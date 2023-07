Das Wichtigste in Kürze

Das iPhone 15 Pro ist im September 2023 zu erwarten

Es wird vermutlich ein neuer A17-Chip verbaut

Der Einstiegspreis könnte an der 1500-Euro-Grenze kratzen

Es dauert noch einige Zeit, bis das iPhone 15 Pro auf den Markt kommt. Viele richten ihre Blicke dennoch bereits auf die kommende iPhone-Generation: Es gibt schon einige Gerüchte rund um das Pro-Modell. Was ihr erwarten dürft, haben wir für euch zusammengefasst.

Sobald es verfügbar ist, findet ihr hier das iPhone 15 Pro mit Vertrag. Darüber hinaus haben wir für euch auch die aktuellen Gerüchte zum iPhone 15 zusammengefasst.

Inhaltsverzeichnis

Unsere Empfehlung

Apple iPhone 14 Pro

+ o2 Mobile M Boost 50+ GB 5 GB Daten-Upgrade jedes Jahr (automatisch und ohne Aufpreis)

Mit CONNECT-Funktion (bis zu 10 SIM-Karten für die Nutzung des Datenpakets)

50+ GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./36Monate: 44,99 € einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Handys

iPhone 15 Pro: Release im Spätsommer 2023?

Markiert das iPhone 15 Pro einen Meilenstein? Bislang können wir nur spekulieren. Offiziell lässt sich Apple wie gewohnt nicht in die Karten schauen. Dass es auch 2023 eine neue iPhone-Generation geben wird, gilt allerdings als gesichert.

Und wann kommen die neuen Modelle?

Apple veröffentlicht seine Top-Geräte meist im dritten Quartal, genauer gesagt im September. Sollte es keine außergewöhnlichen Ereignisse geben, könnt ihr euch also auf den Spätsommer freuen. Eine offizielle Einladung verschickt Apple in der Regel aber erst rund zwei Wochen vor der Keynote, auf der neue iPhone-Modelle vorgestellt werden.

Modelle: Nur iPhone 15 Pro oder auch Ultra?

Im Zuge der Vorstellung des iPhone 14 wartete Apple mit einer Überraschung auf. Anstelle des erwarteten iPhone 14 mini gab es das krasse Gegenteil: Ein iPhone 14 Plus (im Test hier), also eine besonders große Variante des Basismodells. Bei den beiden Pro-Modellen (iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max) blieben diesbezüglich die Überraschungen aus.

Das iPhone 14 (rechts) hat mit dem iPhone 14 Plus (links) einen großen Bruder bekommen (© 2022 )

Und 2023? Bei der künftigen Generation gehen wir von einem iPhone 15, iPhone 15 Plus und iPhone 15 Pro aus. Ob es ein iPhone 15 Pro Max geben wird, ist unklar. Dass diese Modellvariante kommt, gilt als sicher, der Name könnte sich aber ändern. In der Gerüchteküche kochen iPhone 15 Pro Ultra und iPhone 15 Ultra hoch.

Apple will anscheinend eine neue Bezeichnung in die Serie integrieren. Warum? Wir vermuten, dass sich das Pro- vom Pro Max-Modell künftig mehr unterscheiden soll.

Was wissen wir über das Design des iPhone 15 Pro?

Apple wird auch 2023 das Design seiner iPhones vermutlich nicht neu erfinden. Die Gerüchteübersicht zum iPhone 15 Pro gibt aber preis, dass euch dennoch einige Änderungen erwarten könnten.

So soll das Handy auf der Rückseite abgerundete Ränder erhalten, ähnlich wie beim iPhone 5c. Das Smartphone könnte außerdem aus Titan gefertigt sein – zumindest die Gehäuseränder. Diese Materialauswahl würde es Apple ermöglichen, das iPhone 15 Pro leichter als das iPhone 14 Pro ausfallen zu lassen.

Als mögliche Farben werden aktuell folgende Varianten aufgezählt:

Dunkelrot (Crimson)

Gold

Silber

Space Schwarz

Die Farbe Dunkellila, die derzeit für das iPhone 14 Pro (Max) erhältlich ist, würde also durch die Variante Dunkelrot ersetzt werden.

Das iPhone 15 Pro schaltet ihr angeblich über einen Solid-State-Button ein und aus. Die Neuerung soll es auch für die Lautstärkeregelung geben. Die virtuellen Knöpfe sind vergleichbar mit dem Trackpads eures Macs. Da sie nicht mechanisch eingedrückt werden können, dürfte das iPhone 15 Pro besser vor Wasser geschützt sein als sein Vorgängermodell.

Display: Wie groß wird das iPhone 15 Pro?

Beim iPhone 15 Pro will Apple angeblich an der Displaygröße des Vorgängermodells festhalten. Es bliebe also bei 6,1 Zoll.

Insgesamt gibt es mutmaßlich wenige und nur kleine Änderungen auf der Front: So seien Face ID oder Touch ID unter dem Display (noch) nicht zu erwarten. Die Gesichtserkennung landet daher wohl auch beim iPhone 15 Pro in der "Dynamic Island"-Aussparung.

Wie gut wird die Kamera des iPhone 15 Pro?

Im iPhone 15 Pro soll eine neue Hauptkamera stecken, die aus dem Hause Sony stammt, meldet das japanische Magazin Nikkei Asia. Der Sensor kann angeblich noch mehr Licht einfangen als bisherige Modelle und einen größeren Dynamikbereich liefern. Die Linse soll auch mit Gegenlicht und bei schwachen Lichtverhältnissen besser zurechtkommen. Euer Ausschuss aufgrund über- oder unterbelichteter Bilder könnte daher künftig kleiner ausfallen.

Das iPhone 15 Ultra könnte mit einer noch besseren Kamera als das iPhone 14 Pro Max ausgestattet sein (© 2022 CURVED )

Wir haben bereits erwähnt, dass sich das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Ultra nicht nur in der Displaygröße unterscheiden sollen, also anders als bei den aktuellen iPhones (hier zum Vergleich). Dem Analysten Ming-Chi Kuo zufolge bekommt das Ultra-Modell ein größeres Kamera-Upgrade. Geplant ist ein Periskop-Objektiv mit einem 10-fach optischen Zoom. Bislang bieten die iPhones maximal eine 3-fache optische Vergrößerung.

Leistung: Noch mehr Power geht immer

Bereits im iPhone 14 Pro steckt so viel Power, dass ihr das Maximum in der Praxis kaum abrufen könnt. Apple rühmt sich zudem damit, dass der A16-Chip der Android-Konkurrenz um Jahre voraus sei. Den Vorsprung will der Hersteller mit einem neuen, im 3-nm-Prozess hergestellten A17-Chip ausbauen.

Euch erwarten angeblich eine noch stärkere Performance und ein optimierter Stromverbrauch. Es scheint darüber hinaus eine weitere Änderung geplant zu sein: Der Arbeitsspeicher wächst offenbar auf 8 GB.

iPhone 15 Pro mit USB-C?

Seit einigen Jahren wird bereits spekuliert, Apple könnte den Lightning-Anschluss abstoßen und durch USB-C ersetzen. Beim iPhone haben sich die Gerüchte bisher nicht bewahrheitet. Allerdings ist dieser Anschlusstyp in den neueren iPad- und Mac-Modellen verbaut.

Beim iPhone 15 Pro dürfte es nun aber endlich so weit sein – zumindest hierzulande: Ein EU-Beschluss, laut dem USB-C in Europa fester Standard sein soll, lässt Apple keine Wahl. "Wir halten uns daran", so Apples Marketing-Chef Greg Joswiak im Interview mit dem Wall Street Journal.

Zwischen den einzelnen Modellen soll es allerdings Unterschiede geben. Die Non-Pro-Varianten bekommen angeblich einen USB-C-2.0-Anschluss mit einer Übertragungsrate, die auf dem Level eines Lightning-Ports ist, meldet Analyst Ming-Chi Kuo. Für das iPhone 15 Pro sei hingegen mindestens der deutlich schnellere Support von USB 3.2 oder Thunderbolt 3 geplant.

Unsere Empfehlung

Apple iPhone 14 Pro Max

+ o2 Mobile M Boost 50+ GB 5 GB Daten-Upgrade jedes Jahr (automatisch und ohne Aufpreis)

Mit CONNECT-Funktion (bis zu 10 SIM-Karten für die Nutzung des Datenpakets)

50+ GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) mtl./36Monate: 49,99 € einmalig: 1,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Handys

iPhone 15 Pro: Größerer Akku?

Apple ist gemeinhin nicht dafür bekannt, große Sprünge bei der Akkukapazität zu machen. Trotzdem gehen Experten davon aus, dass die Akkukapazität des iPhone 15 Pro um 14,1 Prozent ansteigen könnte. Der Akku soll demnach 3650 mAh groß sein.

Noch dazu strebt der Hersteller wohl eine optimierte Akkulaufzeit an. Diese will man durch den effizienteren Chipsatz erzielen.

Die Ladegeschwindigkeit des iPhone 15 Pro soll allerdings auf dem gleichen Niveau bleiben wie beim Vorgängermodell. Das würde maximal 20-W-Schnellladen bedeuten.

Preise: Wie viel wird das iPhone 15 Pro kosten?

Der Preis des iPhone 15 Pro ist bislang noch reine Spekulation. Für auch nur annähernd verlässliche Aussagen sind wir noch zu weit vom Release entfernt. Trotzdem behaupten einige Experten, dass der Preis um 100 oder 200 Euro im Vergleich zum Vorgängermodell ansteigen könnte.

Das iPhone 14 Pro kostet in der kleinsten Speichervariante hierzulande 1299 Euro. Kommen 100 oder gar 200 Euro hinzu, könnte der Einstiegspreis möglicherweise an der 1500-Euro-Grenze kratzen.

Das aktuelle Modell im Test: iPhone 14 Pro im Test: Reif für die Dynamic Island Christoph Lübben | 25.09.22

Fazit: Lohnt sich das iPhone 15 Pro?

Mehr Leistung, kleinere Anpassungen beim Design und eine etwas optimierte Kamera. Die bisherigen Gerüchte zum iPhone 15 Pro lesen sich nicht so, als ob wir mit einer Revolution rechnen dürfen. Aktuell erwarten wir daher ein eher kleineres Upgrade im Vergleich zum direkten Vorgänger.

Anscheinend konzentriert sich Apple verstärkt darauf, bei der Kamera des iPhone 15 Ultra ein Highlight zu setzen. Vielleicht bleibt es aber auch nicht dabei und Apple hat mit seinen neuen Handys mehr vor, als wir derzeit erwarten.

Ihr erfahrt es, sobald weitere Infos durchdringen. Ein regelmäßiger Blick in unsere Gerüchteübersicht zum iPhone 15 Pro lohnt sich jederzeit.

Deal Apple iPhone 13

+ o2 Mobile M Boost 50+ GB mtl./36Monate: 44,99 einmalig: 37,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Handys

Deal 7 GBEXTRA

Daten Apple iPhone 11

+ Blau Allnet Plus 8 GB + 7 GB 30,99 € mtl./24Monate: 29,99 einmalig: 7,00 € Jetzt kaufen Alle Apple Handys