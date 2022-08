iPhone 13 Pro Max vs. iPhone 14 Pro Max: Welcher Riese hat mehr zu bieten?

Vermutlich im September wird Apple seine neuen iPhones präsentieren und dabei höchstwahrscheinlich auch einen Nachfolger für das iPhone 13 Pro Max vorstellen. Was bisher zum mutmaßlichen iPhone 14 Pro Max bekannt ist, haben wir für euch zusammengetragen und vergleichen die Gerüchte mit den technischen Daten des Vorgängers. Lohnt sich die Vorfreude auf das neue Modell? Hier erfahrt ihr es.

Inhaltsverzeichnis

Ihr mögt Apple, große Displays und Spitzen-Leistung? Dann werdet ihr dem Release der kommenden iPhone-14-Reihe vermutlich genauso entgegenfiebern, wie wir. Habt ihr bereits ein iPhone 13 Pro Max oder ein älteres Modell, stellt sich zudem die Frage, ob sich ein Upgrade lohnen könnte.

Vielleicht können wir euch diese Frage schon im Vorfeld beantworten: Zu den bald erscheinenden iPhones sind schon eine Menge Details durchgesickert. Wir stellen die Gerüchte zum iPhone 14 Pro Max den technischen Daten des iPhone 13 Pro Max (hier geht's zum Test) gegenüber. Sobald das iPhone 14 Pro Max erscheint, findet ihr es bei uns im CURVED-Shop.

iPhone 14 Pro Max vs iPhone 13 Pro Max: Technische Daten im Vergleich Geräte-Abbildung Hersteller Apple Apple Modell iPhone 14 Pro Max iPhone 13 Pro Max Display und Gehäuse Display-Größe 6.7 Zoll 6.7 Zoll Auflösung 2778x1284 Pixel Pixeldichte 458 ppi Technologie OLED OLED Frequenz 120 Hz 120 Hz Maße Größe 160.8x78.1x7.65 mm Material Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) Gewicht 238 g Leistungsmerkmale Chipsatz A16 Bionic A15 Bionic Taktrate Bis zu 3.2 GHz AnTuTu 839.981 Punkte Klasse Oberklasse Oberklasse Installierter RAM 6 GB RAM 6 GB RAM Interner Speicher 128/256/512/1000 GB Akkuleistung Lebensdauer der Batterie Videowiedergabe: Bis zu 28 h Sicherheit Face ID Face ID Betriebssystem iOS 16 (ab Werk) iOS 15 (ab Werk) Kamera Hauptkamera 48 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 12 (Tele) 12 (Weitwinkel), 12 (Ultraweitwinkel), 12 (Telelinse) Frontkamera 12 MP 12 MP Konnektivität Anschlüsse Lightning Dual-SIM Ja Ja NFC Ja Ja 4G LTE Ja Ja 5G Ja Ja Preis UVP Ab 1249 Euro (UVP) Angebot Jetzt Kaufen Jetzt Kaufen

Anmerkung: Alle Angaben zum iPhone 14 Pro Max basieren auf Gerüchten und können sich bis zum Release noch ändern.

Display und Design: Verschwindet die Notch?

Für geöhnlich bleibt Apple seiner Designsprache lange treu. Grundlegende Änderungen am Äußeren seiner Smartphones nimmt der Konzern aus Cupertino selten vor. Daher dürfen wir – in Übereinstimmung mit Leaks und Gerüchten – davon ausgehen, dass sich das iPhone 14 Pro Max optisch kaum von seinem Vorgänger unterscheiden wird. Mit einer Ausnahme: Die charakteristische Notch am oberen Displayrand könnte verschwinden, wie vorab geleakte Bilder des iPhone 14 zeigen.

An ihre Stelle soll Gerüchten zufolge ein doppeltes Punchhole treten. Ähnliche Displayaussparungen kennt ihr von Android-Handys: Apple wird wohl zwei Aussparungen statt einer einbringen – eine klassisch runde und eine pillenförmige. Klingt so, als könnte Apple es schaffen, das Design des großen iPhones zu erneuern und trotzdem unverwechselbar zu bleiben – zumindest bei den Pro-Modellen. Die Basis-Versionen des iPhone 14 dürften weiterhin mit einer Notch ausgestattet sein. Mehr dazu lest ihr in unserem Vorabvergleich von iPhone 14 und iPhone 14 Pro.

Größe und Spezifikationen des Displays sollen hingegen identisch zu den technischen Daten des iPhone 13 Pro Max (hier mit Vertrag) sein. Wenn das stimmt, dürft ihr euch auf ein 6,7 Zoll großes OLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz freuen.

Leistung: Wahrscheinlich neuer Chip für Pro-Modelle

In den aktuellen iPhones (hier mit Vertrag) hat Apple jeweils den gleichen Chip verbaut, egal um welches Modell es sich handelte. Das könnte sich nun ändern: Aus der Gerüchteküche heißt es, dass nur die Pro-Modelle, also das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max, den neuen Apple A16 Bionic Chip bekommen sollen.

Was die Leistungsfähigkeit des Chips angeht, hat Apple erstaunlich dicht gehalten: Valide Informationen zur Performance des neuen Chips sind bisher nicht durchgesickert. Dennoch gehen wir davon aus, dass Apple die Rechenleistung im Vergleich zum Vorgänger noch einmal steigern wird. Außerdem dürfte das Unternehmen bestrebt sein, den Stromverbrauch des Rechenkerns weiter zu senken.

Der schnellste Prozessor ist jedoch nutzlos, wenn er von einem langsamen Arbeitsspeicher ausgebremst wird. Daher gibt es auch Gerüchte, die besagen, dass Apple den RAM der iPhone-14-Pro-Modelle upgraden will. Demnach soll statt des bisherigen LPDDR4 der schnellere LPDDR5-Arbeitsspeicher zum Einsatz kommen.

Kamera: Das Ende der 12-MP-Sensoren in iPhones?

Apple und die iPhone-Kameras – das wäre Stoff für eine Liebestragödie. Während die Einen die Bildqualität der iPhone-Kameras lieben, kritisieren Andere vor allem, dass Apple das Rennen um große MP-Werte nicht mitmachen will. So stecken in allen bisherigen iPhones Kamera-Sensoren mit maximal 12 MP Auflösung, während es Android-Handys bereits mit 108 MP gibt.

Allerdings hat sich in der Vergangenheit gezeigt: Megapixel sind nicht alles. iPhone 13 Pro (hier geht's zum Test) und iPhone 13 Pro Max haben das eindrücklich unter Beweis gestellt. Ihre Kameras haben in unseren Tests Höchstwerte erzielt und bekamen neben anderen Auszeichnungen auch die CURVED-Awards für das beste Handy und die beste Kamera.

48 MP für die Hauptkamera

Dennoch scheint Apple der Kamera des iPhone 14 Pro Max einen neuen Sensor in der Hauptkamera spendieren zu wollen. Der soll Insider-Informationen zufolge mit bis zu 48 MP auflösen. Gleichzeitig heißt es, dass per Pixelbinning mehrere Bildpunkte zu einem Pixel zusammengefasst werden sollen, sodass am Ende die Bilder doch wieder 12 MP groß sind. An dieser Stelle sei erwähnt, dass dies auch bei Android-Smartphones gängige Praxis ist.

Bei den übrigen Linsen und auch der Frontkamera wird wahrscheinlich alles bei den bekannten 12 MP bleiben. Auch Was das Setup aus Haupt-Ultraweitwinkel- und Telekamera angeht, erwarten die Insider keine großen Neuerungen.

Ob das die Kritiker zufriedenstellt und der zwiespältigen Liebesgeschichte doch noch ein Happy End verschafft? Wir sind gespannt. Und natürlich werden wir auch die kommenden iPhones für euch testen.

Akku: Verbesserungen der Laufzeit in Sicht?

Apple macht bei seinen iPhones grundsätzlich keine Angaben zur Kapazität in mAh. Das hat Leaker nicht davon abgehalten die mutmaßlichen Spezifikationen der iPhone-14-Akkus ins Netz zu stellen. Der Energiespeicher des iPhone 14 Pro Max soll demnach 4323 mAh groß sein – das würde eine minimale Verkleinerung im Vergleich zum iPhone 13 Pro Max bedeuten (inoffiziell 4352 mAh). Diese Zahlen allein sagen allerdings wenig aus.

Auch deshalb gibt Apple bei der Akkulaufzeit an, wie lange ihr Videos wiedergeben könnt. Beim iPhone 13 Pro Max beläuft sich die Angabe auf bis zu 28 Stunden. Das iPhone 12 Pro Max brachte es auf bis zu 20 Stunden Videowiedergabe. Wir würden uns daher nicht wundern, wenn Apple die Laufzeit des iPhone 14 Pro Max im Vergleich zu den älteren Modellen noch einmal verlängert. Oder zumindest – trotz der minimal kleineren Kapazität – auf gleichem Niveau hält.

Auch an der Ladegeschwindigkeit der iPhone-14-Modelle könnte Apple schrauben und den Vorgang spürbar beschleunigen. Während die Vorgängermodelle um das iPhone 13 Pro Max mit bis zu 20 W aufgeladen werden können, soll sich dieser Wert beim iPhone 14 Pro Max und seinen Geschwistern auf 30 W erhöhen.

Preis: Müsst ihr tiefer in die Tasche greifen?

Der Preis des iPhone 14 und seiner Schwestermodelle ist ein sehr gut gehütetes Geheimnis. Das hält das Internet jedoch nicht davon ab, aus den Informationsfetzen Gerüchte zu kochen. Und die werden euch wahrscheinlich nicht schmecken, denn die Hauptzutat ist eine deutliche Preiserhöhung.

Von bis zu 100 Euro Aufschlag ist die Rede. Die UVP des iPhone 13 Pro Max liegt aktuell (Stand August 2022) bei 1249 Euro für die kleinste Speichervariante (128 GB). Ob Apple den Nachfolger mit dem gleichen Preis an den Start bringt oder eine Preiserhöhung vornimmt, erfahren wir wohl erst bei Release der neuen iPhones.

iPhone 14 Pro Max vs. iPhone 13 Pro Max: Unsere Einschätzung Falk Hamann Das iPhone 13 Pro Max gehört zu den besten Smartphones die ihr derzeit kaufen könnt. Daran wird sich auch mit Release des Nachfolgers wenig ändern, denn auch wenn die Leistung des iPhone 14 Pro Max noch einmal stärker sein dürfte, wird die Performance des Vorgängers dadurch nicht schlechter. Hauptgründe für ein Upgrade auf das neue iPhone 14 Pro Max dürften vor allem die höher auflösende Kamera und die schnellere Ladegeschwindigkeit sein, wenn sich die Gerüchte bestätigen. So wie es aussieht, werdet ihr den Unterschied zwischen iPhone 13 Pro Max und iPhone 14 Pro Max im Alltag wenig spüren. Schon das 13er-Modell hat so viel Rechenleistung, dass die meisten Nutzer diese selten voll ausschöpfen. Habt ihr also schon ein iPhone 13 Pro Max, habt ihr wahrscheinlich wenig Grund, euch den Nachfolger zuzulegen. Anders sieht es aus, wenn ihr ein älteres iPhone-Modell nutzt und ohnehin über ein neues Apple-Smartphone nachdenkt. In diesem Fall solltet ihr eure Entscheidung vom Preis abhängig machen. Bisher hat Apple zum Release der neuen iPhones die UVP der älteren Modelle gesenkt. Das bedeutet, das iPhone 13 Pro Max könnte günstiger werden und ein noch besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Eure Leitfrage lautet dann: Rechtfertigen die technischen Neuerungen den Aufpreis?

