Schon seit einer Weile kursieren Gerüchte, dass Apple der Kamera des in diesem Jahr erwarteten iPhone 14 mehrere Upgrades spendieren könnte. Ein bekannter Analyst stellt nun ein besonderes Kamera-Upgrade für das kommende iPhone in Aussicht, das so mancher Fan schon lange herbeisehnt.

Bereits im vergangenen Jahr kamen Gerüchte auf, dass der Hersteller aus Cupertino endlich Abschied von 12-MP-Hauptsensoren in iPhones nehmen und stattdessen auf 48-MP-Sensoren für die Hauptkameras setzen könnte. Außerdem soll auch die Selfie-Kamera einen großen Leistungssprung machen und unter anderem endlich einen besseren Autofokus bekommen. Letzteres untermauert nun noch einmal der oft gut informierte Analyst Ming-Chi Kuo und liefert mehr Informationen.

iPhone 14: Selfie-Upgrade soll tatsächlich kommen

In den frühen Phasen vor dem Release eines neuen iPhones geistern oft viele Spekulationen durch das Internet – nicht alle davon stellen sich jedoch als wahr heraus. Je näher wir dem Launch des nächsten iPhones kommen, desto mehr verdichten sich die Gerüchte und liefern so ein deutlich besseres Bild. Analyst Min-Chi Kuo bekräftigt nun mit einem neuen Post auf dem Blog Medium, dass Apple wohl tatsächlich eine verbesserte Selfie-Kamera im iPhone 14 verbauen wird.

Analysis: winners of iPhone 14 front camera's upgrade to AF (auto focus) / 分析:iPhone 14前置攝像頭升級為AF (自動對焦) 的贏家 @mingchikuo https://t.co/USPnSfWFDO — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 13, 2022

Die in den letzten Jahren kaum veränderte iPhone-Selfie-Kamera soll neben einem Auto-Fokus (zuvor fester Fokus) und einer lichtstärkeren Blende (f/1.9) auch insgesamt sechs neue Linsenelemente bekommen (zuvor fünf). In der Praxis soll das zu einer besseren Low-Light-Performance und einer höheren Randschärfe führen.

Kuo liefert außerdem Informationen über die Zuliefereraufträge von Apple. So sollen Sony (Sensor), Genius und Lagarn (Linsen), Alps und Luxshare ICT (Autofokusmotor) sowie LG Innotek und Cowell (Modul) für die Frontkamerateile verantwortlich sein.

Selfie-Kamera weiterhin mit 12 MP?

Die neuen iPhone-14-Gerüchte sind gute Nachrichten für Selfie-Fans. Ob sich ein neues iPhone (mit Vertrag bei uns) im Herbst wirklich lohnt, hängt aber auch von der Auflösung ab. Fraglich ist noch, ob Apple neben der Haupt- auch die Frontkamera mit einer höheren Auflösung ausstatten wird. Möglicherweise koppelt Apple diese Neuerung auch an die Pro-Modelle. Zumindest das Notch-Redesign des iPhone 14 soll Pro-Varianten vorbehalten sein.