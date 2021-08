Lange Antworten zu tippen nervt euch und ihr schickt lieber nur schnell ein Emoji als Rückmeldung? Ein zukünftiges Feature könnte diese Neuerung bald mit sich bringen.

Wenn ihr auf eine WhatsApp-Nachricht reagieren möchtet, bleibt euch aktuell nur die Möglichkeit, eine Text- oder Sprachnachricht zu verschicken. Klar, ihr könnt auch einfach nur ein Emoji versenden, allerdings ist ohne vorheriges zitieren einer Nachricht nie wirklich klar, worauf ihr euch genau bezieht. Das könnte sich bald ändern, denn laut WABetaInfo arbeitet WhatsApp zurzeit an Reactions, also an der Möglichkeit, auf Nachrichten direkt mit einem Emoji zu antworten. Andere Messenger, beispielsweise Signal und Slack, nutzen ein solches Feature bereits.

Derzeit ist noch nicht bekannt, wann WhatsApp die Funktion umsetzen möchte. Auch die Aufnahme in die Beta-Version der App ist noch nicht offiziell bestätigt. Dennoch ist es wahrscheinlich, dass die Funktion zunächst in einer Beta umfangreich getestet wird, bevor alle anderen Nutzer sie verwenden können. Darüber hinaus ist noch nicht klar, ob User mit allen Emojis gleichermaßen reagieren können werden oder ob nur eine begrenzte Auswahl für das Feature zur Verfügung steht.

WhatsApp Reactions: Klein, aber oho

Zugegeben, sollte WhatsApp die Reactions tatsächlich zum Messenger hinzufügen, wäre das nur eine kleine Neuerung. Allerdings trotzdem eine sehr hilfreiche. In Gruppen-Chats könnte es beispielsweise leichter fallen, den Überblick zu behalten. Reagieren alle Mitglieder lediglich mit einem Smiley, müsst ihr nicht erst weit nach oben scrollen, um die ursprüngliche Nachricht zu finden. Darüber hinaus ließen sich auch Einladungen und Co. besser koordinieren, beispielsweise, indem Teilnehmer mit bestimmten Emojis reagieren und auf diese Weise ab- oder zusagen.

Wer nach erscheinen des Features eine alte Version von WhatsApp nutzt, kann Reactions entsprechend nicht sehen und bekommt stattdessen eine Hinweis-Nachricht, die neueste Version der Anwendung herunterzuladen, um Emoji-Reaktionen der Chat-Partner zu sehen.

Würdet ihr WhatsApp Reactions verwenden? Stimmt ab mit Daumen hoch für „Ja, finde ich sinnvoll“ und Daumen runter für „Nein, das ist unnötig“.