Funktion auch für WhatsApp-Fans zur Verfügung, wie Mark Zuckerberg persönlich verkündet.

Mark Zuckerberg hat es auf Facebook höchstpersönlich bestätigt. WhatsApp bekommt ab heute eine Nachrichten-Funktion, die sich viele Nutzer vermutlich schon länger gewünscht haben: Emoji-Reaktionen für Nachrichten in Chats. Dem Facebook-Beitrag des Meta-CEOs zufolge beginnt der Rollout des Features heute. Wenn ihr also in einem Chat noch nicht direkt auf eine Nachricht mit einem angehängten Emoji reagieren könnt, müsst ihr euch noch etwas gedulden. Oft werden solche Features in Wellen aktiviert. Achtet also darauf, dass ihr die aktuelle App-Version für Android und iOS nutzt.

Emoji-Reaktionen auf Nachrichten: WhatsApp legt mit 6 Emojis nach

WhatsApp führt mit den Emoji-Reaktionen ein bereits im letzten Monat angekündigtes Feature ein. Völlig neu ist die Idee allerdings nicht. Die Messenger-App ist eher ein später Nachzügler bei dieser Funktion. Apple bietet das Feature mit "Tapbacks" schon sehr lange an und auch andere beliebte Messenger wie Telegram oder Signal haben Nachrichten-Reaktionen längst übernommen.

We’re excited to announce that reactions are coming to WhatsApp starting with 👍❤️😂😮😢🙏 and with all emojis and skin-tones to come. pic.twitter.com/086JnVS5Ey — Will Cathcart (@wcathcart) April 14, 2022

In WhatsApp könnt ihr nun in Chats auf Nachrichten direkt mit insgesamt sechs verschiedenen Emojis reagieren, statt eine separate Nachricht mit einem großen Herz oder Daumen schicken zu müssen. Besonders in Gruppenchats ist das ein praktisches Feature, um die Übersicht zu behalten.

Will Cathcart, der in leitender Position bei WhatsApp tätig ist, verspricht außerdem weitere Updates. In Zukunft sollen nicht nur sechs, sondern tatsächlich alle Emojis und sämtliche Hautfarbenvariationen als Reaktion verfügbar sein. Alle Reaktionen sind, wie Nachrichten auch, mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung versehen.

Weitere Features geplant

Neben den praktischen Reaktionen auf Nachrichten sollen aber auch andere Bereiche ausgebaut werden, so der offizielle Head of WhatsApp. Ihr sollt zum Beispiel zukünftig bis zu 2 GB große Dateien teilen oder als Admin fremde Nachrichten löschen können. Der Audio-Chat soll zudem auf bis zu 32 Teilnehmer ausgebaut werden. Außerdem will Meta sich weiter der Privatsphäre und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung widmen, um den Messenger noch sicherer zu machen.