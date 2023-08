Fast 40 % Extra-Power: iPhone 15 Pro soll deutlich schneller sein

Das Wichtigste in Kürze

Das iPhone 14 Pro ist bereits extrem leistungsfähig

Der Nachfolger soll noch mal deutlich schneller sein

Bis zu 40 Prozent mehr Leistung sollen drin sein

Apple setzt mit den hauseigenen Chips immer wieder technische Maßstäbe. Das soll auch weiterhin so sein: Ein Leaker hat vermeintliche Benchmark-Ergebnisse des noch nicht präsentierten iPhone 15 Pro veröffentlicht. Und die zeichnen ein beeindruckendes Bild.

Die Benchmark-Ergebnisse, die Naveen Tech Wala auf Twitter veröffentlicht hat, zeigen einen Geekbench-Eintrag. Getestet worden sei ein iPhone 15 Pro mit A17-Chip. Vergleichen wir die nackten Zahlen mit den aktuellen Geekbench-Einträgen des iPhone 14 Pro, zeigt sich, dass das iPhone 15 Pro eine 30 Prozent schnellere CPU- und eine 40 Prozent schnellere GPU-Performance haben könnte. Das wäre ein vergleichsweise großer Sprung und enorm beeindruckend: Bereits der fast ein Jahr alte Vorgänger ist nach Geekbench spürbar schneller als der stärkste Android-Konkurrent.

Ist das iPhone 15 Pro so viel schneller?

Geekbench gehört zu den beliebtesten Benchmark-Apps auf dem Markt. Damit lassen sich diverse Geräte mit verschiedensten Betriebssystemen auf ihre Performance testen. Hin und wieder flutscht ein Ergebnis eines Smartphones durch, das noch gar nicht der Öffentlichkeit präsentiert wurde. In einigen Fällen handelte es sich in der Vergangenheit allerdings auch um plumpe Fälschungen. Die Zahlen sind also bis zum Release des iPhone 15 Pro mit Vorsicht zu genießen.

Geekbench: iPhone 14 Pro vs. iPhone 15 Pro CPU-Benchmark Single-Core: iPhone 14 Pro 2514 / iPhone 15 Pro 3269

CPU-Benchmark Multi-Core: iPhone 14 Pro 6361 / iPhone 15 Pro 7666

GPU-Benchmark Metal Score: iPhone 14 Pro 22296 / iPhone 15 Pro 30669

iPhone würde der Android-Welt weiter davonlaufen

Auch wenn Benchmark-Ergebnisse nicht immer eins zu eins die tatsächliche Performance aufzeigen und die aktuellen High-End-Chips diverser Hersteller leistungstechnisch allesamt beeindruckend sind, wäre dieser Leistungszuwachs dennoch als Kampfansage an die Konkurrenz zu werten.

Zum Vergleich schauen wir uns die aktuellen Geekbench-Ergebnisse des Galaxy S23 Ultra an. Das hat den Snapdragon 8 Gen 2 verbaut, der ebenfalls als enorm leistungsstark gilt und das Samsung-Handy zu einem der aktuell performantesten Smartphones auf dem Markt macht.

Geekbench: Galaxy S23 Ultra CPU-Benchmark Single-Core: 1876

CPU-Benchmark Multi-Core: 4963

Die GPU-Performance lässt sich in diesem Kontext nicht so einfach vergleichen, deshalb lassen wir das. Wir konzentrieren uns auf die CPU-Ergebnisse: Das iPhone 15 Pro ist – nach den geleakten Ergebnissen – bis zu 75 Prozent (!) schneller als das Galaxy S23 Ultra. Ob das tatsächlich so kommen wird, werden wir vermutlich im September 2023 erfahren.

