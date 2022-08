Schon bald wird Apple die neue iPhone-Generation vorstellen. Da stellt sich die Frage, wer im Kampf iPhone 14 vs. iPhone 13 gewinnen kann. Wir haben für euch vorab die Gerüchteküche durchforstet und verraten euch, ob ein Upgrade wirklich lohnenswert ist.

Inhaltsverzeichnis

Apple-Fans stehen schon bald vor der Wahl: Sollten sie ein neues iPhone kaufen? Um diese Frage zu klären, haben wir das iPhone 14 auf Basis der bekannten Gerüchte dem iPhone 13 gegenübergestellt.

Technische Daten im Vergleich: iPhone 14 vs. iPhone 13 Geräte-Abbildung Hersteller Apple Apple Modell iPhone 13 iPhone 14 Display und Gehäuse Display-Größe 6.1 Zoll 6.1 Zoll Auflösung 2532x1170 Pixel Pixeldichte 460 ppi Technologie OLED OLED Frequenz 60 Hz 60 Hz Maße Größe 146.7x71.5x7.65 mm Material Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Gewicht 173 g Leistungsmerkmale Chipsatz A15 Bionic A15 Bionic Taktrate Bis zu 3.2 GHz Bis zu 3.2 GHz AnTuTu 777.005 Punkte Klasse Oberklasse Oberklasse Installierter RAM 4 GB RAM 6 GB RAM Interner Speicher 128/256/512 GB Akkuleistung Lebensdauer der Batterie Videowiedergabe: Bis zu 19 h Sicherheit Face ID Face ID Betriebssystem iOS 15 (ab Werk) iOS 16 (ab Werk) Kamera Hauptkamera 12 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel) 12 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel) Frontkamera 12 MP 12 MP Konnektivität Anschlüsse Lightning Lightning Dual-SIM Ja Ja NFC Ja Ja 4G LTE Ja Ja 5G Ja Ja Preis UVP Ab 899 Euro (UVP) Angebot Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen

Anmerkung: Alle in der Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf Gerüchte. Aktuell gibt es noch keine Bestätigung seitens des Herstellers.

Design und Display: Alles so wie wir es kennen?

Aktuelle Gerüchte besagen, dass Apple das Design seiner Standardversion nicht oder nur minimal verändern möchte. Das iPhone 14 soll demnach wie auch das iPhone 13 mit einem 6,1 Zoll großem OLED-Display ausgestattet sein. Die Einkerbung am oberen Bildschirmrand (Notch) soll bleiben. Das lang erwartete Punch-Hole gäbe es dann nur beim iPhone 14 Pro und dem iPhone 14 Pro Max.

Leistung: Das wissen wir zu Chip und RAM

Eigentlich müssten wir ein großes Fragzeichen hinter die Kategorie schreiben. Denn Gerüchten zufolge soll das iPhone 14 mit dem A15-Bionic-Chip ausgestattet werden. Der soll zwar leicht überarbeitet werden, ist aber derselbe Chip, der auch im iPhone 13 werkelt. Nur die Pro-Versionen der neuen Generation sollen mit der nächsten Chip-Generation ausgestattet sein. Wir können daher schwer einschätzen, wie groß der Leistungssprung sein wird.

Beim Arbeitsspeicher dürfte es hingegen ein Upgrade geben. Das iPhone 14 soll nämlich mit 6 GB RAM ausgestattet werden, während es beim iPhone 13 lediglich 4 GB sind. Der Speichertyp DDR4 soll jedoch gleich bleiben. Den neueren DDR5-RAM für noch geschmeidigeres Multitasking bekommen mutmaßlich nur die Pro-Versionen.

Kamera: Bessere Selfies?

Die Frontkamera dürfte neben dem Arbeitsspeicher wohl noch das größte Upgrade beim iPhone 14 ausmachen. Demnach soll die Selfie-Kamera des iPhone 14 dank einer neuen Blende lichtstärker werden. Zudem sollen Selbstporträts dank Autofokus immer scharf sein. Vermutlich bleibt es aber bei einer Auflösung von 12 MP wie beim iPhone 13.

Zur Hauptkamera gibt es bislang kaum Gerüchte zu Veränderungen. Wir dürfen demnach von einer Dual-Kamera mit zwei 12-MP-Sensoren ausgehen, wie sie im iPhone 13 verbaut ist. Mit dem Weitwinkel und dem Ultraweitwinkel gibt Apple euch zwei Objektive für verschiedene Fotosituationen zur Hand. Den Ultraweitwinkel benutzt ihr zum Beispiel bei Landschaftsaufnahmen oder Gruppenfotos.

In unserem Test des iPhone 13 findet ihr Testfotos, anhand denen ihr auch die Qualität des iPhone 14 einschätzen könnt.

Akku: Mehr Ausdauer beim Nachfolger?

Der Akku des iPhone 14 soll etwas größer ausfallen als der des iPhone 13. Die Gerüchteküche verweist auf 3279 mAh im Vergleich zu 3240 mAh. Wer sich ein wenig mit Akkus auskennt, wird nun vermutlich schmunzeln, denn einen Unterschied werden die 39 mAh im Alltag kaum machen.

Mehr Akkulaufzeit könnte das iPhone 14 trotzdem aufbringen. Immerhin entwickelt Apple seine Software und das Energiemanagement stetig weiter. Auch die mutmaßlichen Verbesserungen am Chipsatz könnten wieder ein paar Stunden mehr einbringen. Konkrete Werte gibt es jedoch noch nicht.

Preis: Eine böse Überraschung?

Das iPhone 13 kam 2021 in der kleinsten Variante (128 GB) für 899 Euro auf den Markt. Das Modell mit dem größten Speicher (512 GB) kostete 1249 Euro. Insider gehen davon aus, dass Apple die gestiegenen Produktionskosten des iPhone 14 auf seine Kundschaft abwälzen wird. Demnach soll der Preis des iPhone 14 in der kleinsten Version zwischen 899 bis 999 Euro liegen. Mit etwas Pech, müsst ihr also bis zu 100 Euro mehr zahlen.

Falls ihr dringend ein iPhone sucht, ist der Preis des iPhone 13 inzwischen deutlich gesunken.

iPhone 14 vs. iPhone 13: Unsere Einschätzung Marvin Fuhrmann Wer mit einem großen Upgrade rechnet wird vom iPhone 14 vermutlich eher enttäuscht werden. Nach aktuellem Stand unterscheiden sich das iPhone 13 und das Nachfolgermodell nur geringfügig. Das Design bleibt wohl gleich, ebenso wie das Display. Beim Chipsatz soll Apple erneut auf den A15 Bionic setzen, aber immerhin gäbe es 6 GB statt 4 GB Arbeitsspeicher. Beim Kamerasetup könnte vor allem die Frontkamera Verbesserungen erhalten und vielleicht ist der Akku etwas größer. Schlussendlich sollen sich aber auch die gestiegenen Produktionskosten im Preis niederschlagen. Insider gehen von bis zu 100 Euro mehr beim Einführungspreis aus. Sollten die Neuerungen tatsächlich so gering ausfallen, wäre dies eine hohe Hürde, selbst für gestandene Fans.

