Kaufen oder warten: Die nächsten iPhones stehen vor der Tür und viele Nutzer kommen schon vor dem Release des iPhone 14 bei Upgrade-Überlegungen ins Grübeln. Wir haben anhand von Gerüchten vorab für euch verglichen, wie das iPhone 14 Pro gegen das iPhone 13 Pro abschneiden könnte. Erfahrt in dieser Gegenüberstellung einzelner Kategorien, in welchen Gebieten das neue Pro-Modell dem Vorgänger eventuell überlegen ist.

Lieber ein iPhone 14 Pro oder 13 Pro – rechtfertigt die neue Hardware ein Upgrade? Wer jetzt mit dem Gedanken spielt, sich die Pro-Version des bald erwarteten iPhone 14 anzuschaffen, möchte möglicherweise seinen alternden Vorgänger frühzeitig verkaufen, um das kommende Apple-Smartphone finanzieren zu können. Oder ihr wollt das noch aktuelle iPhone 13 Pro günstig ergattern und seid euch nicht sicher, ob ihr nicht doch den Release des iPhone 14 abwarten solltet? Basierend auf Gerüchten haben wir die erwartete Ausstattung in einer Übersicht für euch gegenübergestellt. So könnt ihr frühzeitig eine Tendenz erkennen und euch dann entscheiden, sobald Apple die neuen Handys enthüllt. Auch ein Blick in den CURVED-Shop lohnt sich dann – falls ihr zum Beispiel das erwartete iPhone 14 Pro mit Vertrag in Betracht ziehen solltet.

Technische Daten im Vergleich: iPhone 14 Pro vs. iPhone 13 Pro Geräte-Abbildung Hersteller Apple Apple Modell iPhone 14 Pro iPhone 13 Pro Display und Gehäuse Display-Größe 6.7 Zoll 6.1 Zoll Auflösung 2532x1170 Pixel Pixeldichte 460 ppi Technologie OLED OLED Frequenz 120 Hz 120 Hz Maße Größe 146.7x71.5x7.65 mm Material Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Gewicht 203 g Leistungsmerkmale Chipsatz A16 Bionic A15 Bionic Taktrate Bis zu 3.2 GHz AnTuTu 830.865 Punkte Klasse Oberklasse Oberklasse Installierter RAM 6 GB RAM 6 GB RAM Interner Speicher 128/256/512/1000 GB Akkuleistung Lebensdauer der Batterie Videowiedergabe: Bis zu 20 h Sicherheit Face ID Face ID Betriebssystem iOS 16 (ab Werk) iOS 15 (ab Werk) Kamera Hauptkamera 48 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 12 (Tele) 12 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 12 (Telelinse) Frontkamera 12 MP 12 MP Konnektivität Anschlüsse Lightning Lightning Dual-SIM Ja Ja NFC Ja Ja 4G LTE Ja Ja 5G Ja Ja Preis UVP Ab 1149 Euro (UVP) Angebot Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen

Anmerkung: Alle in der Tabelle angegebenen Werte und Bezeichnungen für das iPhone 14 Pro beziehen sich auf Gerüchte. Aktuell gibt es noch keine Bestätigung seitens des Herstellers.

Design und Display: Alles beim Alten– mit einer Ausnahme?

Mit der iPhone-12-Reihe hat Apple ein neues Design eingeführt, das auf flache Kanten und ein bündig mit dem Rahmen abschließendes Display setzt. Wie bereits das iPhone 13 Pro soll auch das iPhone 14 Pro dieses Design weiterführen. Stimmen die Gerüchte, wird es beim visuellen Vergleich iPhone 14 Pro vs. 13 Pro auf den ersten Blick kaum Unterschiede geben. Wer auf ein großes Redesign hofft, muss sich wohl noch gedulden. Die Größe und Maße des iPhone 14 dürften sich auf dem Niveau des Vorgängers bewegen (iPhone 13 Pro: 145,7 x 71,5 x 7,7 mm, 204 g). Lediglich das Kameraelement auf der Rückseite soll noch etwas größer werden. Was die Farben des iPhone 14 betrifft, sind sich Leaker größtenteils einig: Die diesjährigen Pro-Modelle werden wahrscheinlich neben Graphit, Gold und Silber in einer Art Violett erscheinen. Damit würde Apple einen Farbton aufgreifen, den wir schon beim Standardmodell der 12er-Reihe gesehen haben.

Eine direkt ersichtliche Neuerung soll es dennoch geben, die das iPhone 14 Pro vom iPhone 13 Pro klar abheben dürfte: Apple plant eine Ablösung für die Notch. Elemente für Face ID und die Frontkamera sollen nicht mehr via Display-Kerbe integriert sein, sondern in einem frei stehenden Loch und einer pillenförmigen Aussparung untergebracht werden. Für euch würde das etwas mehr Bildschirmfläche bedeuten als beim Vorjahresmodell. Das Panel selbst wird sich wahrscheinlich kaum ändern. Ihr könnt mit einem ca. 6,1 Zoll großen OLED-Display (Super Retina XDR), einer Bildwiederholrate von 120 Hz und einer Auflösung von 1170 x 2332 Pixeln (FHD+) rechnen. Für euch bedeutet das: kräftige Farben und perfekte Schwarzwerte, eine scharfe Darstellung und besonders flüssig wirkende Animationen in Menüs oder Apps.

Leistung: Das wissen wir über den neuen Chip

Für Rechenpower sorgt im iPhone 13 Pro ein A15-Bionic-Chip in Verbindung mit 6 GB RAM. Die Leistung dieses Chips gehört auf dem Smartphone-Markt zur Spitzenklasse. Menüs, Apps und selbst leistungshungrige Spiele meistert das Pro-Modell aus dem Jahr 2021 mit Leichtigkeit. Auch in unserem Test des iPhone 13 Pro konnte der Chipsatz überzeugen.

Die diesjährigen Apple-Handys sollen mit dem Apple A16 Bionic ein Upgrade bekommen. Allerdings könnte der neue SoC einen kleineren Sprung machen als vorherigen Generationen. Gerüchte sprechen von etwas verbesserter Rechenleistung und Performance der Grafikeinheit. An der RAM-Menge will Apple demnach nicht schrauben, dafür aber auf eine schnellere LPDDR5-Variante statt LPDDR4X-Variante für mehr Geschwindigkeit setzen. In puncto Performance dürfte das iPhone 13 Pro also den Kürzeren ziehen und hinter dem diesjährigen Modell landen. Der Unterschied wird euch aber wahrscheinlich nur in wenigen Anwendungsszenarien auffallen. Noch knapper könnte der Vergleich iPhone 14 vs. iPhone 13 ausfallen.

Kamera: 48-MP-Kamera als Kaufargument?

Im iPhone 13 Pro befindet sich ein Apple-typisches Kamera-Trio, das aus drei 12-MP-Sensoren besteht: Ein 12-MP-Hauptobjektiv, ein 12-MP-Ultraweitwinkel und ein 12-MP-Teleobjektiv mit 3-fach optischem Zoom. Außerdem verbaut Apple einen LiDAR-Sensor für eine genauere Tiefen-, Entfernung- und Umgebungserkennung. Das starke Dreigespann könnte aber von der Kamera des iPhone 14 überflügelt werden. Viele Leaker gehen davon aus, dass zumindest der Hauptsensor des Pro-Modells das wohl größte Upgrade seit einigen Jahren bekommen könnte. Erstmals wird ein mit 48 MP auflösender Sensor erwartet. Um die Detailvorteile des hochauflösenden Sensors nutzen und Nachteile (z. B. kleinere Pixelgröße) ausgleichen zu können, werden die Daten vermutlich wieder zu einem 12-MP-Bild zusammengefasst. Einen deutlichen Sprung werdet ihr wohl im Videobereich sehen: Angeblich könnt ihr euch auf Aufnahmen in einer 8K-Auflösung freuen.

Ein weiteres Upgrade könnte auf der anderen Seite des Smartphones stattfinden. Berichten zufolge will Apple der Frontkamera eine größere Blende und einen Autofokus spendieren. Im Vergleich mit der aktuellen 12-MP-Frontkamera des iPhone 13 Pro würde das unter anderem bessere Selfies bei ungünstigen Lichtverhältnissen ermöglichen. Wie gut die Kamera des nächsten iPhones trotz vielversprechender Spec-Leaks wirklich wird, bleibt aber abzuwarten. Die Software spielt bei den Ergebnissen mindestens eine ebenbürtige Rolle.

Akku: Mehr Kapazität und Geschwindigkeit?

Apple selbst hält sich gerne bedeckt, wenn es um die genauen Akkukapazitäten der eigenen Modelle geht. Teardowns offenbaren in der Regel die genauen Angaben. Das iPhone 13 konnte mit einer Kapazität von 3095 mAh bereits eine wirklich gute Ausdauer beweisen. In unserem Test kamen wir auf bis zu 1,5 Tage bei gewöhnlicher Nutzung. Die Akkukapazität des iPhone 14 sowie der Pro-Varianten dürften erneut überzeugen. Aktuell geht man davon aus, dass die Kapazität leicht auf 3249 mAh steigen wird. In Kombinationen mit der zusätzlichen Effizienz des neuen Prozessors würde das eine weiter verbesserte Laufzeit bedeuten. Auch die Ladegeschwindigkeit könnte etwas zunehmen. Statt Schnellladen mit 25 Watt sollen beim iPhone 14 Pro unter Umständen bis zu 30 Watt möglich sein. Damit wäre Apple weiterhin deutlich hinter der Android-Konkurrenz, aber schneller als die Vorgängermodelle. Wer auf ein iPhone 14 mit USB-C hofft, sollte in diesem Jahr die Erwartungen zurückschrauben: Trotz der über Apple schwebenden Gesetzesänderungen wird 2022 wohl eher der altbekannte Lightning-Anschluss zum Einsatz kommen.

Der Preis des iPhone 14 ist natürlich noch Apples gut gehütetes Geheimnis. Wenn man den Berichten und Leakern glaubt, könnt ihr euch aufgrund gestiegener Produktionskosten auf eine Preiserhöhung einstellen. Für das iPhone 13 Pro mit 128 GB musstet ihr zum Marktstart 1149 Euro auf den Tisch legen. Das iPhone 14 Pro soll mit einer Erhöhung von bis zu 100 Euro einen spürbaren Preissprung machen. Welche Speichervarianten Apple anbieten wird, bleibt noch offen. Eine Verdopplung auf 256 GB im günstigsten Pro-Modell ist aber eher unwahrscheinlich.

iPhone 14 Pro vs. iPhone 13 Pro: Unsere Einschätzung Robert Kägler Die auf Gerüchte basierende Gegenüberstellung des iPhone 14 Pro und 13 Pro zeigt, dass ihr in diesem Jahr wahrscheinlich erneut das "best iPhone yet" bekommen werdet, sollten sich die genannten Leaks bewahrheiten. Ob euch Features wie ein neuer Displayausschnitt und eine bessere Hauptkamera zum Kauf des neuen Modells bewegen, hängt von euren Präferenzen ab. Einen Quantensprung wird das iPhone 14 Pro insgesamt vermutlich nicht darstellen. Die tatsächliche Leistung der Kamera ist hier womöglich der entscheidende Faktor. Unumstritten ist hingegen, dass ihr mit dem iPhone 13 Pro auch in diesem Jahr ein wirklich starkes iOS-Smartphone bekommt. Wenn ihr das iPhone mit Vertrag kauft oder einen guten Deal findet, könnte der Vorgänger zu einem relativen Schnäppchen werden. Vor allem, wenn man den möglichen Preisanstieg im Hinterkopf behält. Ein klareres Bild werden wir uns erst am 7. September machen können.

