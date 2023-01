iPhone 15: Release an diesem Tag?

2023 ist noch nicht sehr alt und wir alle wissen daher: Bis Apple seine neuen Smartphones vorstellt, dauert es noch einige Monate. Der Release des iPhone 15 könnte aber dennoch schon einen groben Termin haben. Wir verraten euch, welches Datum wir für wahrscheinlich halten. Ein Analyst hat zudem bereits eine Einschätzung abgegeben, ab wann die neuen Apple-Flaggschiffe im Handel erhältlich sind.

Das iPhone 14 ist Apples aktuelles Top-Smartphone und erst seit September 2022 offiziell. Da der US-Hersteller auf seine besten Geräte nur einmal im Jahr neue Modelle folgen lässt, dauert es also noch etwas bis zum Release des iPhone 15 (und iPhone 15 Pro sowie Ultra). Einige spannende Neuerungen sind dennoch bereits durchgesickert, weshalb natürlich jetzt schon das Interesse an den neuen iPhones wächst.

Welche der Gerüchte letztendlich stimmen, erfahrt ihr aber erst mit der großen Keynote von Apple. Was wir mit ziemlich Sicherheit sagen können: Der iPhone 15 Release findet im dritten Quartal 2023 statt. Ihr wollt es noch etwas genauer? Dann lest weiter.

iPhone 15 Release: Das sagen wir

Zum Release des iPhone 15 gibt es bislang noch kaum Infos aus der Gerüchteküche. Wir legen uns aber vorerst auf den 13. September 2023 für die Präsentation fest – sofern ein Analyst richtig liegt, auf den wir weiter unten noch einmal zurückkommen.

Demnach würde die große Keynote an einem Mittwoch stattfinden. Zur Erinnerung: Schon die Enthüllung des iPhone 14 und iPhone 14 Pro fand an einem Mittwoch (7. September 2022) statt. In den Jahren zuvor präsentierte Apple das iPhone 13 beziehungsweise iPhone 12 an einem Dienstag. Sprich: Die großen Präsentationen finden in der Regel zur Wochenmitte hin statt.

Wann kommt das iPhone 15 in den Handel?

Wie wir auf das Datum kommen? Als Experte hat sich bereits Analyst Jeff Pu von Haitong Intl Tech Research zu Wort gemeldet. Er geht laut 9to5Mac davon aus, dass Apple das iPhone 15 am 23. September 2023 in die Händlerregale bringt.

Solltet ihr dieses Datum also schon mit einem roten Stift vorsichtig im Kalender eintragen? Vielleicht nicht ganz. Jener Tag ist ein Samstag. Ganz davon abgesehen, dass ein großer Launch kurz vor einem Ruhetag nicht optimal wäre, ist ein Start am Wochenende unüblich für Apple. Dafür blicke wir auf die vergangenen Produkt-Launches:

Sollte der Analyst nicht einfach meilenweit daneben liegen, könnte jemand in der Kette seiner Tippgeber auch einfach ins falsche Jahr geschaut haben. Der 23. September 2022 ist nämlich in der Tat ein Freitag. Der entsprechende Freitag im Jahr 2023 wäre hingegen der 22. September 2022 – und das Datum klingt schon wieder deutlich realistischer. Wir fassen also zusammen:

Apples Vorverkauf startet meist eine Woche vor dem Markstart . Ist dieser beim iPhone 15 wirklich am 22. September 2023 , könnt ihr ab dem 15. September 2023 die neuen Geräte vorbestellen.

startet meist eine Woche vor dem . Ist dieser beim iPhone 15 wirklich am , könnt ihr ab dem die neuen Geräte vorbestellen. Die eigentliche Keynote ist in der Regel am entsprechenden Mittwoch oder Dienstag davor. Dies wäre 2023 der 13. September.

Diese Probleme könnten das Datum verändern

Selbst wenn wir mit den angegebenen Terminen richtig liegen sollten, könnten sich diese aber noch ändern. Bis zum Release des iPhone 15 vergeht noch viel Zeit. Oder anders formuliert: Es gibt noch genügend Zeit für Zwischenfälle.

Die Lieferprobleme des ansonsten überzeugenden iPhone 14 Pro (hier zum Test) sind hier ein gutes Beispiel: Aufgrund von Unruhen und Corona-Ausbrüchen im weltgrößten iPhone-Werk musste die Produktion immer wieder runtergefahren werden. Das führte zu Engpässen und einer Knappheit bei den Pro-Modellen. Sollten sich ähnliche Dinge während der Vorproduktion des iPhone 15 ereignen, könnte das auch an Apples Timing für 2023 rütteln.

