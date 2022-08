Schon vor dem Release der nächsten Generation von Apples Smartphones ist viel über die Geräte bekannt. Unter anderem die Größe des iPhone 14. Welche Maße das Gerät mitsamt iPhone 14 Pro und Pro Max hat, verraten wir euch hier.

Bewahrheiten sich die Gerüchte, wird Apple bald die neue Smartphone-Generation vorstellen. Viele Fans fragen sich vorab, was die Geräte bieten werden. Für einige ist dabei auch wichtig, welche Größe iPhone 14 und Co. haben werden. Das iPhone 14 mit Vertrag wird, sobald verfügbar, zusammen mit den Pro-Modellen im Shop landen. Bis es soweit ist, haben wir euch unter dem Link die wichtigsten Gerüchte zu den Geräten zusammengefasst. Die vermuteten Maße des iPhone 14 bzw. iPhone 14 Pro orientieren sich stark an den derzeit aktuellen iPhones (hier mit Vertrag), sollte Apple die Geräte tatsächlich so vorstellen.

iPhone 14: Maße und Größe der Smartphones

Wie schon bei anderen Generationen des beliebten Apple-Smartphones soll sich auch beim iPhone 14 die Größe je nach Version unterscheiden. Laut den aktuellen Gerüchten wird es in diesem Jahr allerdings kein iPhone 14 mini mehr geben. Stattdessen gibt es eine größere Version des Standard-Modells mit dem iPhone 14 Max. Die ersten Größenangaben und Maße des iPhone 14 stammen von Insider Max Weinbach, der diese an den Artist Konstantin Konovalov weitergeben hat.

iPhone 14 und iPhone 14 Pro: Größe und Maße laut Leaks



147,46 x 71,45 x 7,85 mm mit einer Display-Diagonale von 6,1 Zoll

Damit wären iPhone 14 und iPhone 14 Pro etwas dicker und länger als der Vorgänger. Dafür schrumpft das neue Smartphone allerdings in der Höhe ein wenig. Allerdings soll die Hauptkamera dafür weiter hervorstehen.

iPhone 14 Max und iPhone 14 Pro Max: Größe und Maße laut Leaks

160,7 x 77,58 mm (Dicke noch unbekannt) mit einer Display-Diagonale von 6,7 Zoll

Sollten sich diese Maße des iPhone 14 Max und Pro Max bewahrheiten, wären die beiden Modelle ein wenig kleiner als die vorherige Generation, wenn auch nur wenige Millimeter.

Noch sind die Angaben bezüglich der genauen Größe allerdings nicht vollkommen sicher. Bei den Leaks könnte es sich um Daten handeln, die Apple in der Produktion noch einmal verändert hat. Wirklich sicher können wir uns erst sein, wenn die Geräte vorgestellt werden. Dann klärt sich auch, in welchen Farben das iPhone 14 verfügbar sein wird.

Häufig gestellte Fragen:

Wie groß wird das iPhone 14 Pro?

Laut den Gerüchten wird das Display des iPhone 14 Pro 6,1 Zoll groß. Die Maße des iPhone 14 Pro sollen 147,46 x 71,45 x 7,85 mm betragen.

Wann wird das iPhone 14 vorgestellt?

Der Release des iPhone 14 wird im September erwartet. Insider gehen davon aus, dass Apple den 26. September 2022 für den Startschuss der neuen Generation gewählt hat.

Sollte man auf das iPhone 14 warten?

Das Warten auf das iPhone 14 beschäftigt viele Apple-Fans. Viele stellen sich vor dem Kauf eines neuen Smartphones die Frage, ob man den Release des iPhone 14 abwarten oder lieber zu einem 13er-Modell greifen sollte. In unserem Artikel haben wir das Thema ausführlicher betrachtet. In diesem Jahr sieht es so aus, als würde sich das Warten nur für ein iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max wirklich lohnen.

