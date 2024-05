WWDC 2024: An diesem Tag zeigt Apple offiziell iOS 18

Das Wichtigste in Kürze

Die Keynote der WWDC24 ist am 10. Juni

Um 19 Uhr deutscher Zeit startet die Veranstaltung

Apple wird viele neue Features für iOS, iPadOS und mehr zeigen

Bald ist es soweit: Apple präsentiert wieder neue Versionen von iOS und Co. Inzwischen ist auch der genaue Zeitpunkt der WWC-Keynote bekannt – mit einer günstigen Uhrzeit für deutsche User.

Apple-Fans aufgepasst: Der Zeitpunkt der Keynote steht fest. Die Worldwide Developers Conference (WWDC) startet am 10. Juni 2024. In der Keynote um 10 Uhr PDT – was 19 Uhr deutscher Zeit entspricht – wird Apple das lang erwartete iOS 18 vorstellen und ihr könnt live dabei sein. iPhones erhalten darüber noch mehr spannende Features.

Die einwöchige Online-Konferenz findet – wie schon seit März bekannt – vom 10. bis 14. Juni statt und verspricht viele Software-Innovationen. Sie ist für alle Entwickler kostenlos zugänglich und bietet spannende Einblicke in die neuesten Technologien, Tools und Frameworks für iOS, iPadOS, macOS, tvOS, visionOS und watchOS.

Keynote und State of the Union

Auf der WWDC erfahrt ihr die bevorstehenden Updates für alle Apple-Plattformen. Der Livestream ist auf apple.com, der Apple Developer App, der Apple TV App und voraussichtlich auch auf YouTube verfügbar. Falls ihr die Live-Übertragung verpasst, könnt ihr die Keynote auch später auf Abruf anschauen.

Im Anschluss folgt um 13 Uhr PDT die „Platforms State of the Union“. In dieser Session wird detaillierter auf die neuesten Fortschritte in den verschiedenen Betriebssystemen von Apple eingegangen. Auch diese Veranstaltung könnt ihr live in der Apple Developer App und auf der Apple Developer Website verfolgen.

Keynote-Themen: iOS 18 mit KI-Features

Apples diesjährige WWDC-Keynote dürfte besonders spannend werden. Die neue iOS-Version 18 soll bahnbrechende KI-Features wie Antwortvorschläge in iMessage, automatisch generierte Playlisten in Apple Music und einen verbesserten Sprachassistenten (Siri) bieten. Zudem könnte die Bedienoberfläche mehr Möglichkeiten zur Anpassung an eure persönlichen Vorlieben bereitstellen – etwa beim Style und bei der Position von App-Icons.

Zugang zu Experten und technische Sessions

Ein Highlight der WWDC ist der direkte Zugang zu Apple-Experten. Mitglieder des Apple Developer Program und des Apple Developer Enterprise Program können an Online-Sessions und ausführlichen Beratungen teilnehmen. Hier erhaltet ihr Tipps zur Implementierung der neuesten Technologien und Best Practices für die Entwicklung von innovativen Apps und Spielen.

Über 100 Sessions werden während der Woche veröffentlicht, die tiefere Einblicke in die neuen Apple-Technologien und -Frameworks bieten. Die Videoaufzeichnungen sind ebenfalls in der Apple Developer App, auf der Website und auf YouTube verfügbar. Entwicklern stehen außerdem kuratierte Guides zur Verfügung, die durch die größten Ankündigungen und neuen Dokumentationen führen.

Weitere Highlights: Swift Student Challenge

Apple unterstützt auch in diesem Jahr wieder Nachwuchstalente mit der Swift Student Challenge. Die 50 Gewinner dürfen Apples imposantes Hauptquartier "Apple Park" in Cupertino besuchen. Dort erhalten sie Einblicke in Apples Softwareentwicklung – inklusive der Möglichkeit, mit hochrangigen Mitarbeitern des Unternehmens zu sprechen.

Die Apple Developer App: Euer Begleiter durch die WWDC

Für die perfekte WWDC-Erfahrung auf iPhone, iPad, Mac, Apple TV und Apple Vision Pro gibt es die Apple Developer App. Hier findet ihr alle News, Videos, Ankündigungen und Aktivitäten. Ihr könnt nach Themen browsen, Beratungen buchen, Sessions per SharePlay mit anderen Entwicklern anschauen und sogar Code direkt aus den Videos kopieren.

Alle Informationen zur WWDC24, inklusive Registrierung und Dokumentationen, findet ihr auch auf developer.apple.com.