Auch wenn ihr die Farbe Blau mögt, ist ein Blue Screen eher eine Qual für jeden Windows-Nutzer. Und genau deshalb solltet ihr mit einem bestimmten Update lieber warten. Die Aktualisierung hat offenbar schon zahlreiche Systeme lahmgelegt.

Wer Windows 11 23H2 nutzt, solltet auf das Update KB5043145 vorerst verzichten. PC Welt zufolge hat die Aktualisierung mehrere Nutzer-Systeme zuerst zum Blue Screen geführt und dann in eine sogenannte Bootschleife geschickt – die betroffenen Rechner starten also nicht mehr vernünftig. Microsoft ist das Problem bereits bekannt, die Auslieferung sei gestoppt. Sollte das oben genannte Update bei euch doch noch zur Installation angeboten werden, lasst ihr es also lieber sein.

Glücklicherweise ist KB5043145 eines der optionalen Updates. Somit dürfte euer Computer sich die Aktualisierung nicht automatisch gesichert haben.

Weitere Probleme und mögliche Lösungen

Neben der Bootschleife soll das Update weitere Probleme verursachen. Einige Nutzer können demnach Windows zwar noch starten. Allerdings sollen Peripherie (Maus und Tastatur) oder Komponenten wie das WLAN nicht mehr einwandfrei funktionieren.

Betroffene können versuchen, ihr System über den Wiederherstellungsmodus von Windows zu reaktivieren. Hierüber lässt sich das Update wieder entfernen – was übrigens auch über die Systemeinstellungen möglich ist, sollte euer PC noch starten. Ihr findet die Option unter "Einstellungen | Windows Update | Updateverlauf | Updates deinstallieren"

Alternativ könnt ihr auch versuchen, über die Bootschleife zur automatischen Reparatur von Windows zu gelangen. Je nach Systemeinstellungen benötigt ihr dann aber euer Bitlocker-Passwort.

Klappt das alles nicht, bliebe theoretisch nur noch die Windows-Neuinstallation...