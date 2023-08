iPhone 15 (Pro): Mit diesen Farben ist zu rechnen

Das Wichtigste in Kürze

Das iPhone 15 (Plus) soll in fünf Farben erhältlich sein

Das iPhone 15 Pro (Max) soll nur vier Farbvarianten bieten

Es sind im Vergleich zu den Vorgängern drei neue Farben zu erwarten

Es gibt bereits einige Gerüchte zum iPhone 15 (Plus) und dem iPhone 15 Pro (Max) – auch zu den Farben. Wir verschaffen euch einen Überblick, sodass ihr schon vorab überlegen könnt, welche Variante für euch infrage kommt.

Inhaltsverzeichnis

Apple wird wohl wie auch im vergangenen Jahr vier neue iPhone-Modelle vorstellen. Dazu soll es auch wieder zwei Farbpaletten geben: Eine für die Standard- und eine für die Pro-Versionen. Die Farbauswahl soll aber nicht das einzige Unterscheidungsmerkmal sein. Welche Unterschiede es noch geben könnte, erfahrt ihr in unserem Artikel iPhone 15 vs. iPhone 15 Pro.

Unsere Empfehlung

Apple iPhone 14

+ o2 Mobile M Boost 50+ GB

+ Apple AirPods Pro (2. Gen.) 5 GB Daten-Upgrade jedes Jahr (automatisch und ohne Aufpreis)

Mit CONNECT-Funktion (bis zu 10 SIM-Karten für die Nutzung des Datenpakets)

50+ GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./36Monate: 45,99 € einmalig: 13,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Handys

iPhone 15 (Plus): Mögliche Farbvarianten

Das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus teilen sich eine Farbpalette, die wie bei den Vorgängermodellen recht bunt ausfällt. Insgesamt soll es diese fünf Farben zur Auswahl geben:

iPhone 15 (Plus) Farben

Mitternacht

Polarstern

Picton Blue

Telemagenta

Cyan

Bei den Farben Mitternacht (Schwarz) und Polarstern (Weiß) handelt es sich um Klassiker, die Apple jedes Jahr aufs Neue aufsetzt. Wenn ihr wissen wollt, wie sie aussehen, müsst ihr euch nur das iPhone 14 (im Test hier) ansehen.

Das Blau des iPhone 14 Plus (Bild) ist eine gedeckte Farbe (© 2022 CURVED )

Anders sieht es bei Picton Blue (Hellblau) aus, das anders als das Blau des iPhone 14 nicht blass, sondern kräftig ausfallen soll. Ebenso soll Telemagenta (Pink) eine sehr knallige Farbe sein. Einzig Cyan (Türkis) könnte gedeckter wirken. Allerdings sind sich die Köche der Gerüchteküche noch uneinig, ob es diese Variante überhaupt geben soll.

iPhone 15 Pro (Max): Gerüchte zu den Farben

Das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max sollen Apples neue Premium-Handys sein. Wie auch bei den Vorgängermodellen sollen die Farben recht schlicht ausfallen, um den edlen Eindruck zu wahren. Insgesamt werden diese vier Farbvarianten erwartet:

Space Schwarz

Silber

Gold

Crimson

Ein sehr unspektakuläres Farbaufgebot, wenn es sich denn so bewahrheiten sollte. Denn Space Schwarz, Silber und Gold gab es auch schon für die vorherige Generation. Ihr könnt sie euch also schon einmal beim iPhone 14 Pro (Max) anschauen, falls ihr Interesse habt.

Die Farbe Dunkellila des iPhone 14 Pro Max (Bild) soll beim iPhone 15 Pro Max wegfallen (© 2022 CURVED )

Etwas farbenfroher soll die Variante Crimson (Dunkelrot) sein, die das Dunkellila des iPhone 14 Pro (Max) beerben könnte. Es handelt sich hierbei nicht um ein PRODUCT(RED), welches es für gewöhnlich für die Standardvarianten gibt, sondern um eine eigenständige Farbe, die nichts mit dem Spendenprogramm zu tun hat.

Mehr Farbenfreude mit der richtigen Hülle?

Passend zu seinen neuen iPhones wird Apple auch garantiert wieder ein eigenes Angebot an passenden Hüllen bereitstellen. Diese bieten nicht nur Schutz, sondern erweitern auch die Farbauswahl enorm.

Für das iPhone 14 Pro (im Test hier) stehen derzeit beispielsweise ganze zwölf Farben bei den Silikonhüllen zur Auswahl. Darunter Exoten wie Kanariengelb, Agavengrün und Kalkrosa. Hinzu kommt ein Aufgebot von fünf verschiedenfarbigen Ledercases, die zum Beispiel Umbra (Braun) und Orange beisteuern. Ähnlich wird es auch beim iPhone 15 Pro sein.

Bedenkt außerdem, dass es nicht nur die offiziellen iPhone-Hüllen gibt. Bei Drittanbietern gibt es noch mehr Auswahl, sodass ihr euer iPhone 15 (Pro) in genau die Farbe kleiden könnt, die euch am besten gefällt.

Unsere Empfehlung

Apple iPhone 14 Pro

+ o2 Mobile M Boost 50+ GB 5 GB Daten-Upgrade jedes Jahr (automatisch und ohne Aufpreis)

Mit CONNECT-Funktion (bis zu 10 SIM-Karten für die Nutzung des Datenpakets)

50+ GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./36Monate: 44,99 € einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Handys

Fazit

Auf Basis der Gerüchte gehen wir aktuell davon aus, dass es neun verschiedene Farben für die iPhone-15-Generation geben wird. Fünf für die Standardmodelle und vier für die Pro-iPhones.

Auffällig ist, dass beim iPhone 15 (Plus) bislang noch kein PRODUCT(RED) (Rot) aufgelistet ist. Allerdings könnte diese Variante auch erst nach der Vorstellung der iPhones zum Line-up hinzugefügt werden.

Generell solltet ihr davon ausgehen, dass Apple einige Farben erst später veröffentlicht, also lange nach der Vorstellung der Geräte. Das hat der Hersteller in den vergangenen Jahren häufig so gehandhabt.

Deal Apple iPhone 13

+ o2 Mobile M Boost 50+ GB mtl./36Monate: 44,99 einmalig: 37,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Handys

Deal 7 GBEXTRA

Daten Apple iPhone 11

+ Blau Allnet Plus 8 GB + 7 GB 30,99 € mtl./24Monate: 29,99 einmalig: 7,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Handys