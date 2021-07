Die iPhone-13-Keynote rückt immer näher, da kommen auch schon die ersten Gerüchte zum Nachfolger des Nachfolgers auf. Ein bekannter Apple-Analyst spricht davon, dass es kein iPhone 14 mini geben soll. Wir sagen euch, was ihr stattdessen erwarten könnt.

Nicht mehr lange und wir dürfen endlich das iPhone 13 bestaunen. Welche Modelle es geben wird, scheint bisher recht klar: Wie im Vorjahr sollen vier zur Auswahl stehen, darunter wohl auch ein iPhone 13 mini. Wenn es kommt, wird es das letzte seiner Gattung sein. Das glaubt zumindest der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo, der in der Vergangenheit fast immer richtig lag. 2022 soll es statt eines iPhone 14 mini ein iPhone 14 Max geben.

iPhone 14 Max statt mini?

Das iPhone 12 mini kam in den USA zunächst nicht wie erhofft an und lief Gefahr, zum Ladenhüter zu werden. Zumindest bei uns scheint sich das zuletzt dann doch noch geändert zu haben. Trotzdem geht Ming-Chi Kuo nun davon aus, dass das iPhone 13 mini das letzte richtig kleine iPhone sein wird. Begründet wird das damit, dass Apple ein erschwingliches großes iPhone anbieten möchte, da diese Zielgruppe, wie die Smartphones, einfach größer zu sein scheint. So soll es 2022 nicht nur das iPhone 14 Pro Max, sondern auch das iPhone 14 Max geben.

Smartphones sind in den letzten Jahren stetig gewachsen. Das iPhone 12 mini sollte dem entgegenwirken und die Nutzergruppe ansprechen, die sich ein kleines High-End-Smartphone wünscht. Bis dahin mussten Apple-Nutzer auf alte Modelle zurückgreifen, um in dieser Größenordnung fündig zu werden.

Top-Ausstattung für iPhone 14 Max?

Die bisherigen Gerüchte zur iPhone-13-Reihe sprechen unter anderem von einem 120-Hz-Display für die beiden Pro-Modelle. Ming-Chi Kuo spekuliert, dass es dieses Feature, das bisher noch kein iPhone bietet, ins iPhone 14 Max und damit in die Standard-iPhone-Reihe schafft. Das wäre im Vergleich zur aktuellen Generation ein großer Sprung und lässt die Frage offen, welche exklusiven Features den Pro-Modellen vorbehalten bleiben werden.