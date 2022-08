Die aktuellen iPhones gehören zum Besten, was der Smartphone-Markt zu bieten hat. Doch Fans wünschen sich schon lange eine verbesserte Ladegeschwindigkeit. Wir haben uns für euch die aktuell heißesten Gerüchte dazu angeschaut und verraten, wie schnell sich das iPhone 14 laden lassen könnte.

Inhaltsverzeichnis

Die Technikwelt wartet gespannt auf die diesjährigen iPhone-Modelle. Neben klassischen Verbesserungen, wie zum Beispiel die iPhone 14 Kamera, erwarten einige Leaker die längst überfällige Verbesserung der Ladegeschwindigkeit: Während konkurrierende Modelle aus der Android-Welt teilweise schon die 100-W-Marke durchbrochen haben, lassen sich selbst die aktuellen Pro-Modelle von Apple offiziell mit nur bis zu 20 W laden. Wir fassen für euch zusammen, was die Gerüchteküche diesbezüglich zum iPhone 14 sagt, das ihr nach Release bei uns im Shop findet, wo im Moment aktuelle iPhones mit Vertrag auf euch warten. Bis dahin findet ihr auf der dazugehörigen Seite eine Zusammenfassung der bisherigen Leaks.

iPhone 14 mit Schnellladetechnologie: Wie schnell wird es wirklich?

Die aktuellen iPhone-Modelle – rundum das iPhone 13 – bieten allesamt die gleiche Ladegeschwindigkeit. Klassisch per Lightning-Kabel bietet das iPhone 13 20 W, per MagSafe 15 W und per Qi (kabelloses Laden) 7,5 W. Durch die verschiedenen Akkukapazitäten der iPhone-13-Modelle, entstehen dennoch unterschiedliche Ladezeiten. Das iPhone 13 Pro Max mit 4373 mAh braucht länger, um es voll aufzuladen, als das iPhone 13 mini mit 2438 mAh. Dafür hält das Pro Max trotz größerem Display deutlich länger durch.

Der iPhone 14 Akku könnte im Vergleich zum Vorgänger nochmals anwachsen. In Kombination mit einem effizienteren Chip, dürften wir uns in diesem Fall wohl auf noch längere Akkulaufzeiten freuen. Da wohl nach wie vor kein Netzteil beim iPhone beiliegen dürfte, müsst ihr weiterhin auf bereits vorhandene Netzteile zurückgreifen.

Apple soll mit dem iPhone 14 ein neues Apple-Netzteil einführen, dass auf 30 W setzen soll. Das ist ein Hinweis darauf, dass die kommenden iPhone-Modelle immerhin etwas schneller (30 W anstatt 20 W) aufladen könnten. Die Gerüchteküche geht von einem Dual-Netzteil für bis zu zwei Geräte aus. Kabelloses Laden soll dabei weiterhin nur mit bis zu 15 W möglich sein.

iPhone 14 Laden: Zusammenfassung

iPhone-13-Modelle haben offiziell eine Ladegeschwindigkeit von bis zu 20 W.

Das iPhone 14 soll mit bis zu 30 W aufladen.

Ein separates Dual-Netzteil von Apple soll gleichzeitig an den Start gehen.

Häufig gestellte Fragen

Wann kommt das iPhone 14 auf den Markt?

Traditionell stellt Apple seine neuesten iPhone-Modelle im September eines jeden Jahres vor. Auch 2022 gehen wir von einem pünktlichen Release aus. Die Gerüchteküche spricht konkret vom 7. oder 13. September als Präsentationstermin.

Ist es schlecht für das iPhone über Nacht zu laden?

Es ist nicht schädlich, euer iPhone über Nacht zu laden. Alle modernen iPhone-Modelle sind mit intelligenten Akkufunktionen ausgestattet. Die überwachen eure Ladegewohnheiten und passen die Ladezyklen automatisch an, sodass die Batterie möglichst lange funktioniert.

Wie Akku schonend laden?

Die Außentemperatur ist alles, was ihr beim Laden eures iPhone-Akkus beeinflussen könnt. Kein Smartphone mag Hitze. Wird das iPhone zu warm, stellt ein Sicherheitsmechanismus das Gerät automatisch aus. Achtet also darauf, euer iPhone möglichst nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder in einem Vulkan aufzuladen.

