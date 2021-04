Eure Freunde sprechen euch auf eine WhatsApp-Nachricht an, die ihr nicht versendet habt? Sollte euch das letzte Wochenende zum Beispiel keinen Blackout beschert haben, könnte ein betrügerisches Virus dahinterstecken. Das verbreitet sich offenbar schlagartig und übernimmt die Kontrolle über eure WhatsApp-Chats. Wer jetzt nicht handelt, könnte ungewollt sensible Informationen preisgeben – und vielleicht sogar Opfer einer Erpressung werden.

Seit einer Woche infiltriert ein Virus den Messenger-Dienst WhatsApp unter Android, berichten die Sicherheitsexperten von Check Point Research. Dieser Schädling verbreitet sich über eine App mit dem Namen “FlixOnline”, die ihr bislang im Play Store finden konntet. Eigentlich verspricht die Anwendung ein kostenloses Netflix-Abo. Aber das Angebot existiert in Wirklichkeit natürlich nicht – wer die App installiert, bekommt lediglich die Schadsoftware auf sein Handy.

Ist “FlixOnline” einmal installiert, werden die Aktivitäten eures WhatsApp-Accounts überwacht. So können die Betrüger an sensible Daten von euch gelangen, mit denen sie euch später unter Umständen sogar erpressen könnten Die Schadsoftware übernimmt zum Teil sogar die Kontrolle über eure Chats und versucht in eurem Namen auch eure Freunde mit dem falschen Netflix-Angebot zur Installation von “FlixOnline” zu bringen.

Eine typische durch die Malware versendete WhatsApp-Nachricht (inklusive Download-Link) sieht so aus:

2 Months of Netflix Premium Free at no cost For REASON OF QUARANTINE (CORONA VIRUS)* Get 2 Months of Netflix Premium Free anywhere in the world for 60 days