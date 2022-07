Apple hat während der großen September-Keynote 2021 die iPhone-13-Modelle offiziell vorgestellt. Seitdem ist einige Zeit verstrichen. Sind die insgesamt vier Versionen des Apple-Handys daher nun günstiger? Wir verraten euch, wie sich beim iPhone 13 der Preis in Deutschland entwickelt hat – und wie ihr vielleicht noch mehr Geld sparen könnt.

Am 14. September 2021 war es endlich so weit: Apple hat neben zwei neuen iPad-Modellen und der Apple Watch Series 7 auch die aktuellen iPhones präsentiert: iPhone 13, iPhone 13 mini (mit Vertrag hier erhältlich), iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max. Während die Wahl der Farbe nichts am Preis ändert, ist das bei den unterschiedlichen Speicher-Varianten durchaus der Fall.

Was kostet ein iPhone 13 im 3. Quartal 2022?

Sowohl iPhone 13 (mit Vertrag hier erhältlich), iPhone 13 mini sowie die Premium-Varianten iPhone 13 Pro und Pro Max, kosteten zu Release noch so viel wie ihre jeweiligen Vorgänger zum Marktstart. An diesem Preis hat sich nicht viel geändert, wenn ihr euch eines der Smartphones direkt bei Apple sichern wollt. Im Juli 2022 sind die Kosten immer noch identisch zu denen, die euch im Herbst 2021 erwartet haben. Preisverfall: 0,00 Euro.

Das zahlt ihr bei Apple für ein iPhone 13 (Pro/Max/mini): iPhone 13 mini: 799 Euro (128 GB), 919 Euro (256 GB), 1149 Euro (512 GB)

799 Euro (128 GB), 919 Euro (256 GB), 1149 Euro (512 GB) iPhone 13: 899 Euro (128 GB), 1019 Euro (256 GB), 1249 Euro (512 GB)

899 Euro (128 GB), 1019 Euro (256 GB), 1249 Euro (512 GB) iPhone 13 Pro: 1149 Euro (128 GB), 1269 Euro (256 GB), 1499 Euro (512 GB), 1729 Euro (1 TB)

1149 Euro (128 GB), 1269 Euro (256 GB), 1499 Euro (512 GB), 1729 Euro (1 TB) iPhone 13 Pro Max: 1249 Euro (128 GB), 1369 Euro (256 GB), 1599 Euro (512 GB), 1829 Euro (1 TB)

Kurz gesagt: Wenn ihr euch das iPhone 13 ohne Vertrag zulegen wollt, raten wir euch dringend von einem Direkt-Kauf bei Apple ab. Auch andere große Elektronikhändler verlangen die Apple-Preise. Es lohnt sich also, weitere Anbieter im Netz zu suchen. Hier haben wir tatsächlich günstigere Angebote ermittelt. eBay-Händler und einige nicht seriös wirkende Seiten ausgeklammert, landen wir im Schnitt bei folgenden Preisen auf dem freien Markt (Stand: 1. Juli 2022).

Das zahlt ihr für ein iPhone 13 (Pro/Max/mini) auf dem freien Markt (durchschnittlich): i Phone 13 mini: ab 720 Euro (128 GB), ab 850 Euro (256 GB), ab 1079 Euro (512 GB)

ab 720 Euro (128 GB), ab 850 Euro (256 GB), ab 1079 Euro (512 GB) iPhone 13: ab 823 Euro (128 GB), ab 890 Euro (256 GB), ab 1090 Euro (512 GB)

ab 823 Euro (128 GB), ab 890 Euro (256 GB), ab 1090 Euro (512 GB) iPhone 13 Pro: ab 1110 Euro (128 GB), ab 1220 Euro (256 GB), ab 1420 Euro (512 GB), ab 1665 Euro (1 TB)

ab 1110 Euro (128 GB), ab 1220 Euro (256 GB), ab 1420 Euro (512 GB), ab 1665 Euro (1 TB) iPhone 13 Pro Max: ab 1219 Euro (128 GB), ab 1295 Euro (256 GB), ab 1549 Euro (512 GB), ab 1740 Euro (1 TB)

Zumindest etwas Geld könnt ihr im Vergleich zu den Apple-Preisen also derzeit sparen. Aber: Nicht jede Farbvariante ist zu den hier aufgeführten Kosten erhältlich. Je nach Farbe kann der Preis für ein iPhone 13 ohne Vertrag variieren.

Spar-Tipp: iPhone 13 zum Niedrig-Preis mit Tarif-Bundle

Wollt ihr nicht auf große Rabattaktionen warten, ist eure beste Chance auf ein günstiges iPhone 13 ein Bundle bestehend aus Smartphone und Tarif. Die großen Provider bieten hier hin und wieder Aktionen an, mit denen ihr ordentlich sparen könnt. Hin und wieder bekommt ihr bei Aktionen auch Zubehör wie AirPods oder eine Apple Watch zum neuen Handy dazu. Wollt ihr den Preis für ein iPhone 13 auf diese Weise drücken, solltet ihr folgendes tun:

Schaut euch an, wie viel euer Wunsch-Tarif ohne Smartphone kostet

Vergleicht den Tarifpreis mit den monatlichen Kosten für das Bundle aus Vertrag und iPhone

Den Aufpreis für das Bundle multipliziert ihr nun mit der Laufzeit des Vertrags. Nun wisst ihr, wie viel ihr für das Smartphone extra zahlt

Fiktives Beispiel: Ein Tarif von Provider X kostet monatlich 50 Euro. Mit dem iPhone 13 kombiniert sind es monatlich 65 Euro. Sprich: Ihr zahlt pro Monat 15 Euro mehr für das Handy. Bei einer Laufzeit von 24 Monaten würde euch das iPhone 13 also 360 Euro kosten (24x15 Euro)

iPhone 13 gebraucht kaufen: Ist das die Lösung?

Wenn ihr noch mehr Geld sparen wollt, könntet ihr auch über ein gebrauchtes iPhone 13 nachdenken. Aus zweiter Hand ist das Smartphone definitiv günstiger. Ihr solltet hier aber aufpassen, dass ihr euch ein seriöses Angebot heraussucht. Ist ein Anbieter mit Abstand günstiger als die Konkurrenz, solltet ihr den Deal sorgsam prüfen.

Besser aufgestellt seid ihr mit Refurbished-Angeboten. Hier gibt's in der Regel auch eine Garantie, sollte etwas mit dem Handy nicht stimmen. Auch bekannte Händler bieten solche generalüberholte iPhones hin und wieder an. So oder so müsst ihr im Gegensatz zum Neukauf vermutlich damit leben, dass euer neues iPhone die eine oder andere Macke direkt mitbringen könnte. Ein günstiger Preis hat eben auch Nachteile. Und: iPhones sind leider sehr preisstabil. Im Zweifel spart ihr auch mit gebrauchten Modellen nicht sonderlich viel Geld.

iPhone 13 Pro und Pro Max haben einen schicken Edelstahlrahmen, dafür aber auch ihren Preis (© 2022 CURVED )

iPhone 13: Wann der Preis fallen könnte

Euch ist für der iPhone-13-Preis noch zu hoch? Dann solltet ihr womöglich etwas abwarten. Am 25. November 2022 ist Black Friday. Dann könnte es die Apple-Smartphones bereits günstiger geben. Eine Garantie dafür gibt es nicht. Anders als bei Android-Smartphones gibt es bei iPhones nur in seltenen Fälle große Preisstürze. Deshalb ist es schwer vorherzusagen, ob sich das Warten auf Cyber Week und Co. lohnt.

Wir gehen allerdings generell davon aus, dass ihr ab Oktober oder November beim Kauf eines iPhone 13 spart. Voraussichtlich im September 2022 stellt Apple das iPhone 14 vor. Erfahrungsgemäß dauert es dann nicht lange, bis die Vorgänger mit etwas Rabatt über die Ladentheke gehen.

Technische Daten: Alle Modelle des iPhone 13 im Vergleich Geräte-Abbildung Hersteller Apple Apple Apple Apple Modell iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max Display und Gehäuse Display-Größe 5.4 Zoll 6.1 Zoll 6.1 Zoll 6.7 Zoll Auflösung 2340x1080 Pixel 2532x1170 Pixel 2532x1170 Pixel 2778x1284 Pixel Pixeldichte 476 ppi 460 ppi 460 ppi 458 ppi Technologie OLED OLED OLED OLED Frequenz 60 Hz 60 Hz 120 Hz 120 Hz Maße Größe 131.5x64.2x7.65 mm 146.7x71.5x7.65 mm 146.7x71.5x7.65 mm 160.8x78.1x7.65 mm Material Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Gewicht 140 g 173 g 203 g 238 g Leistungsmerkmale Chipsatz A15 Bionic A15 Bionic A15 Bionic A15 Bionic Taktrate Bis zu 3.2 GHz Bis zu 3.2 GHz Bis zu 3.2 GHz Bis zu 3.2 GHz AnTuTu 778.101 Punkte 777.005 Punkte 830.865 Punkte 839.981 Punkte Klasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Oberklasse Installierter RAM 4 GB RAM 4 GB RAM 6 GB RAM 6 GB RAM Interner Speicher 128/256/512 GB 128/256/512 GB 128/256/512/1000 GB 128/256/512/1000 GB Akkuleistung Lebensdauer der Batterie Videowiedergabe: Bis zu 13 h Videowiedergabe: Bis zu 19 h Videowiedergabe: Bis zu 20 h Videowiedergabe: Bis zu 28 h Sicherheit Face ID Face ID Face ID Face ID Betriebssystem iOS 15 (ab Werk) iOS 15 (ab Werk) iOS 15 (ab Werk) iOS 15 (ab Werk) Kamera Hauptkamera 12 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel) 12 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel) 12 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 12 (Telelinse) 12 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 12 (Telelinse) Frontkamera 12 MP 12 MP 12 MP 12 MP Konnektivität Anschlüsse Lightning Lightning Lightning Lightning Dual-SIM Ja Ja Ja Ja NFC Ja Ja Ja Ja 4G LTE Ja Ja Ja Ja 5G Ja Ja Ja Ja Preis UVP Ab 799 Euro (UVP) Ab 899 Euro (UVP) Ab 1149 Euro (UVP) Ab 1249 Euro (UVP) Angebot Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen