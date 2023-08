iPhone 15 (flott) laden: Das soll euch erwarten

Das Wichtigste in Kürze:

Das iPhone 15 bekommt wahrscheinlich einen USB-C-Anschluss.

An den Ladeoptionen soll sich nichts ändern.

Die Pro-Modelle laden wohl schneller als die Basis-Varianten auf.

Neue Generation, neues Glück? Mit der iPhone-15-Reihe will Apple angeblich auf USB-C wechseln. Das dürfte auch Auswirkungen darauf haben, wie ihr das iPhone 15 aufladen könnt. Wir haben für euch alle Infos und Gerüchte zusammengetragen, die es schon zum Thema gibt.

Übrigens: Mit unserer Gerüchteübersicht zum iPhone 15 seid ihr jederzeit rundum über das Apple-Smartphone informiert. Wir haben für euch auch alle Leaks zum iPhone 15 Pro und dessen großen Bruder iPhone 15 Pro Max zusammengetragen.

iPhone 15: Alle Lademethoden im Überblick

iPhones lassen sich seit Jahren mit und ohne Kabel aufladen. Wie schnell ihr das Smartphone mit Energie versorgt, bestimmt dabei euer Zubehör. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Denn iPhones bieten eine Obergrenze, die wohl auch in der 15. Generation nicht allzu hoch angesetzt ist. Hier kommen die Möglichkeiten mitsamt Geschwindigkeiten im Überblick:

1. Aufladen über USB-C-Anschluss

Fürs Aufladen benötigt ihr beim iPhone 15 (Pro) offenbar ein USB-C- statt Lightning-Kabel. Davon ab soll sich nichts geändert haben. Erfahrungsgemäß ist für den maximalen Speed ein USB-C-auf-USB-C-Kabel notwendig. Unserer Einschätzung nach sollten die Handys mit einem USB-C-auf-USB-A (Letzteres ist der altbekannte große breite USB-Anschluss) spürbar langsamer laden.

Insidern zufolge lädt das iPhone 15 (Plus) via Kabel mit bis zu 20 W auf, das iPhone 15 Pro (Max) mit bis zu 27 W. Ein entsprechend kräftiges Netzteil vorausgesetzt.

Mit dem iPhone 15 soll Apple auf den Lightning-Anschluss verzichten. Dafür sorgt eine EU-Regelung, die einheitliche Ladeoptionen für alle Smartphones vorsieht. Dementsprechend kommt das iPhone 15 wohl mit einem USB-C-Anschluss daher. Für euch heißt das: Sämtliche Lightning-Kabel sind beim neuen iPhone nutzlos. Wie bislang üblich, sollte ein USB-C-Kabel (aber kein Adapter) im Lieferumfang des iPhone 15 enthalten sein.

2. Aufladen mit MagSafe

Voraussichtlich wird auch die iPhone-15-Reihe das Apple-Zubehör unterstützen. Dieses lädt euer Handy kabellos auf, haftet dank eines Magneten aber genau in der richtigen Position.

Nutzt ihr Apples Wireless Charging mit Magnet, ist mit einer maximalen Ladegeschwindigkeit von 15 W zu rechnen.

3. Aufladen mit Qi-Ladegerät

Ganz günstig ist MagSafe nicht. Ihr könnt das iPhone 15 aber voraussichtlich auch mit jedem normalen Ladepad nutzen, das den Qi-Standard unterstützt.

Bei normalen Qi-Ladegeräten ist davon auszugehen, dass lediglich Geschwindigkeiten von bis zu 7,5 W drin sind. Damit wäre das die wohl langsamste Lademethode.

MagSafe haftet magnetisch auf der Rückseite des iPhones. Durch die optimale Positionierung sind höhere Ladegeschwindigkeiten beim Wireless Charging möglich (© 2020 Apple )

So lange lädt das iPhone 15 wohl auf

Doch was bedeuten diese Ladegeschwindigkeiten für euch im Alltag? Da sich im Vergleich zum Vorgänger kaum etwas an den Ladegeschwindigkeiten ändern soll, dürfte sich der Akku der iPhone-15-Modelle ähnlich flott füllen wie bei der 14. Generation.

Nutzt ihr neben dem passenden Kabel ein leistungsfähiges Netzteil, mit dem ihr die maximale Ladegeschwindigkeit des iPhone 15 ausreizen könnt, sollten nach etwa 30 Minuten Ladezeit knapp 50 Prozent des Akkus aufgeladen sein. Für eine vollständige Aufladung braucht es beim iPhone 15 voraussichtlich um die 90 Minuten. Das iPhone 15 Pro könnte aufgrund der leicht höheren Geschwindigkeit ein paar Minuten flotter sein. Das iPhone 15 Plus und 15 Pro Max sollen hingegen größere Akkus mitbringen. Hier könnte die Ladezeit eher zwischen 100 und 120 Minuten betragen.

Kabelloses Aufladen ist in der Regel spürbar langsamer. Selbst mit MagSafe könnt ihr für eine volle Ladung gut und gerne bis zu einer halben Stunde auf die oben genannten Zeiten draufschlagen. Mit einem normalen Qi-Ladegerät müsst ihr für eine Ladung mindestens zwei bis drei Stunden einplanen.

Sollten die genannten Geschwindigkeiten für Aufladen via Kabel korrekt sein, hätte Apple eine Chance vertan. Mit dem Wechsel zum USB-C-Standard dürften deutlich höhere Werte drin sein. Hier wäre das Galaxy S23 Ultra von Samsung zu nennen, das kabelgebunden auf über 40 Watt Ladegeschwindigkeit kommt. Oder andere Hersteller wie Xiaomi, die längst die 100-Watt-Mauer durchbrochen haben.

Angeblich soll Apple höhere iPhone-Ladegeschwindigkeiten im Visier haben, das entsprechende Upgrade aber für künftige Generationen aufsparen. Und selbst wenn das Unternehmen hier einen größeren Schritt wagt, könnte es sehr wahrscheinlich ein Exklusiv-Feature für die Pro-Modelle werden. Aktuell spart sich Apple die größten Neuerungen immer für das Pro und Pro Max auf. Für die Basis-Varianten kommen einige dieser Neuerungen (etwa die Dynamic Island) erst mit der nachfolgenden Generation. So zumindest das aktuelle Vorgehen des Herstellers.

Übrigens: Wie sich iPhone 15 vs. iPhone 15 Pro in Sachen Technik und Features unterscheiden sollen, erfährst du in unserem umfangreichen Überblick.

Fazit

Wenig Neuerungen beim Laden des iPhone 15: Vom Wechsel auf USB-C abgesehen, erwarten wir keine Verbesserungen an dieser Stelle. Einzig die Akkulaufzeit der iPhone-15-Reihe selbst soll im Vergleich zur Vorgängergeneration länger ausfallen. So oder so sollte für alle Lade-Fans die passende Option dabei sein. Je nach Situation hat jede Option ihre eigenen Vor- und Nachteile. So ist das kabellose Laden zwar langsamer, bringt aber keinen Kabelsalat mit sich. Dafür ist das kabelgebundene Laden des iPhone 15 vermutlich schneller.

Häufig gestellte Fragen

Wie schnell lädt das iPhone 15 Pro?

Laut Insider-Informationen soll das iPhone 15 Pro kaum schneller laden als sein Vorgänger. Aktuell wird spekuliert, dass die Ladegeschwindigkeit bei etwa 27 W liegen. Damit soll das iPhone innerhalb von 30 Minuten circa 50 Prozent der Akkukapazität wiedererlangen. Für eine vollständige Aufladung sind insgesamt wohl etwa 90 Minuten oder weniger nötig.

Wie lade ich ein iPhone richtig?

Verbindet das iPhone über das beigelegte Kabel mit einem passenden Ladeadapter (mittlerweile separat erhältlich). Alternativ nutzt ihr Apple MagSafe-Technologie oder einen Qi-Charger zum kabellosen Laden des iPhones. Allerdings sind die Ladegeschwindigkeiten langsamer als beim kabelgebundenen Aufladen.

Soll man das iPhone nur bis 80 Prozent laden?

Das regelmäßige Laden auf 100 Prozent Akkukapazität lässt den Akku schneller verschleißen. Apple schützt den Akku davor mit einer eigenen Software-Funktion. „Optimiertes Laden der Batterie“ merkt sich, in welchem Rhythmus ihr euer iPhone aufladet. Das Laden über 80 Prozent geschieht dann nur noch ganz langsam. So schützt Apple den iPhone-Akku davor, dass der Akku zu lang mit 100 Prozent Füllstand am Stecker hängt.

