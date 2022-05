Wann kommt das iPhone 14? Im Herbst will Apple mit neuen Smartphones wieder einmal für Schlagzeilen sorgen. An welchem Tag genau die Geräte im Rampenlicht stehen, scheint nun bekannt.

Apple wird das iPhone 14 in der Kalenderwoche 37 vorstellen, meldet zumindest iDrop News. Das Portal beruft sich auf Quellen aus Unternehmenskreisen. Da man mit einem Event an einem Dienstag rechnet, könnt ihr euch schon einmal vorsichtig den 13. September im Kalender notieren. Auf Weibo und Twitter melden diverse Leaker dasselbe Datum. Ob diese die Info nur von iDrop kopiert haben oder von eigenen Quellen berichten, ist leider unklar.

Unsere Empfehlung

+10 GBpro Jahr

Apple iPhone 13 Pro

+ o2 Grow 40+ GB Jedes Jahr 10 GB mtl. Datenvolumen mehr (automatisch und ohne Aufpreis)

Mit CONNECT-Funktion (bis zu 10 SIM-Karten für die Nutzung des Datenpakets)

40+ GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./36Monate: 54,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Für pünktlichen Release: Apple gibt Vollgas

Dass Apple im Hintergrund aktuell mit Hochdruck an einer pünktlichen Keynote arbeitet und mit Extralohn lockt, um der Chip-Krise Herr zu werden, berichteten wir bereits. Nun wird es also sehr konkret. Ob die Gerüchte stimmen, lässt sich aktuell aber leider nur schwer einschätzen. Da es bis zum Herbst noch einige Monate sind, können wir Änderungen in Apples Terminplanung nicht ausschließen.

Neben einem iPhone 14 und einem iPhone 14 Max soll Apple derzeit zudem an einem iPhone 14 Pro und Pro Max arbeiten. Das Mini-Modell hat offenbar ausgedient. Die Serie setzt sich künftig wohl aus mehr größeren Geräten zusammen, und auch der Preis soll steigen. Zumindest, wenn wir den bisherigen iPhone-14-Gerüchten Glauben schenken dürfen. Jubelstürme lösen die bisherigen Meldungen zum neuen iPhone allerdings nicht aus, zumindest nicht bei CURVED-Chefredakteur Chris:

Vier iPhone 14 und noch viel mehr

Neben neuen Smartphones sind außerdem Kopfhörer (AirPods Pro 2), mehrere Uhren (Apple Watch 8, Apple Watch 9 Apple Watch Extreme Edition) und neue Macs im Gespräch – unter anderem. Denn anscheinend plant Apple 2022 einen Release-Wahnsinn. Sehr wahrscheinlich wird Cupertino die Vorstellungen aber wieder auf eine ganze Serie von Events strecken.