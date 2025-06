iPhone-Vergleich 2025: Alle Modelle im Überblick

Seit 2007 versorgt Apple die Tech-Landschaft mit iPhones. Mittlerweile gibt es so viele Modelle und Reihen, dass sich Fans und Neulingen gleichermaßen die Frage stellt, welches iPhone wirklich zu ihnen passt. Muss es ein neues iPhone 16 Pro Max sein oder ist vielleicht das iPhone SE 2022 der perfekte Kandidat? Unser iPhone-Vergleich hilft euch, das richtige Apple-Handy zu finden.

Inhaltsverzeichnis

iPhone-Vergleich: Aktuelle Modelle im Überblick

Hier findet ihr alle Top-iPhones im Vergleich. Scrollt nach links und rechts, um durch die Modelle zu blättern.

iPhone-Vergleich: Aktuelle Modelle im Überblick Geräte-Abbildung Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Platz 5 Platz 6 Platz 7 Platz 8 Platz 9 Platz 10 Platz 11 Platz 12 Hersteller Apple Apple Apple Apple Apple Apple Apple Apple Apple Apple Apple Apple Modell iPhone 16 Pro Max iPhone 16 Pro iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16e iPhone 15 iPhone 14 iPhone 14 Pro Max iPhone 14 Pro iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone SE 2022 Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Zur Produktübersicht Aktuelle Deals nur 49,99 € o2 ab 49,00 € Congstar ab 1259,00 € Amazon ab 44,99 € o2 ab 43,99 € Blau ab 1019,00 € Amazon ab 38,99 € o2 ab 41,99 € Blau ab 769,00 € Amazon ab 49,99 € o2 ab 37,99 € Blau ab 912,90 € Amazon ab 25,99 € Blau ab 34,99 € o2 ab 649,00 € Amazon ab 28,99 € Blau Display und Gehäuse Display-Größe 6.9 Zoll 6.3 Zoll 6.1 Zoll 6.7 Zoll 6.1 Zoll 6.1 Zoll 6.1 Zoll 6.7 Zoll 6.1 Zoll 6.1 Zoll 5.4 Zoll 4.7 Zoll Auflösung 2868x1320 Pixel 2622x1206 Pixel 2556x1179 Pixel 2796x1290 Pixel 2532x1170 Pixel 2556x1179 Pixel 2532x1170 Pixel 2796x1290 Pixel 2556x1179 Pixel 2532x1170 Pixel 2340x1080 Pixel 1334x750 Pixel Pixeldichte 460 ppi 460 ppi 460 ppi 460 ppi 457 ppi 461 ppi 460 ppi 460 ppi 460 ppi 460 ppi 476 ppi 326 ppi Technologie OLED OLED OLED OLED OLED OLED OLED OLED OLED OLED OLED LCD Frequenz 1 bis 120 Hz 1 bis 120 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 120 Hz 120 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz Display-Schutz Ceramic Shield Ceramic Shield Ceramic Shield Ceramic Shield Ceramic Shield Maße Größe 163x77.6x8.3 mm 149.6x71.5x8.3 mm 147.6x71.6x7.8 mm 160.9x77.8x7.8 mm 146.7x71.5x7.8 mm 147.6x71.6x7.8 mm 146.7x71.5x7.8 mm 160.7x77.6x7.85 mm 147.5x71.5x7.85 mm 146.7x71.5x7.65 mm 131.5x64.2x7.65 mm 138.4x67.3x7.3 mm Material Glas (Rückseite), Titan (Rahmen) Glas (Rückseite), Titan (Rahmen) Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Farben Titan Schwarz, Titan Weiß, Titan Natur, Titan Gold Titan Schwarz, Titan Weiß, Titan Natur, Titan Wüstensand Ultramarin, Blaugrün, Pink, Weiß, Schwarz Ultramarin, Blaugrün, Pink, Weiß, Schwarz Blau, Rosé, Gelb, Grün, Schwarz Blau, Violett, Gelb, Mitternacht, Polarstern, (PRODUCT)RED Rosé, Blau, Mitternacht, Polarstern, (PRODUCT) RED Rosé, Blau, Mitternacht, Polarstern, (PRODUCT) RED Gewicht 227 g 199 g 170 g 199 g 167 g 171 g 172 g 240 g 206 g 173 g 140 g 144 g Wasserdicht IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 Leistungsmerkmale Chipsatz Apple A18 Pro Apple A18 Pro Apple A18 Apple A18 A18 A16 Bionic A15 Bionic A16 Bionic A16 Bionic A15 Bionic A15 Bionic A15 Bionic Taktrate 4.04 GHz 4.04 GHz 4.04 GHz Bis zu 3.4 GHz Bis zu 3.2 GHz Bis zu 3.4 GHz Bis zu 3.4 GHz Bis zu 3.2 GHz Bis zu 3.2 GHz Bis zu 3.2 GHz AnTuTu 1735216 Punkte 777.005 Punkte 778.101 Punkte 741.324 Punkte Klasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Obere Mittelklasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Mittelklasse Installierter RAM 8 GB RAM 8 GB RAM 8 GB RAM 8 GB RAM 8 GB RAM 6 GB RAM 6 GB RAM 6 GB RAM 6 GB RAM 4 GB RAM 4 GB RAM 4 GB RAM Interner Speicher 256 / 512 / 1024 GB 128 / 256 / 512 / 1024 GB 128 / 256 / 512 GB 128 / 256 / 512 GB 128/512/256 GB 128/256/512 GB 128/256/512 GB 128/256/512/1024 GB 128/256/512/1024 GB 128/256/512 GB 128/256/512 GB 64/128/256 GB Akkuleistung 4685 mAh Kapazität 3582 mAh Kapazität 3561 mAh Kapazität 4674 mAh Kapazität 3951 mAh Kapazität 3279 mAh Kapazität Akkulaufzeit Videowiedergabe: bis zu 33 h Videowiedergabe: Bis zu 27 h Videowiedergabe: Bis zu 22 h Videowiedergabe: bis zu 27 h bis zu 26 Std. Videowiedergabe h Videowiedergabe: Bis zu 20 h Videowiedergabe: Bis zu 20 h Videowiedergabe: Bis zu 29 h Videowiedergabe: Bis zu 23 h Videowiedergabe: Bis zu 19 h Videowiedergabe: Bis zu 13 h Videowiedergabe: Bis zu 10 h Wireless Charging Ja, bis zu 25 W h Ja (25 W) h Ja (25 W) h Ja (25 W) h Ja (7,5 W) h Sicherheit Face ID Face ID Face ID Face ID Face ID Face ID Face ID Face ID Face ID Face ID Face ID Fingerabdruck Betriebssystem iOS 18 (ab Werk) iOS 18 (ab Werk) iOS 18 (ab Werk) iOS 18 (ab Werk) iOS 18 (ab Werk) iOS 17 (ab Werk) iOS 16 (ab Werk) iOS 16 (ab Werk) iOS 16 (ab Werk) iOS 15 (ab Werk) iOS 15 (ab Werk) iOS 15 (ab Werk) Update-Zeitraum bis mindestens 2029 Voraussichtlich mindestens 6 Jahre (keine offizielle Angabe) Voraussichtlich mindestens 6 Jahre (keine offizielle Angabe) Voraussichtlich mindestens 6 Jahre (keine offizielle Angabe) Kamera Hauptkamera 48 MP Weitwinkel + 48 MP Ultraweitwinkel + 12 MP Zoom 48 MP Weitwinkel + 48 MP Ultraweitwinkel + 12 MP Tele 48 MP Weitwinkel + 12 MP Ultraweitwinkel 48 MP Weitwinkel + 12 MP Ultraweitwinkel 48 48 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel) 12 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel) 48 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 12 (Tele) 48 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 12 (Tele) 12 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel) 12 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel) 12 (Weitwinkel) Frontkamera 12 MP 12 MP 12 MP MP 12 MP 12 MP 12 MP 12 MP 12 MP 12 MP 12 MP 12 MP 7 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C USB-C Lightning Lightning Lightning Lightning Lightning Lightning microSD nein Nein Nein Nein Nein Dual-SIM Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja NFC Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 4G LTE Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 5G Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Preis UVP Ab 1499 Euro (UVP) Ab 1199 Euro (UVP) Ab 949 Euro (UVP) Ab 1099 Euro (UVP) Ab 699 Euro (UVP) Ab 949 Euro (UVP) Ab 849 Euro (UVP) Ab 1449 Euro (UVP) Ab 1299 Euro (UVP) Ab 729 Euro (UVP) Ab 799 Euro (UVP) Ab 519 Euro (UVP)

Vergleiche zur iPhone-16-Serie

Sind die Neuerungen des iPhone 16 ein Gamechanger? Was sich seit den Vorgängern getan hat und welches der vier Modelle sich für wen lohnt, erfahrt ihr in unseren iPhone-Vergleichen zur aktuellen Apple-Genreation:

Vergleiche zur iPhone-15-Serie

Das iPhone 15 hat einige Neuerungen eingeführt. Unter anderem auch den Titanrahmen für die Pro-Modelle. Habt ihr zwei bestimmte Geräte im Blick oder interessiert euch für die Vorgänger, findet ihr hier die richtige Kaufempfehlung für euch:

Vergleiche zur iPhone-14-Serie

Always-On-Display für die Pro-Modelle und mehr: Hier findet ihr alle Unterschiede zwischen den iPhone-14-Modellen und deren Vorgänger. Unsere Vergleiche zeigen euch, was sich wirklich lohnt:

iPhone-Displaygrößen in der Übersicht iPhone 16 Pro Max: 6,9 Zoll

iPhone 16 Pro: 6,3 Zoll

iPhone 16 Plus: 6,7 Zoll

iPhone 16: 6,1 Zoll

iPhone 16e: 6,1 Zoll

iPhone 15 Pro Max: 6,7 Zoll

iPhone 15 Pro: 6,1 Zoll

iPhone 15 Plus: 6,7 Zoll

iPhone 15: 6,1 Zoll

iPhone 14 Pro Max: 6,7 Zoll

iPhone 14 Pro: 6,1 Zoll

iPhone 14 Plus: 6,7 Zoll

iPhone 14: 6,1 Zoll

iPhone 13: 6,1 Zoll

iPhone 13 mini: 5,4 Zoll

iPhone SE (2022): 4,7 Zoll

Zusammenfassung: Vor- und Nachteile aktueller iPhones

Zusammenfassung: Vor- und Nachteile aktueller iPhones Platz 1 8.9 /10 CURVED-Score Apple iPhone 16 Pro Max Zur Produktseite Preis zu Release: 1499 € Top Exzellentes Display

Hervorragende Kamera

Herausragende Leistung

Sehr lange Akkulaufzeit

Sehr hochwertig Flop Relativ langsames Aufladen

Apple Intelligence verspätet

Kamera-Taste hakelig Platz 2 8.9 /10 CURVED-Score Apple iPhone 16 Pro Zur Produktseite Preis zu Release: 1199 € Top Extrem schneller Prozessor

Starkes Kamera-Trio

Größeres Display

Exzellent verarbeitet Flop Immer noch langsames Aufladen

Neue Kamerasteuerung eher ein Gimmick

Apple Intelligence erst ab April 2025 verfügbar

Hoher Preis Platz 3 Apple iPhone 16 Zur Produktseite Preis zu Release: 949 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Top-Leistung

Top-Bildqualität

Hochwertiges Design

Actiontaste Weniger Vielversprechend Kamera-Taste bislang eher ein Gimmick Platz 4 Apple iPhone 16 Plus Zur Produktseite Preis zu Release: 1099 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Großes Display

Top-Leistung

Hochwertiges Design

Action Button Weniger Vielversprechend Nur 60-Hz-Display Platz 5 Apple iPhone 16e Zur Produktseite Preis zu Release: 699 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend Apple Intelligence

Starke Akkulaufzeit

Top-Verarbeitung

Top-Performance

Top-Bildqualität Weniger Vielversprechend Aufladen könnte schneller sein

Kein 120-Hz-Display

Nur eine Kameralinse Platz 6 Apple iPhone 15 Zur Produktseite Preis zu Release: 949 € Unsere Experten-Einschätzung Vielversprechend starke Performance

USB-C-Anschluss

hohe Verarbeitungsqualität Weniger Vielversprechend "nur" 60 Hz

keine Telelinse

vergleichsweise hoher Preis Platz 7 8.6 /10 CURVED-Score Apple iPhone 14 Zur Produktseite Preis zu Release: 849 € Top Hohe Verarbeitungsqualität

Display hell und farbecht

Kamera bei Tageslicht stark

iOS 16 vorinstalliert Flop Vergleichsweise lahmes Aufladen

Kein ProMotion

Keine Telelinse

Kaum Verbesserung zum Vorgänger Platz 8 9.2 /10 CURVED-Score Apple iPhone 14 Pro Max Zur Produktseite Preis zu Release: 1449 € Top Top-Kamera mit 48 MP

Design und Verarbeitung

Dynamic Island und Always-On-Display

Super-Akkulaufzeit

Enorm schnell Flop Könnte schneller aufladen

Hoher Preis Platz 9 9.1 /10 CURVED-Score Apple iPhone 14 Pro Zur Produktseite Preis zu Release: 1299 € Top 48 MP Kamera

Superschnell

Superschick

Always-On-Display Flop Vergleichsweise lahmes Aufladen

Hohes Gewicht

Wenige Anpassungsmöglichkeiten

Preiserhöhung für Deutschland Platz 10 8.9 /10 CURVED-Score Apple iPhone 13 Zur Produktseite Preis zu Release: 729 € Top Hohe Displayqualität

Überzeugende Hauptkamera

Lange Akkulaufzeit

Sehr hohe Leistung

Design und Verarbeitung top Flop Für die Preisklasse keine 120 Hz Bildwiederholrate

Optischer Zoom fehlt weiterhin

Akku lädt langsamer als bei Konkurrenz Platz 11 8.8 /10 CURVED-Score Apple iPhone 13 mini Zur Produktseite Preis zu Release: 799 € Top Superschneller A15-Chip

Superkompaktes Top-Modell

Gute Kamera...

Cooler Kino-Videomodus

2 Tage Laufzeit möglich Flop Kein 120 Hz

Nur Dualkamera

Kamera mit eher wenig Verbesserungen Platz 12 7.6 /10 CURVED-Score Apple iPhone SE 2022 Zur Produktseite Preis zu Release: 519 € Top herausragende Leistung

starker Sound

aktuelles iOS-Betriebssystem

insgesamt gute Kamera Flop altbackenes Design

veraltete Displaytechnologie

wenige Verbesserungen

Hauptkamera mit nur einer Linse

kein Nachtmodus für Fotos

Kaufberatung: Welches iPhone-Modell passt zu mir?

Bevor wir euch konkrete iPhones vorstellen, listen wir euch hier einmal übersichtlich auf, was ihr grundsätzlich von den verschiedenen Modellreihen erwarten dürft, denn neben der Standardausführung gibt es mittlerweile fünf weitere Baureihen. So könnt ihr eure Wahl leichter einschränken und bestimmen, welches iPhone zu euch passt.

iPhone Pro Max

Das iPhone Pro Max ist nicht nur das jeweils größte Modell einer Serie, sondern auch das technisch am besten ausgerüstete. Hier bekommt ihr die größten Akkus, die mächtigsten Displays, die leistungsfähigsten Kameras, haufenweise Top-Features und mehr. Logischerweise liegt es deshalb aber auch preislich vor den restlichen Modellen.

iPhone Pro

Die iPhone-Pro-Modelle sind die Highend-Alternative für alle, die zwar die Vorteile des iPhone Pro Max nutzen wollen, aber lieber ein etwas kleineres Handy hätten. Technisch sind die Baureihen nämlich nahezu identisch ausgestattet. Nur die Display-, Akku- und die Gehäusegröße fallen geringer aus – so auch der Preis.

iPhone Plus

Das iPhone Plus ist brandneu im Portfolio und gewissermaßen das Standard-Spiegelbild zum Pro Max. Im Vergleich zum normalen iPhone ist es nämlich deutlich größer, technisch jedoch gleich gut bestückt. Dafür, dass ihr mehr Smartphone bekommt, verlangt Apple aber auch etwas mehr Geld.

iPhone mini

Sollten euch selbst das Standardmodell zu groß sein, könnt ihr auf das iPhone mini umschwenken – sofern ihr kein brandneues iPhone sucht. Apple hat die Baureihe des iPhone-Zwergs nämlich seit der 14er-Generation nicht fortgesetzt. Das iPhone mini vereint die Technik des Standard-iPhones mit einem kleinen Gehäuse und ist somit auf dem Markt einzigartig. Noch dazu ist es etwas günstiger.

iPhone SE

Die "Special Edition" (SE) ist Apples Vorstellung eines Mittelklasse-Smartphones. Es paart eine Top-Leistung mit einem kompakten Design und einer soliden Standardausstattung. Preislich liegen die iPhone-SE-Modelle deshalb weit unter den Premium-iPhones.

iPhones im Vergleich: So testen wir

Seit 2014 ist CURVED euer Magazin für digitalen Lifestyle. In den vergangenen Jahren haben wir viele Smartphones für euch getestet. Darunter waren auch viele iPhones. Für Apples Handys gelten dabei die gleichen Testkriterien, wie für alle anderen Hersteller auch. Allerdings unterscheidet sich der Ansatz des Konzerns aus Cupertino in einigen Punkten von den Android-Herstellern. Das wird auch in unseren Test immer wieder deutlich. Angefangen bei iOS als Betriebssystem bis hin zu Apples besonderem Fokus auf Design. Unsere Testkriterien sind dabei vor allem:

Design und Haptik: Apple hat sich mit gelungenem Produktdesign einen Namen gemacht. Ob ein Handy schön ist, liegt auch immer an der persönlichen Wahrnehmung – andere Kriterien wie hochwertige Materialien, eine saubere Verarbeitung, Haptik und Innovation hingegen lassen sich gut bewerten. Fühlt sich das iPhone gut an und liegt es gut in der Hand? Ist es robust? Und wie innovativ ist das Design? In unseren Tests findet ihr die Antworten.

Display: Wie gut ist der Bildschirm? Handelt es sich um ein OLED-Panel oder kommt die weniger hochwertige LCD-Technik zum Einsatz? Wir testen die Helligkeit und Lesbarkeit des Displays. Dazu gehören auch Farbechtheit, Kontrastverhältnis und Pixeldichte. Könnt ihr die Inhalte auch bei direkter Sonneneinstrahlung noch gut erkennen? Ein wichtiger Punkt ist außerdem die Bildwiederholfrequenz.

Kamera: Viele Handys sind heute eher kompakte Kameras als Mobiltelefone. Daher ist die Qualität der Fotos ein wichtiges Kaufargument. Auch bei Apple ist die Kamera eines der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale zwischen Basisvariante und Pro-Modell. In unseren Tests prüfen wir die Kamera sowohl in alltäglichen als auch schwierigen Situationen.

Leistung: Wie schnell arbeitet der Chipsatz? Und halten die anderen Komponenten mit? In unseren Test lassen wir Handys nicht nur Benchmarks absolvieren, sondern testen ganz praxisnah, was das System leistet – zum Beispiel mit aufwendigen Mobile Games. Zudem ordnen wir ein, für welche Nutzertypen das Smartphone in Frage kommt.

Akku: Wie lange hält der Energiespeicher durch, bis er wieder aufgetankt werden muss? Und wie schnell lädt das Handy? Auch hier testen wir praxisnah und aus Nutzersicht.

Ihr wollt es ganz genau wissen? Unsere Kriterien und Vorgehensweise legen wir euch transparent offen und verraten euch, wie wir testen.

Häufig gestellte Fragen

Welches ist das beste iPhone 2025?

Aus technischer Sicht: ganz klar das iPhone 16 Pro Max. Es bietet mit Apples A18 Pro einen blitzschnellen Prozessor – und mehr Akkuleistung als das kleinere iPhone 16 Pro. Die Triple-Kamera bietet einen zwei- und fünffachen optischen Zoom sowie Bildstabilisierung. Mit 6,9 Zoll Bildschirmdiagonale ist es allerdings nicht für jeden mit einer Hand bedienbar. Wenn ihr Wert auf Handlichkeit legt, ist das technisch sehr ähnliche, aber kleinere iPhone 16 Pro die bessere Wahl für euch.

Welches iPhone hat die beste Kamera?

Schon wieder: Das iPhone 16 Pro (Max). Beide Pro-Modelle besitzen eine Tripple-Kamera (Weitwinkel-, Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv) mit optischem Bildstabilisator und optischem Zoom. Der Hauptsensor löst nun mit 48 MP auf.

Welches iPhone lohnt sich 2025?

Welches iPhone das richtige für euch ist, entscheidet ihr letztendlich selbst. Wollt ihr das beste iPhone, das Apple zu bieten hat, greift ihr zu einem Pro-Modell der iPhone-16-Reihe. Wenn ihr auch ohne aktuelle High-End-Performance leben könnt, wird euch das iPhone 15 zufriedenstellen. Für preisbewusste Apple-Nutzer kommen ältere (und günstige) Modelle infrage.

