iPhone 15 vs. iPhone 15 Pro: Wie groß ist der Unterschied?

Der Release von iPhone 15 und iPhone 15 Pro rückt näher. Zeit für einen Vergleich auf Basis der bisherigen Informationen. Lest bereits vor der Apple-Keynote, welche Unterschiede uns wohl erwarten.

Eines vorweg: Die in diesem Vergleich zwischen iPhone 15 und iPhone 15 Pro genannten Spezifikationen und Preise sind noch nicht offiziell. Wir haben sie aus den bisherigen Gerüchten entnommen und ihrer Glaubwürdigkeit entsprechend ausgewählt. Das sollte euch bereits vor dem Release einen guten Eindruck davon vermitteln, wie sich die kommenden Top-Smartphones unterscheiden. Viel Spaß!

Kurzvergleich: iPhone 15 vs. iPhone 15 Pro Geräte-Abbildung Hersteller Apple Apple Modell iPhone 15 iPhone 15 Pro Display und Gehäuse Display-Größe 6.1 Zoll 6.1 Zoll Auflösung Pixeldichte Technologie OLED OLED Frequenz 60 Hz 120 Hz Maße Größe Material Glas (Rückseite), Aluminium (Rahmen) Glas (Rückseite), Titan (Rahmen) Gewicht Leistungsmerkmale Chipsatz A16 Bionic A17 Bionic Taktrate AnTuTu Klasse Installierter RAM 6 GB RAM 8 GB RAM Interner Speicher Akkuleistung 3877 mAh Kapazität 3650 mAh Kapazität Lebensdauer der Batterie Sicherheit Face ID Face ID Betriebssystem iOS 17 (ab Werk) iOS 17 (ab Werk) Kamera Hauptkamera 48 MP Weitwinkel + 12 MP Ultraweitwinkel 48 MP Weitwinkel + 12 MP Ultraweitwinkel + 12 MP Zoom Frontkamera 12 MP 12 MP Konnektivität Anschlüsse USB-C USB-C Dual-SIM Ja Ja NFC Ja Ja 4G LTE Ja Ja 5G Ja Ja Preis UVP Angebot

Design: Was ist neu bei iPhone 15 und iPhone 15 Pro?

Das iPhone-Design hat sich in vergangenen Jahren kaum verändert. Nichtsdestotrotz zählen iPhone 14 und Co. auch 2023 ohne Zweifel zu den attraktivsten Handys auf dem Markt. Auch deshalb dürfte Apple beim iPhone 15 und iPhone 15 Pro am grundlegenden, bewährten Look festhalten. Was nicht bedeutet, dass der Hersteller das Design eins zu eins von den Vorgängermodellen übernimmt.

Ist die Dynamic Island (Bild) bald nicht mehr Pro-exklusiv? (© 2022 CURVED )

Etwas kleiner fallen die Unterschiede bisherigen Informationen zufolge erneut beim Standardmodell aus. Immerhin soll das iPhone 15 aber die Dynamic Island bekommen, die in der iPhone-14-Serie noch den Pro-Modellen vorbehalten ist. Hinter dem Begriff verbirgt sich eine Kamera-Aussparung im Display, die softwaregestützt ihre Form verändern kann. Wie das im Detail funktioniert, lest ihr in unserem Test des iPhone 14 Pro Max.

Die Dynamic Island wird mit Sicherheit auch das Pro-Modell zieren. Darüber hinaus soll das iPhone 15 Pro deutlich dünnere Display-Rahmen erhalten als sein Vorgängermodell – und nach aktuellem Stand auch dünnere Display-Rahmen als alle anderen Smartphones auf dem Markt.

The iPhone 15 Pro and iPhone 15 Pro Max will feature the thinnest bezels of any smartphone 😍 pic.twitter.com/ZHELkKt88A — Apple Hub (@theapplehub) July 31, 2023

Ebenfalls im Gespräch ist eine Neuerung bei der Materialwahl: Statt wie bisher aus Edelstahl soll der Rahmen aus Titan bestehen. Dadurch würde sich das Gewicht verringern und die ohnehin schon sehr gute Widerstandsfähigkeit verbessern. Außerdem ist Titan weniger anfällig für Fingerabrücke und die Kanten sollen weniger scharf ausfallen.

Doch egal, ob Titan oder Edelstahl: Der Rahmen des iPhone 15 Pro wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach von dem des iPhone 15 unterscheiden. Denn beim Standardmodell besteht er aller Voraussicht nach aus Aluminium.

ICYMI: This is what iPhone 15 Pro will look like based on more leaked details obtained by 9to5Mac https://t.co/MToyKSMwV5 pic.twitter.com/OgwQu97hIo — 9to5Mac (@9to5mac) April 10, 2023

Auch die Glasrückseite der Geräte könnte sich unterscheiden: Beim iPhone 15 soll diese glänzend sein, beim iPhone 15 Pro matt. Es gibt aber auch anderslautende Gerüchte, nach denen Apple den matten Look auch für das iPhone 15 vorsieht.

Änderungen im Inneren des Pro-Modells sollen das Handy außerdem besser reparierbar machen. Das iPhone 15 sei diesbezüglich ebenbürtig, so Gerüchte. Denn bei dessen Vorgängermodell hat Apple diese Änderung bereits 2022 vorgenommen.

Wiederum exklusiv für das iPhone 15 Pro (Max) soll ein sogenannter Action Button sein, der den Stummschalter ersetzt. Die neue physische Taste lässt sich offenbar mit Funktionen belegen – zum Beispiel für die Kamera.

Ich welchen Farben erscheinen iPhone 15 und iPhone 15 Pro?

Unterschiede wird es außerdem voraussichtlich bei der Farbauswahl geben. Denn Apples Pro-Modelle erscheinen traditionell in anderen Farbtönen als die günstigeren Geräte des Herstellers. Aktuell sind folgende im Gespräch:

iPhone-15-Farben:

Midnight (Mitternacht)

Starlight (Polarstern)

Product RED (Rot)

Light Pink (Rosa)

Light Blue (Hellblau)

Mint-/Hellgrün

Phone-15-Pro-Farben:

Crimson Red (Dunkelrot) oder Dunkelblau

Gold

Space Schwarz

Silber

iPhone 15 Pro is widely rumored to come in this slick red 😮‍💨 pic.twitter.com/DX9LVF0txU — Ian Zelbo (@ianzelbo) April 10, 2023

Wie groß sind iPhone 15 und iPhone 15 Pro?

Der Größenunterschied dürfte hingegen nicht allzu deutlich ausfallen. Alles weist darauf hin, dass uns jeweils eine Bilddiagonale von 6,1 Zoll erwartet. Aufgrund der kolportierten schmaleren Display-Ränder könnte das iPhone 15 Pro aber einen Tick kleiner sein – je nachdem, wie dick der neue Rahmen ist.

In der iPhone-14-Serie verhält es sich genau andersherum: Mit Abmessungen von 147,5 x 71,5 x 7,85 mm ist das Pro-Modell etwas größer und dicker als das Standardmodel (146,7 x 71,5 x 7,80 mm). In dieser Größenordnung dürften sich auch iPhone 15 und iPhone 15 Pro bewegen.

iPhone 14 (rot) und iPhone 14 Pro (weiß) im Größenvergleich (© 2022 CURVED )

Der Gewichtsunterschied könnte dieses Jahr kleiner sein, da das iPhone 15 Pro durch den Titan-Rahmen etwas weniger auf die Waage bringen dürfte. Da es wahrscheinlich aber mit mehr Kamera-Objektiven und einem größeren Akku ausgestattet ist als das iPhone 15, ist es vermutlich trotzdem schwerer.

ProMotion und Always-on-Display nur fürs iPhone 15 Pro

Mit den dünneren Display-Rahmen haben wir einen wahrscheinlichen Display-Unterschied zwischen iPhone 15 und iPhone 15 Pro bereits angesprochen. Es bleibt aber nicht der einzige in diesem Vergleich. Wie in der aktuellen Generation setzt Apple Gerüchten zufolge nur bei den Pro-Modellen auf die ProMotion-Technologie. Also auf 120-Hz-Displays, die aufgrund ihrer hohen Bildwiederholrate Animationen besonders flüssig darstellen.

Bemerkbar ist der Unterschied zu 60 Hz unter anderem beim Scrollen auf Websites oder in unterstützten Apps und Mobile Games. Um Strom zu sparen, kann das iPhone 15 Pro die Bildwiederholrate automatisch auf bis zu 1 Hz reduzieren, wenn ihr statische Inhalte betrachtet.

Apples Always-on-Display im Vorgänger des iPhone 15 Pro Max (© 2022 CURVED )

Wahrscheinlich wird außerdem nur das iPhone 15 Pro ein Always-on-Display bieten, das euch im Ruhezustand Informationen und (auf Wunsch) ein abgedunkeltes Hintergrundbild anzeigt.

Kamera-Vergleich: iPhone 15 vs. iPhone 15 Pro

Mit die größten Unterschiede zwischen iPhone 15 und iPhone 15 Pro dürften sich im Kamera-Vergleich offenbaren. Üblicherweise spendiert Apple nur den Pro-Modellen eine Triple-Kamera samt Teleobjektiv – und daran wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach auch 2023 nichts ändern.

Wie sein Vorgänger (Bild) begnügt sich das iPhone vermutlich mit einer Dual-Kamera (© 2022 CURVED )

Auch das iPhone 15 erhält voraussichtlich nur eine Dual-Kamera – allerdings offenbar mit kräftigem Upgrade gegenüber dem iPhone 14: Die Auflösung des Haupt-Objektivs soll von 12 MP auf 48 MP steigen. Das würde nicht nur die Maximalschärfe verbessern, sondern auch Pixel-Binning ermöglichen. Für weniger Bildrauschen und eine stärkere Low-Light-Performance – vergleichbar mit dem iPhone 14 Pro (zum Test) und Pro Max. Ebenfalls spannend in dem Zusammenhang: Kommt auch das ProRAW-Format auf das iPhone 15 oder nur auf das iPhone 15 Pro und Pro Max?

Beim zweiten Objektiv handelt es sich nahezu sicher um ein Ultraweitwinkel. Wer ein Teleobjektiv mit optischem Zoom möchte, muss wohl zum iPhone 15 Pro (Max) greifen. Ob es hier bei 3-facher Vergrößerung bleibt oder das Gerät eine Periskoplinse für mehr Reichweite erhält, ist aktuell unklar. Im Vergleich zur Android-Konkurrenz gäbe es diesbezüglich auf jeden Fall Nachholbedarf, wie etwa das Galaxy S23 Ultra im Test deutlich gemacht hat. Womöglich bekommt aber nur das iPhone 15 Pro Max den Super-Zoom oder gar erst die 2024er iPhone-Generation.

Die Triple-Kamera (Bild: iPhone 14 Pro Max) soll beim iPhone 15 Pro noch größer sein (© 2022 CURVED )

Wahrscheinlicher scheint momentan eine Verbesserung am Hauptobjektiv. Zwar soll die Maximalauflösung weiterhin 48 MP betragen. Das Hauptobjektiv kann angeblich aber auf einen noch größeren Bildsensor zugreifen als bisher. Hieße: noch bessere Aufnahmen im Dunkeln und noch weniger Bildrauschen als beim Vorgängermodell und wohl auch als beim iPhone 15.

Diesem bleibt dafür wahrscheinlich immerhin das riesige Kameramodul erspart, mit dem das iPhone 15 Pro ausgestattet sein soll:

iPhone 11 Pro -> iPhone 14 Pro -> iPhone 15 Pro

when does it stop pic.twitter.com/QkW9AGUbIq — Ian Zelbo (@ianzelbo) February 16, 2023

Leistung: iPhone 15 Pro im Vorteil

Was den Antrieb angeht, setzt Apple Gerüchten zufolge auf die gleiche Strategie wie zuletzt. Demnach bekommt das iPhone 15 einen Vorjahres-Chip: den A16 Bionic, der bereits im iPhone 14 Pro und Pro Max steckt. Beide Geräte zählen zu den schnellsten Smartphones auf dem Markt, doch das iPhone 15 Pro wird die Messlatte vermutlich noch mal ein ganzes Stück höher legen.

Dem Bloomberg-Journalisten Mark Gurman zufolge komme hier ein 3-nm-Chip zum Einsatz, der "spürbar flotter" als der A16 sei. Voraussichtlich wird der neue Super-Antrieb A17 Bionic heißen. Wie stark sich der Leistungsunterschied in der Praxis bemerkbar macht, bleibt abzuwarten. Bereits der A16 Bionic ist für alle aktuellen Handy-Anwendungsszenarien fast schon überqualifiziert.

Auch was den Arbeitsspeicher betrifft, soll das iPhone 15 Pro Vorteile haben: Offenbar verbaut Apple hier 8 GB RAM, während sich das iPhone 15 mit 6 GB begnügen muss. Beachtet dabei, dass diese Werte nicht mit denen von Android-Smartphones vergleichbar sind. iPhones nutzen ihren Arbeitsspeicher deutlich effizienter und kommen daher mit weniger RAM aus.

Akku, Aufladen und USB-C

Einem Leak zufolge soll die Akkukapazität des iPhone 15 ganze 3877 mAh betragen, während das iPhone 15 Pro auf 3650 mAh kommt. Dennoch könnte das Pro die bessere Akkulaufzeit bieten. Grund dafür ist sein mutmaßlich im 3-nm-Verfahren gefertigter A17 Bionic Chip, der effizienter arbeiten sollte als der A16 im iPhone 15.

I’m tired hearing about these iPhone 15 Pro buttons… LET’S HEAR IT FOR USB-C pic.twitter.com/XFL6UDftW9 — Ian Zelbo (@ianzelbo) April 13, 2023

Die Aufladung via Kabel soll jeweils über USB-C funktionieren. Dafür weicht der Lightning-Anschluss, der bei aktuellen iPhones verbaut ist. Wie schnell das Aufladen vonstattengeht, ist aktuell unklar. Aktuelle Apple-Handys laden mit maximal 20 W auf. Gerüchten zufolge könnte das beim iPhone 15 so bleiben, während das iPhone 15 Pro unter Umständen bis zu 27 W erreicht.

Am schnellsten kabellos laden lassen sich beide Geräte wahrscheinlich via MagSafe – vermutlich mit bis zu 15 W, während über Qi maximal 7,5 W möglich sind.

Preis: Wie teuer werden iPhone 15 und iPhone 15 Pro?

Nach aktuellem Stand soll das iPhone 15 Pro mehr kosten als sein direktes Vorgängermodell. Das iPhone 15 hingegen könnte einer Preiserhöhung entgehen. Beachtet, dass diese Prognosen für die USA gelten und sich die Preise sicherlich nicht eins zu eins umrechnen lassen werden. Außerhalb des Heimatmarktes hat Apple zuletzt einen Aufpreis verlangt. Für die USA sind momentan folgende Einstiegspreise für iPhone 15 und iPhone 15 Pro im Gespräch:

iPhone 15: 799 Dollar

799 Dollar iPhone 15 Pro: 1099 Dollar

Für Deutschland könnte das – spekulativ – folgende Preise bedeuten:

iPhone 15: 999 Euro

999 Euro iPhone 15 Pro: 1299 Euro

Sollte das iPhone 15 tatsächlich zum gleichen Preis erhältlich sein wie das iPhone 14 zum Release, wäre das sicherlich erfreulich. Mit der Dynamic Island, der neuen Kamera und den schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingen hätte Apple durchaus Grund, etwas mehr zu verlangen.

iPhone 15 vs. iPhone 15 Pro: Unser Fazit Francis Lido

Unser Vergleich zwischen iPhone 15 und iPhone 15 Pro kann Apple-Fans zuversichtlich stimmen. Beide Geräte bieten offenbar einen deutlichen Mehrwert gegenüber ihren Vorgängermodellen. Stimmen die Gerüchte, fehlen dem iPhone 15 jedoch einige Features, die man von einem Premium-Smartphone erwarten darf. Allen voran ein 120-Hz-Display, wie es bei der Konkurrenz inzwischen teilweise bereits in der Mittelklasse zu finden ist. Auch der Verzicht auf ein Teleobjektiv mit optischem Zoom und die Entscheidung für den Vorjahres-Chipsatz wären enttäuschend. Davon abgesehen haben wir es beim iPhone 15 zwar mit einem Top-Smartphone zu tun, doch das iPhone 15 Pro bietet anscheinend noch mal deutlich mehr. Der sicherlich deutliche Aufpreis für das Pro könnte sich 2023 so lohnen wie schon lange nicht mehr: Der Titan-Rahmen, die neue Triple-Kamera, der A17 Bionic Chip und das 120-Hz-Display sind gute Gründe, etwas tiefer in die Tasche zu greifen.

Häufig gestellte Fragen

Welcher iPhone-Akku hält am längsten?

Das iPhone mit der längsten Akkulaufzeit ist in der Regel das aktuelle Pro-Max-Modell, 2023 also wahrscheinlich das iPhone 15 Pro Max. Knapp dahinter dürfte das iPhone 15 Plus landen. Beide Geräte bieten durch ihre großen Abmessungen viel Platz für einen ausdauernden Akku.

Wann kommen iPhone 15 und iPhone 15 Pro?

Der Release ist höchstwahrscheinlich Mitte September 2023.

Was ist am iPhone 15 Pro besser?

Zu den Vorzügen des iPhone 15 Pro gegenüber dem iPhone 15 zählen voraussichtlich eine Triple-Kamera, ein 120-Hz-Display, der A17 Bionic Chip und das hochwertigere Gehäuse.

