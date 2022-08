Die Unterschiede zwischen iPhone 14 und 14 Pro sollen groß sein. Zumindest dann, wenn wir uns auf die Leaks zu den beiden Apple-Smartphones verlassen können. Wir haben euch zusammengetragen, was ihr noch vor dem Release der neuen Generation wissen müsst.

Bald hat das Warten ein Ende: Apple stellt womöglich schon in wenigen Wochen die neue iPhone-Generation vor. In diesem Jahr soll es vor allem zwischen iPhone 14 und 14 Pro einige Unterschiede geben. Zudem gibt es zahlreiche Spekulationen und Gerüchte zum iPhone 14. Sobald das Gerät final erscheint, landet es bei uns im Shop. Bis dahin könnt ihr auf der Seite die wichtigsten Leaks nachvollziehen. Habt ihr keine Lust, auf die neue Generation zu warten, könnt ihr euch schon jetzt die aktuellen iPhones mit Vertrag sichern.

iPhone 14 und 14 Pro: Unterschiede der Apple-Smartphones

Die Unterschiede zwischen iPhone 14 und 14 Pro sind mannigfaltig, wenn es nach Insidern geht. Anhand der Leaks zum iPhone 14 haben wir euch hier die wichtigsten Kategorien zusammengefasst. Bis zum Release des iPhone 14 können sich die Gerüchte allerdings noch als Enten erweisen. Nehmt die Infos bis dahin also wie gewohnt mit einer Prise Skepsis.

Preis

Der erste Unterschied zwischen iPhone 14 und 14 Prod dürfte der Preis sein. Zumindest wird dieser der erste entscheidende Faktor für viele potenzielle Kunden sein. Laut Gerüchten macht Apple auch beim Preis des iPhone 14 – je nach Modell – Unterschiede. So soll das Standard-Modell bei 899 bis 999 Euro starten. Das iPhone 14 Pro, das im Grunde zwei Preisstufen über dem Standard-Modell liegt, soll bei 1099 bis 1199 Euro starten.

Wichtig: Bei den spekulierten Preisen handelt es sich um die geringste Speicherkonfiguration. Wer mehr Platz für Bilder und Videos benötigt, muss dann noch einmal tiefer in die Tasche greifen.

Kamera

Wer mit dem Smartphone häufig Bilder macht und diese nicht nur als schnellen Schnappschuss sieht, sollte in diesem Jahr wohl zum iPhone 14 Pro greifen. Wie aus den Insider-Gerüchten hervorgeht, soll Apple bei den Pro-Modellen auf eine Kamera mit 48-MP-Sensor setzen. Beim iPhone 14 hingegen sollen – wie beim Vorgänger – weiter 12 MP zum Einsatz kommen. Zwar reduziert Apple die Auflösung dann durch die Software, doch sollten die Pro-Modelle dadurch mehr Details und vor allem mehr Licht einfangen können.

Alle anderen Kameras sollen bei den Modellen identisch sein. Auch die Selfie-Kamera, die laut Insidern einen Autofokus bekommt, zählt zu diesem Gerücht dazu.

Die Kamera des iPhone 14 Pro könnte im Vergleich zum Vorgänger (Bild) ein deutliches Upgrade bekommen (© 2022 CURVED )

Prozessor

Einer der größten Unterschiede zwischen iPhone 14 und 14 Pro dürfte der Prozessor sein. Insidern zufolge verzichtet Apple bei den Nicht-Pro-Modellen auf den Chip der nächsten Generation. Der Bionic A16 soll nur in den Pro-Versionen verbaut werden. Damit bekommen iPhone 14 und iPhone 14 Max wohl "nur" den Bionic A15, der auch schon in den 13er-Modellen steckt.

Gerade hier werden sich die Geister scheiden, ob sich das Warten auf das iPhone 14 wirklich lohnt. Für viele fühlt es sich so an, als würde Apple die Kunden zu den Pro-Modellen drängen, die die größeren Verbesserungen bekommen.

Display

Auch wenn beide Displays mit 6,1 Zoll daherkommen, gibt es dennoch Unterschiede zwischen iPhone 14 und 14 Pro. Im Gegensatz zum Standard-Modell bietet die Pro-Version wohl wieder eine variable Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Heißt: Unterstützen die dargestellten Inhalte 120 Bilder pro Sekunde, schaltet das iPhone 14 Pro automatisch auf diese Frequenz.

Sollten Sie sich stattdessen ein statisches Bild oder eine Website mit Text anschauen, werden die Bilder pro Sekunde reduziert. Dadurch wird vor allem Rechenleistung und Akku eingespart. Wie sehr sich das am Ende zum Akku des iPhone 14 unterscheidet, müssen Tests zeigen.

Speicher

Bei den 13er-Modellen der iPhones bietet Apple die Geräte in der kleinsten Speicherkonfiguration mit 128 GB an. Beim iPhone 14 könnte sich das aber ändern. Laut Insidern soll beim iPhone 14 Pro die kleinste Variante bei 256 GB starten. Zudem geht die Speicherauswahl bei diesem Modell wohl – wie beim Vorgänger – bis zu einem TB. Beim iPhone 14 in der Standardvariante hingegen sollen es maximal 512 GB sein.

Auf Seiten des Arbeitsspeichers soll es ebenfalls Unterschiede zwischen iPhone 14 und 14 Pro geben. Zwar sollen alle Modelle mit 6 GB RAM ausgeliefert werden, doch bekommen die Nicht-Pro-Varianten DDR4-Speicher. Alle Pro-Modelle setzen hingegen wohl auf die nächste Generation Arbeitsspeicher mit DDR5. Im Alltag dürften die Unterschiede bei Normalnutzern kaum auffallen. Power-Nutzer, die vor allem viel Multitasking betreiben, könnten hingegen von dem Upgrade profitieren.

Akku

In vielen Kategorien kann sich das iPhone 14 Pro aufgrund der verbauten Upgrades behaupten. Sollten sich die Insider-Gerüchte bewahrheiten, hätte allerdings das Standard-iPhone-14 beim Akku die Nase leicht vorn. Denn diese gehen davon aus, dass im iPhone 14 ein 3279 mAh starker Akku steckt, im iPhone 14 Pro hingegen ein Akku mit 3200 mAh.

Auf dem Papier siegt das iPhone 14, doch könnte im Alltag das 14 Pro den längeren Atem haben. Denn der Unterschied bei der Akkukapazität ist marginal und der neue Bionic A16 könnte weniger Energie verbrauchen. Zudem dürfte das Pro-Modell mit Features wie der variablen Bildwiederholrate noch einmal zusätzlich beim Verbrauch sparen.

Farbauswahl

Zu guter Letzt unterscheiden sich iPhone 14 und 14 Pro wohl auch bei den Farben. Wir haben euch die Farben des iPhone 14 in einem gesonderten Artikel zusammengefasst. Unterm Strich lässt sich sagen, dass die Nicht-Pro-Versionen eher bunte und knallige Farben spendiert bekommen sollen. Die Pro-Versionen hingegen setzen auf den Premium-Look mit eher metallischen Farben.

iPhone 14 und 14 Pro: Welche Gemeinsamkeiten gibt es?

Bei der langen Liste der Unterschiede von iPhone 14 und 14 Pro gibt es dementsprechend relativ wenige Gemeinsamkeiten. Eine liegt in der Größe des iPhone 14. Beide Modelle setzen auf ein 6,1-Zoll-Display. Die Geräte dürften demnach in etwa gleich groß ausfallen. Zudem werden beide Modelle aller Voraussicht nach mit derselben iOS-Version ausgeliefert:

Wie jedes Jahr werden die iPhones der Hauptreihe direkt mit der neuen iOS-Version ausgestattet. In diesem Jahr wird das iOS 16 sein. Ältere iPhones müssen dann von den Nutzern geupdatet werden, um die neuen Funktionen nutzen zu können. Vorsicht: Nicht alle Geräte bekommen das Update auf iOS 16.

Unterschiede bei iPhone 14 und 14 Pro: Das Vorab-Fazit

iPhone 14 und iPhone 14 Pro unterscheiden sich vor allem durch die verbauten Komponenten

Prozessor, Kamera und Display soll Apple bei den Pro-Modellen verbessert haben

Das normale iPhone 14 wird weitestgehend ein iPhone 13 mit kleinen Verbesserungen

Häufig gestellte Fragen

Wann kommt das iPhone 14 auf den Markt?

Der Release des iPhone 14 steht noch nicht offiziell fest. Traditionell sollte die neue Smartphone-Generation aber wohl im September vorgestellt und veröffentlicht werden.

Sollte man auf das iPhone 14 warten?

Ob sich das Warten auf das iPhone 14 lohnt, haben wir hier zusammengefasst. Die kurze Antwort lautet: Wenn ihr ein Pro-Modell wollt, könnte sich die Warterei lohnen. Bei den Standard-Modellen könntet ihr auch zur vorherigen Version greifen.

Wie viel wird das iPhone 14 kosten?

Die Preise des iPhone 14 sind noch nicht offiziell. Aktuell spekulieren die Insider darüber, dass Apple die Kosten mit einem angezogenen Preis kompensieren will. Demnach würde das günstigste Modell bei 899 bis 999 Euro liegen.

