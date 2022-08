iPhone 14 Preis: Das soll euch erwarten

Der Preis des iPhone 14 ist vor dem Release ein gut gehütetes Geheimnis. Fans wollen natürlich trotzdem wissen, wie viel das neue Apple-Smartphone kostet. Hinweise deuten dabei auf eine mögliche Preissteigerung hin.

Noch gibt es keine offiziellen Infos zum Preis des iPhone 14. Doch Insider wollen bereits mehr über die Kosten wissen. Wie immer gilt: Wenn ihr sparen wollt, solltet ihr auf Tarif-Bundles setzen. Das iPhone 14 wird bei uns im CURVED-Shop erhältlich sein – sobald verfügbar. Aktuell findest du in der Übersicht alle wichtigen Gerüchte zusammengefasst. Behaltet unsere Angebote also am besten im Auge. Das gilt auch, wenn ihr euch für den Preis des iPhone 14 Max, den Preis des iPhone 14 Pro und den Preis des iPhone 14 Pro Max interessiert.

iPhone 14 Preis: Wie viel kosten die Apple-Smartphones?

Mit dem iPhone 14 Release könnte Apple wohl auch eine Preiserhöhung durchführen. Das geht aus einem Bericht von PhoneArena hervor, die sich auf Insider-Kreise beziehen. Diesen iPhone-14-Gerüchten zufolge, würden die Modelle rund 100 Euro teurer werden.

Vor allem die gestiegenen Produktions- und Lieferkosten, die Apple weiterhin finanziell zu schaffen machen, sollen der Grund dafür sein. Zudem soll der mutmaßliche Wegfall des iPhone 14 mini zu einem höheren Grundpreis für das günstigste Apple-Smartphone führen.

Ein Hoffnungsschimmer für die Standard-Modelle: Das iPhone 14 soll sich insgesamt sehr stark am iPhone 13 orientieren. Wenige Neuerungen könnten dann gleichbedeutend mit einem Einstiegspreis von weiterhin 899 Euro sein:

iPhone 14: 899 bis 999 Euro

iPhone 14 Max: 999 bis 1099 Euro

iPhone 14 Pro: ab 1249 Euro

iPhone 14 Pro Max: ab 1349 Euro

Ob sich das Warten auf das iPhone 14 lohnt, haben wir ebenfalls für euch zusammengefasst. Denkbar wäre, dass die Pro-Versionen zusätzliche Features bekommen, die den Preis rechtfertigen. So wird etwa über USB-C für das iPhone 14 Pro spekuliert. Wie immer gilt bei Apple aber, dass sich bis zur offiziellen Vorstellung der Geräte noch einiges tun kann. Im September sollten alle iPhone-Fans dann erfahren, was auf sie zukommt. Wer nicht warten kann, sollte sich die aktuelle Reihe genauer anschauen. Die Preise des iPhone 13 fallen immer weiter.

Häufig gestellte Fragen:

Wann kommt das iPhone 14?

Die Vorstellung des neuen iPhone 14 könnte am 13. September 2022 stattfinden. Vorbestellungen und Veröffentlichung würden dann wenige Tage später erfolgen. Alles zum Release des iPhone 14 findet ihr hier.

Was bringt das iPhone 14 mit sich?

Während die kleineren Modelle des iPhone 14 nur wenige Verbesserungen mit sich bringen sollen, könnten die Pro-Modelle mit der neuen Generation einige Upgrades bekommen. Allem voran ein neuer Prozessor soll für mehr Leistung sorgen.

Sollte man auf das iPhone 14 warten?

Das Warten auf das iPhone 14 könnte sich auszahlen. Falls die neuen Apple-Smartphones nicht euren Geschmack treffen, könntet ihr noch zu einem iPhone 13 (hier mit Vertrag) greifen. Diese sollten dann auch noch einmal etwas im Preis sinken.

