iPhone 15 mit USB-C? Das ist der Stand

Das Wichtigste in Kürze

Apple setzt aktuell auf einen Lightning-Anschluss für iPhones

Die iPhone 15-Modelle sollen einen USB-C-Anschluss erhalten

Eine EU-Verordnung zwingt Apple wohl zu diesem Schritt

Apple plant für das iPhone 15 einige Neuerungen. Darunter auch ein Feature, das die Kalifornier wohl unfreiwillig integrieren werden: einen USB-C-Anschluss. Grund dafür soll eine EU-Verordnung sein, die allerdings erst Ende 2024 in Kraft tritt.

Ein Thema, das zu einer Art Running Gag der Technikszene geworden ist: Apple und der Lightning-Anschluss. Als letzter Hersteller auf einem umkämpften Markt setzt Apple nicht auf USB-C in Smartphones – noch nicht. Eine Verordnung des Europäischen Parlaments hat bereits im Jahr 2022 festgelegt, dass alle mobilen Geräte, die ab Ende 2024 auf dem europäischen Markt verkauft werden sollen, einen USB-C-Anschluss erhalten müssen. Dazu zählen dann auch iPhones.

Hintergrund: Die EU-Verordnung zu USB-C

Im Oktober 2022 vermeldete das Europäische Parlament, dass man eine Verordnung auf den Weg gebracht habe. Diese Verordnung legt fest, dass "bis Ende 2024 [müssen] alle Mobiltelefone, Tablets und Kameras, die in der EU verkauft werden, einen USB-C-Ladenanschluss haben" müssen (Auszug aus einer Pressemitteilung). Das betrifft wohl auch weitere Geräte, iPhones allerdings in jedem Fall. Möchte Apple also weiterhin Smartphones in Europa verkaufen, ist der Hersteller ab Ende 2024 gezwungen, USB-C in iPhones zu verbauen.

Die konkreten Gesetze muss übrigens jedes EU-Mitglied bis Ende 2024 eigenständig umsetzen. Der Release der iPhone-15-Modelle dürfte zwar (mit hoher Wahrscheinlichkeit) noch in diesem Jahr stattfinden, doch wird Apple die kommenden Modelle vermutlich auch nach dem Inkrafttreten des Gesetzen weiter verkaufen wollen.

So viel sollen iPhone 15 und Co. kosten: Preis des iPhone 15 auf Rekordkurs: Ist das schon zu teuer? Christoph Lübben | 27.07.23

Das Hauptziel dieser Verordnung sei es, den Elektroschrott zu reduzieren. Hier verweist der Beschluss auf die Umwelt- bzw. Klimaziele, die man sich im Europäischen Parlament gesetzt habe. Darüber hinaus habe die Verordnung den positiven Nebeneffekt von mehr Nutzerfreundlichkeit im Alltag. Diese sollte laut diversen Gerüchten von Apple beschnitten werden: Die volle Anschlussleistung (zum Beispiel bei Datentransfer oder Ladegeschwindigkeit) sollen die Nutzer vom iPhone 15 nur mit MFI-zertifizierten ("Made for iPhone") Kabeln erreichen können.

Apple versucht zu tricksen

Davor hat die EU-Kommission prompt gewarnt und darauf hingewiesen, dass in der Verordnung festgelegt sei, dass es um eine Vereinheitlichung des Ladeanschlusses geht. So sollen zum Beispiel alle Geräte, die sich schnell laden lassen, in Zukunft die gleiche Ladegeschwindigkeit erreichen können, sodass "Geräte mit jedem kompatiblen Ladegerät in der gleichen Geschwindigkeit aufgeladen werden können". Hält sich Apple nicht daran, darf der Konzern in Europa keine iPhones verkaufen.

Diese Vorteile hätte ein iPhone mit USB-C

Ladeleistung

USB-C beschreibt zunächst nur den Anschluss an sich. Was sich dahinter verbirgt, kann unterschiedlichste Spezifikationen haben. Dennoch gilt, dass ein USB-C-Anschluss deutlich schnellere Ladegeschwindigkeiten ermöglicht, als es Lightning kann. Theoretisch hätte Apple also die Möglichkeit, die Ladeleistung per Kabel spürbar nach oben zu schrauben.

Datenübertragung

Gleiches gilt auch für die Geschwindigkeit der Datenübertragung. Die könnte mit USB-C deutlich höher als mit einem Lightning-Anschluss sein. Besonders Nutzer, die häufig große Dateien wie zum Beispiel 4K-Videos per Kabel übertragen, würden davon profitieren.

Beide Kabelenden gleich

Aktuell legt Apple beim Kauf eines iPhone 14 ein USB-C-auf-Lightning-Kabel bei. Wären beide Enden mit USB-C versehen, wie zum Beispiel bei einigen aktuellen iPad-Modellen, könntet ihr das Kabel quasi blind nutzen und müsstet nicht auf den passenden Anschluss achten.

Universeller Anschluss

Selbst Apple setzt bekanntlich bei einigen Produkten auf USB-C: bei aktuellen MacBooks und iPads zum Beispiel. Bekommt also endlich auch das iPhone USB-C spendiert, fällt ein weiteres Alltagsgerät weg, das einen eigenen Ladeanschluss benötigt. USB-C bietet darüber hinaus die Option, als Anschluss für diverse Peripherie zu dienen, die unter Umständen sogar bereits bei euch vorhanden ist.

Was bietet das iPhone 15 noch?

Das iPhone 15 könnte es also mit USB-C geben und anscheinend dürft ihr auch mit jedem Ladekabel die gleiche Geschwindigkeit abrufen – nicht nur mit einem von Apple zertifizierten Kabel. Und was könnt ihr noch erwarten? Vermutlich überwiegend Neuerungen, die ihr bereits vom Pro-Modell der Vorgängerserie kennt, darunter ein Display mit Dynamic Island. Weitere heiß gehandelte Features liefert unsere Gerüchteübersicht zum iPhone 15.

Die Pro-Modelle wird Apple zwar wohl nicht wie zunächst gemunkelt ohne haptische Tasten produzieren, dafür aber die Kamera weiter optimieren. Geplant soll unter anderem eine neue Hauptkamera sein. Diese soll noch mehr Licht einfangen können als bisherige Modelle, wie ihr in der Gerüchteübersicht zum iPhone 15 Ultra lesen könnt.

